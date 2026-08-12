Perú
Agregar Infobae enGoogle

Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cómo participar desde casa, el trabajo o el colegio y qué hacer cuando suene la alarma?

Familias, trabajadores y estudiantes deberán seguir procedimientos distintos según el lugar donde se encuentren. INDECI recomienda identificar rutas de evacuación, zonas seguras y responsabilidades

Aprende con esta guía animada los pasos esenciales para prepararte ante un sismo. Descubre cómo elaborar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en tu hogar y qué hacer durante y después del temblor para mantener a salvo a tu familia. Indeci
Guardar

Este viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro, ejercicio destinado a poner a prueba la capacidad de respuesta de la población frente a situaciones de emergencia. La jornada contempla acciones diferenciadas según el lugar donde se encuentre cada persona y requiere que las rutas de evacuación, zonas seguras y responsabilidades estén identificadas antes del inicio.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) establece una secuencia de acciones para el ejercicio ante sismos y peligros asociados. La actividad comienza con señales de alerta que pueden incluir sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). Después, las personas deben ubicarse en espacios seguros y, una vez concluido el movimiento simulado, trasladarse hacia puntos externos previamente definidos.

PUBLICIDAD

La participación cambia según se trate de una vivienda, un centro laboral, una institución educativa o un espacio comunitario. En cada caso, el objetivo es practicar las acciones previstas en los planes de emergencia y reconocer posibles dificultades durante la evacuación. El material atribuido al INDECI señala que estos ejercicios permiten evaluar planes, protocolos y procedimientos de respuesta ante emergencias y desastres.

En el ámbito familiar, la preparación incluye definir funciones para cada integrante, establecer un punto de encuentro y mantener disponible la mochila para emergencias. En oficinas y centros de trabajo, la atención se concentra en las rutas señalizadas, las instrucciones de las brigadas y el uso de las escaleras. En colegios, institutos y universidades, estudiantes y docentes deben seguir las indicaciones de los responsables de seguridad y completar la evacuación hacia los espacios establecidos.

PUBLICIDAD

Qué hacer durante el simulacro ante un sismo

El material del INDECI divide el ejercicio en momentos específicos. Tras la señal de alerta, durante los primeros dos minutos la población debe ubicarse en zonas seguras internas que fueron identificadas con anticipación. Al terminar el movimiento simulado, corresponde evacuar hacia una zona segura externa o un punto de reunión con la mochila para emergencias.

Si el ejercicio incorpora una alerta de tsunami o aluvión, la evacuación debe dirigirse hacia zonas altas o seguras. En el caso de un tsunami, se indica el alejamiento del litoral; ante un aluvión, el desplazamiento debe evitar las áreas expuestas al peligro. Estas situaciones pueden representarse mediante el sistema SISMATE y sirenas locales.

Para otros peligros, el procedimiento parte de una señal que representa la proximidad de una emergencia. La población debe utilizar las rutas establecidas y llegar de forma ordenada a las zonas seguras externas. Las indicaciones de las autoridades y brigadistas deben mantenerse hasta que termine el ejercicio.

Cómo participar desde casa

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las viviendas, el Plan Familiar de Emergencia ocupa un lugar central. El material indica que cada familia debe revisar las funciones de sus integrantes y definir quién llevará la mochila para emergencias o quién prestará apoyo a adultos mayores y mascotas.

También corresponde establecer el punto de encuentro. La guía señala como referencia la vereda o el parque asignado por la municipalidad. Antes del ejercicio, las rutas de salida deben quedar libres de muebles, cajas u otros objetos que puedan impedir el desplazamiento.

Cuando se active la alarma, los integrantes deben ubicarse en las zonas seguras internas identificadas previamente. Después del movimiento simulado, corresponde evacuar por la ruta establecida y llegar al punto de reunión. Una vez allí, la familia debe verificar que todos sus integrantes estén presentes.

Qué deben hacer trabajadores y oficinas

gente reunida en simulacro de sismo
El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro tendrá lugar en la fecha del sismo de Ica del 2007. - Crédito Andina

En los centros laborales, la primera tarea consiste en reconocer las señaléticas de las zonas seguras internas y las rutas de evacuación. El material también indica que las brigadas y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen funciones durante el ejercicio.

