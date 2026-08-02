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Marcos López brilla con una asistencia y el Copenhague vence 3-1 al Silkeborg por la Superliga de Dinamarca 2026

El lateral peruano disputó los 90 minutos en el JYSK Park, fue amonestado en el complemento y participó en la jugada que terminó de cerrar el marcador a favor del equipo visitante

Marco López – FC Copenhague – Perú – deportes – 2 agosto
Con el lateral izquierdo peruano como titular los 90 minutos, el cuadro danés selló el 3-1 con un centro desde su sector que terminó en el tercer tanto, convertido de cabeza (FC Kobenhavn)
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El Copenhague mantuvo su paso firme en el inicio de la Superliga de Dinamarca al imponerse por 3-1 sobre el Silkeborg en el JYSK Park, con Marcos López entre los nombres destacados de la jornada. El lateral izquierdo peruano jugó los 90 minutos, sostuvo el recorrido por su banda y participó de manera decisiva en la acción que terminó en el tercer gol de su equipo.

El encuentro arrancó cuesta arriba para el cuadro visitante, pero el desarrollo cambió antes del descanso. La reacción llegó con un doblete que puso el marcador a favor y dejó al Copenhague con el control emocional del partido. En el complemento, el equipo terminó de asegurar la victoria con un cabezazo tras una asistencia desde el costado izquierdo, una jugada en la que López aportó el pase final para cerrar el resultado.

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Con este triunfo, el Copenhague llegó a seis puntos en dos presentaciones y ratificó su buen comienzo de temporada en la liga danesa. En la tabla, alcanzó la cima con ese puntaje y quedó en la discusión del liderato junto con Midtjylland. Para el Silkeborg, la derrota significó quedarse con un punto y retroceder en la clasificación.

Remontada antes del descanso y un triplete que marcó el partido

Marco López – FC Copenhague – Perú – deportes – 2 agosto
El Copenhague reaccionó tras comenzar en desventaja y remontó el marcador antes del descanso con un doblete de Mohamed Elyounoussi, quien encaminó el triunfo sobre el Silkeborg en la Superliga. (FC Kobenhavn)

El Silkeborg golpeó primero en su estadio. A los 25 minutos, Oliver Ross abrió la cuenta y adelantó al conjunto local en una acción que le permitió encaminar el tramo inicial del partido. Ese 1-0 obligó al Copenhague a ajustar sus tiempos y a buscar la igualdad con más insistencia, sin perder la estructura defensiva.

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La respuesta del visitante llegó en los minutos finales del primer tiempo. A los 42’, Mohamed Elyounoussi encontró el espacio para definir y emparejó el marcador tras una jugada que tuvo como asistidor a Jordan Larsson. El empate cambió el ritmo del cierre de la etapa inicial y dejó al Copenhague con un impulso claro para buscar el segundo antes de irse al vestuario.

Esa búsqueda tuvo premio en el tiempo añadido. A los 45+1’, Elyounoussi volvió a aparecer y firmó el 2-1 con un remate de derecha que completó la remontada en un lapso corto. El doble golpe, entre el minuto 42 y el 45+1, resultó determinante para que el Copenhague administrara el segundo tiempo desde una posición favorable.

La asistencia de López y el tercer gol de cabeza

Marco López – FC Copenhague – Perú – deportes – 2 agosto
Con una asistencia desde el sector izquierdo, Marcos López aportó su sello en la victoria del Copenhague. Su pase permitió que Elyounoussi completara el triplete y liquidara el partido. (FC Kobenhavn)

En la segunda parte, Marcos López mantuvo su presencia por el carril izquierdo con continuidad en ataque y atención en los retrocesos. A los 60 minutos recibió una amonestación, una acción que condicionó el resto de su partido en términos de duelos, aunque no le quitó influencia en el desarrollo posterior.

Dos minutos más tarde llegó la jugada clave. A los 62’, el peruano entregó una asistencia precisa para que Elyounoussi completara su triplete con un cabezazo y colocara el 3-1. El gol terminó de despejar el panorama para el visitante, que sostuvo la ventaja y cerró una victoria que confirmó su buen arranque en el torneo.

El aporte de López fue especialmente visible en ese tercer tanto, tanto por la ejecución del pase como por la lectura de la jugada en el momento en que el partido exigía asegurar el resultado. Con los 90 minutos disputados, el lateral fue uno de los protagonistas del triunfo, en una noche en la que el cuadro visitante combinó eficacia en el área y orden para sostener el marcador.

Tabla, próximos desafíos y agenda internacional

Marco López – FC Copenhague – Perú – deportes – 2 agosto
Con seis puntos en dos fechas, el Copenhague comparte la cima de la Superliga de Dinamarca y ya prepara su próximo reto internacional frente al Debreceni por la Conference League. (FC Kobenhavn)

El 3-1 en el JYSK Park dejó al Copenhague con seis unidades en dos fechas, un registro que lo mantiene en la parte alta del campeonato. Con esos puntos, el equipo consolidó su inicio de temporada y se sostuvo en la zona de liderato de la Superliga danesa, en un escenario en el que también aparece Midtjylland con la misma cosecha.

En contraste, el Silkeborg quedó con un punto y pasó a ocupar el décimo puesto, un golpe en el comienzo del calendario local. El resultado reforzó la diferencia entre ambos en estas primeras jornadas, no solo por el marcador, sino por el modo en que el Copenhague resolvió el partido con un giro contundente antes del descanso.

El calendario del Copenhague ofrece un compromiso inmediato fuera del país. Con Marcos López entre los convocados, el equipo deberá enfocarse en la visita al Debreceni por la tercera ronda de clasificación a la Conference League. Ese encuentro se disputará este jueves en el Nagyerdei Stadion, a las 12:00 horas (17:00 GMT).

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