Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cómo participar desde casa, el trabajo o el colegio y qué hacer cuando suene la alarma?

Aprende con esta guía animada los pasos esenciales para prepararte ante un sismo. Descubre cómo elaborar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras en tu hogar y qué hacer durante y después del temblor para mantener a salvo a tu familia. Indeci

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Este viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro, ejercicio destinado a poner a prueba la capacidad de respuesta de la población frente a situaciones de emergencia. La jornada contempla acciones diferenciadas según el lugar donde se encuentre cada persona y requiere que las rutas de evacuación, zonas seguras y responsabilidades estén identificadas antes del inicio.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) establece una secuencia de acciones para el ejercicio ante sismos y peligros asociados. La actividad comienza con señales de alerta que pueden incluir sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). Después, las personas deben ubicarse en espacios seguros y, una vez concluido el movimiento simulado, trasladarse hacia puntos externos previamente definidos.

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La participación cambia según se trate de una vivienda, un centro laboral, una institución educativa o un espacio comunitario. En cada caso, el objetivo es practicar las acciones previstas en los planes de emergencia y reconocer posibles dificultades durante la evacuación. El material atribuido al INDECI señala que estos ejercicios permiten evaluar planes, protocolos y procedimientos de respuesta ante emergencias y desastres.

En el ámbito familiar, la preparación incluye definir funciones para cada integrante, establecer un punto de encuentro y mantener disponible la mochila para emergencias. En oficinas y centros de trabajo, la atención se concentra en las rutas señalizadas, las instrucciones de las brigadas y el uso de las escaleras. En colegios, institutos y universidades, estudiantes y docentes deben seguir las indicaciones de los responsables de seguridad y completar la evacuación hacia los espacios establecidos.

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Qué hacer durante el simulacro ante un sismo

El material del INDECI divide el ejercicio en momentos específicos. Tras la señal de alerta, durante los primeros dos minutos la población debe ubicarse en zonas seguras internas que fueron identificadas con anticipación. Al terminar el movimiento simulado, corresponde evacuar hacia una zona segura externa o un punto de reunión con la mochila para emergencias.

Si el ejercicio incorpora una alerta de tsunami o aluvión, la evacuación debe dirigirse hacia zonas altas o seguras. En el caso de un tsunami, se indica el alejamiento del litoral; ante un aluvión, el desplazamiento debe evitar las áreas expuestas al peligro. Estas situaciones pueden representarse mediante el sistema SISMATE y sirenas locales.

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Para otros peligros, el procedimiento parte de una señal que representa la proximidad de una emergencia. La población debe utilizar las rutas establecidas y llegar de forma ordenada a las zonas seguras externas. Las indicaciones de las autoridades y brigadistas deben mantenerse hasta que termine el ejercicio.

Cómo participar desde casa

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las viviendas, el Plan Familiar de Emergencia ocupa un lugar central. El material indica que cada familia debe revisar las funciones de sus integrantes y definir quién llevará la mochila para emergencias o quién prestará apoyo a adultos mayores y mascotas.

También corresponde establecer el punto de encuentro. La guía señala como referencia la vereda o el parque asignado por la municipalidad. Antes del ejercicio, las rutas de salida deben quedar libres de muebles, cajas u otros objetos que puedan impedir el desplazamiento.

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Cuando se active la alarma, los integrantes deben ubicarse en las zonas seguras internas identificadas previamente. Después del movimiento simulado, corresponde evacuar por la ruta establecida y llegar al punto de reunión. Una vez allí, la familia debe verificar que todos sus integrantes estén presentes.

Qué deben hacer trabajadores y oficinas

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro tendrá lugar en la fecha del sismo de Ica del 2007. - Crédito Andina

En los centros laborales, la primera tarea consiste en reconocer las señaléticas de las zonas seguras internas y las rutas de evacuación. El material también indica que las brigadas y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen funciones durante el ejercicio.

Si la situación permite desconectar los equipos eléctricos sin riesgo, esta acción puede realizarse al escuchar la alarma. Para la salida, deben utilizarse las escaleras de emergencia. Los ascensores no forman parte de la ruta de evacuación prevista en la guía.

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El desplazamiento debe realizarse de forma ordenada hasta el punto de encuentro. Allí, cada grupo debe permanecer junto y seguir las instrucciones del responsable correspondiente. La revisión posterior permite identificar dificultades en las rutas, tiempos de salida o ubicación del personal.

Indicaciones para colegios, institutos y universidades

Simulacro en colegios - Andina

En las instituciones educativas, los estudiantes deben conocer con anticipación las rutas de evacuación y los espacios destinados como zonas seguras. Al escuchar la alarma, el material señala que deben mantenerse alejados de las ventanas y ubicarse junto a columnas o debajo de vigas, según las indicaciones previstas para el ejercicio.

Los docentes y brigadistas escolares cumplen la función de orientar la evacuación. La salida debe efectuarse en fila, sin correr, gritar ni empujar, hasta llegar al patio o a las canchas deportivas definidas para la concentración.

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El material también contempla un registro posterior de la participación educativa. Los directores deben reportar los resultados mediante la plataforma del COES Educación. Para este procedimiento se contempla el ingreso al portal, la selección del tipo de peligro, la identificación de la institución mediante el código modular y el registro de los responsables y participantes.