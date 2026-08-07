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Con asistencia de Marcos López, Copenhague goleó 3-0 a DVSC en la ida de la última fase previa de la Conference League

El lateral peruano fue protagonista en la acción que destrabó el partido a los 21 minutos y su equipo sostuvo la ventaja hasta transformarla en una diferencia amplia

Marcos López - FC Copenhague - Conference League – Perú – deportes – 6 agosto
Con Marcos López en el once, el cuadro danés construye una amplia renta en la última ronda previa de la Conference League, con Pereira, Robert y Cornelius como autores y una serie que se cierra en Dinamarca (FC Copenhague)
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FC Copenhague obtuvo una diferencia importante fuera de casa en el partido de ida de la última fase previa de la Conference League. El conjunto danés, con Marcos López como titular, se impuso por 3-0 ante DVSC y quedó con ventaja en la serie antes de la revancha en Dinamarca.

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos. López intervino en la jugada y entregó la asistencia para que Pereira resolviera y decretara el 1-0. La visita amplió la cuenta a los 35, cuando Robert convirtió el segundo tanto. En el tramo final, ya en tiempo añadido, Cornelius marcó a los 91 para sellar el 3-0 y dejar a Copenhague arriba en la llave.

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La eliminatoria se definirá en el segundo encuentro, programado para el miércoles 12 a las 11:00 horas (hora peruana) en Dinamarca, donde ambos equipos volverán a verse las caras en busca del pase a la siguiente instancia.

Ventaja visitante en la ida de la serie

Marcos López - FC Copenhague - Conference League – Perú – deportes – 6 agosto
Copenhague dio un paso firme hacia la siguiente ronda de la Conference League al imponerse 3-0 sobre DVSC como visitante, resultado que lo deja con una amplia ventaja antes de la revancha. (FC Copenhague)

El equipo danés asumió el primer duelo de la serie con un objetivo claro: regresar a casa con un resultado favorable. En ese plan, Copenhague consiguió imponer condiciones y capitalizó sus momentos en el área rival para encaminar el triunfo por una diferencia amplia.

El 3-0 le permitió administrar la eliminatoria con margen, a la espera del compromiso de vuelta. Para DVSC, en tanto, el marcador representó un golpe en un cruce que se define por detalles y donde el primer partido suele marcar el tono del desenlace.

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El desarrollo del encuentro quedó reflejado en el momento de los goles. Copenhague golpeó en el primer tiempo y sostuvo el control del resultado hasta el cierre, cuando amplió la distancia en la última acción decisiva del partido.

La asistencia de Marcos López y la secuencia de goles

Marcos López - FC Copenhague - Conference League – Perú – deportes – 6 agosto
El lateral peruano Marcos López respondió con una asistencia en el 1-0 de Pereira y fue parte del sólido triunfo de Copenhague, que completó la goleada con goles de Robert y Cornelius. (FC Copenhague)

Marcos López integró la formación inicial y participó de manera directa en la jugada que abrió el marcador. A los 21 minutos, el lateral peruano entregó el pase que dejó a Pereira en posición de definir, acción que concluyó con el 1-0 para la visita.

Con el resultado a favor, el conjunto danés encontró el segundo tanto a los 35, por intermedio de Robert. La anotación consolidó el dominio en el tramo final de la primera mitad y elevó la presión sobre el equipo local, obligado a ajustar su plan para el complemento.

El cierre de la cuenta llegó en tiempo añadido. A los 90+1 minutos, Cornelius apareció para convertir el tercer gol y estirar la diferencia a una cifra que dejó al elenco danés con una ventaja significativa de cara al segundo partido.

Revancha en Dinamarca: día, hora y objetivo

Marcos López - FC Copenhague - Conference League – Perú – deportes – 6 agosto
Copenhague afrontará la revancha en casa con una amplia diferencia a favor, mientras DVSC intentará revertir el 3-0 para mantenerse con vida en la fase previa del torneo europeo. (FC Copenhague)

Tras el 3-0 del primer enfrentamiento, la serie continuará en Dinamarca, donde se disputará el segundo choque para determinar la clasificación. El duelo fue programado para el próximo miércoles 12 a las 11:00 horas (Perú), según la agenda de la eliminatoria.

Copenhague afrontará la vuelta con el resultado global a su favor luego de la goleada conseguida como visitante. DVSC, por su parte, deberá buscar una reacción en el partido decisivo si pretende revertir la desventaja y avanzar en la fase previa de la Conference League.

El cruce quedará resuelto en ese encuentro, con el pase en juego y con el antecedente inmediato de la primera presentación, marcada por la asistencia de López en el inicio de la ventaja danesa. Además, el ganador de la serie se llevará el premio mayor de jugar la fase de liga de la Conference League.

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