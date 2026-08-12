¿Habrá cortes de agua por la limpieza del río Rímac ante El Niño? Sedapal explica si las labores preventivas afectarán el servicio en Lima y Callao

Las labores comenzaron en julio y se extenderán hasta octubre. Sedapal asegura que el retiro de sedimentos no afectará el suministro de agua potable. ATV

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La limpieza preventiva del río Rímac no provocará cortes en el servicio de agua potable para Lima y Callao. Sedapal informó que las labores forman parte de las medidas previstas ante el fenómeno El Niño y buscan reducir riesgos sobre sus instalaciones de captación, producción y abastecimiento.

Los trabajos se concentran en un tramo del río ubicado aguas arriba de la planta La Tarjea. La intervención contempla el retiro de sedimentos, piedras, residuos y otros materiales acumulados en el cauce, con el objetivo de mantener el flujo del agua y proteger la infraestructura hidráulica.

El vocero de Sedapal, ingeniero Alejandro Moreno, aseguró que estas acciones no implicarán una interrupción del suministro. “No, no, para nada. Al contrario, son trabajos preventivos que Sedapal viene realizando en el marco de su plan de emergencia frente al fenómeno del Niño”, declaró.

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De acuerdo con la empresa, el plan preventivo también incluye labores de mantenimiento en sus instalaciones, revisión de pozos y medidas destinadas a garantizar la disponibilidad de fuentes de abastecimiento. Sedapal señaló que estas acciones buscan sostener la continuidad del servicio frente a posibles variaciones en el caudal del río Rímac.

Descolmatación del río Rímac busca proteger la captación de agua

Sedapal asegura que la descolmatación del río Rímac no interrumpirá el suministro para Lima y Callao. Composición: Infobae

Según explicó Alejandro Moreno, los trabajos comprenden seis kilómetros de descolmatación desde la planta La Tarjea aguas arriba. El retiro del material acumulado permite disminuir el riesgo de que los sedimentos lleguen hasta la bocatoma y afecten la captación de agua para el proceso de producción.

La intervención también busca proteger instalaciones ubicadas en ambas márgenes del río, entre ellas pozos y estaciones de bombeo. Sedapal indicó que la acumulación de material podría favorecer situaciones de inundación que afecten estas estructuras.

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El vocero precisó que el volumen previsto para el retiro alcanza cerca de 400 mil metros cúbicos de material. Para esta tarea se utiliza maquinaria pesada, entre cargadoras frontales, volquetes y tractores sobre oruga.

Sedapal inició estas labores en julio y estableció un periodo de 90 días para su ejecución, con una fecha prevista de culminación en octubre. Para cumplir con este cronograma, la empresa dispone de 30 máquinas destinadas a las labores de retiro de material del cauce.

La empresa comunicó que la inversión destinada a estas acciones supera los 12 millones 500 mil soles. El vocero de Sedapal detalló que el tramo específico de descolmatación contempla dos sectores dentro de la intervención preventiva.

Moreno señaló que estas labores forman parte de un conjunto de medidas que también contempla mantenimiento de infraestructura y disponibilidad de insumos químicos necesarios para el tratamiento del agua.

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Sedapal también refuerza fuentes de agua subterránea

Otra de las medidas corresponde al mantenimiento de las pantallas de infiltración instaladas en el cauce del río Rímac. Esta infraestructura permite favorecer la recarga del acuífero y aumentar la disponibilidad de agua subterránea.

Según Sedapal, este sistema adquiere importancia durante los periodos de menor disponibilidad hídrica, debido a su aporte para atender la demanda de la población. El vocero indicó que cerca del 30 % de la población se abastece de esta fuente.

La empresa también revisa la operatividad de la batería de pozos. El objetivo consiste en verificar que estas fuentes se encuentren disponibles y en condiciones adecuadas ante posibles variaciones en el caudal del río.

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Plan preventivo contempla monitoreo de infraestructura

La intervención busca evitar que sedimentos y residuos lleguen a la bocatoma y proteger las instalaciones de captación y producción de agua potable.

En su comunicado, Sedapal informó que mantiene un monitoreo permanente de sus sistemas e infraestructura como parte de las medidas frente al fenómeno El Niño. La empresa también señaló que coordina con las entidades competentes para responder ante eventuales emergencias.

El plan incluye acciones para proteger la infraestructura de saneamiento y mantener la disponibilidad de agua potable para Lima y Callao. La descolmatación del río Rímac constituye una de las intervenciones previstas dentro de este esquema de prevención.

Ante las versiones difundidas en redes sociales sobre posibles cortes, Alejandro Moreno sostuvo: “Sedapal viene haciendo trabajos para asegurar el abastecimiento del agua para la población de Lima y Callao”. También señaló que el plan de emergencia busca que el servicio permanezca durante el próximo periodo.

Sedapal indicó que las labores preventivas continuarán hasta octubre, mientras prosiguen las tareas de mantenimiento, revisión de pozos y monitoreo de la infraestructura vinculada al abastecimiento de agua potable.

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