Si la situación permite desconectar los equipos eléctricos sin riesgo, esta acción puede realizarse al escuchar la alarma. Para la salida, deben utilizarse las escaleras de emergencia. Los ascensores no forman parte de la ruta de evacuación prevista en la guía.

El desplazamiento debe realizarse de forma ordenada hasta el punto de encuentro. Allí, cada grupo debe permanecer junto y seguir las instrucciones del responsable correspondiente. La revisión posterior permite identificar dificultades en las rutas, tiempos de salida o ubicación del personal.

Indicaciones para colegios, institutos y universidades

Simulacro en colegios
Simulacro en colegios - Andina

En las instituciones educativas, los estudiantes deben conocer con anticipación las rutas de evacuación y los espacios destinados como zonas seguras. Al escuchar la alarma, el material señala que deben mantenerse alejados de las ventanas y ubicarse junto a columnas o debajo de vigas, según las indicaciones previstas para el ejercicio.

Los docentes y brigadistas escolares cumplen la función de orientar la evacuación. La salida debe efectuarse en fila, sin correr, gritar ni empujar, hasta llegar al patio o a las canchas deportivas definidas para la concentración.

El material también contempla un registro posterior de la participación educativa. Los directores deben reportar los resultados mediante la plataforma del COES Educación. Para este procedimiento se contempla el ingreso al portal, la selección del tipo de peligro, la identificación de la institución mediante el código modular y el registro de los responsables y participantes.

Temas Relacionados

IndeciSimulacro Nacional MultipeligroMochila de emergenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

La vocalista argentina repasó en un podcast el caos que siguió fuera del aire en 'Amor, Amor, Amor', donde incluso apareció la madre de una integrante rival y todo terminó con un microfonazo

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

Elecciones 2026: ONPE realizará talleres para candidatos sobre aportes, ingresos y gastos de campaña

Las jornadas de capacitación se realizarán en Arequipa, Cusco, Trujillo, Iquitos y Puno durante agosto, con orientación sobre los procedimientos y formatos del organismo electoral

Elecciones 2026: ONPE realizará talleres para candidatos sobre aportes, ingresos y gastos de campaña

MML responde al ministro Rafael Rey por trenes donados y pide reunión técnica: “Debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones”

La Municipalidad Metropolitana de Lima rechaza las declaraciones del titular del MTC y exhorta a aclarar la controversia sobre los trenes de Caltrain. El municipio sostiene que la transferencia fue una donación avalada por autoridades estadounidenses y nacionales

MML responde al ministro Rafael Rey por trenes donados y pide reunión técnica: “Debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones”

IGP sobre posible terremoto en Perú: “Es imposible predecir sismos”

Los estudios científicos permiten identificar las zonas del país donde se acumula mayor energía tectónica y estimar la magnitud de un eventual movimiento, pero no establecer cuándo ocurrirá

IGP sobre posible terremoto en Perú: “Es imposible predecir sismos”

Conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate y permanece en UCI: empresa había denunciado amenazas extorsivas

El representante de Transportes Unidos señaló que el conductor se encuentra en estado grave y anunció que los gremios evalúan una nueva paralización

Conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate y permanece en UCI: empresa había denunciado amenazas extorsivas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

ENTRETENIMIENTO

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

La Kitty volvió a Lima y contó qué pasó tras el corte de la pelea entre Las Culisueltas y Las Wachiturras: "Nos agarramos de verdad"

Carlos Alcántara agradece el cariño del público tras el fallecimiento de su madre: “Gracias por tanto amor a mi mamá”

Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

Magaly Medina critica a Pamela López por nuevo galán: "Te los buscas bien especiales, después se queja"

Corazón Serrano llegó a Univisión junto a Sergio George en medio de su gira por Estados Unidos

DEPORTES

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

Regatas Lima incorpora a Evelyn Linares, armadora procedente de Deportivo Soan, para Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026