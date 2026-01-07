Perú Deportes

Juan Lucumí se marcha de la Liga 1 con destino a Asia: integrará el histórico Nejmeh SC del Líbano

Después de las revisiones pertinentes, el delantero colombiano aceptó trasladarse hacia el otro lado del mundo pese a que contaba con un diálogo avanzado para sumarse al Cienciano

Guardar
Juan Lucumí descolló en la
Juan Lucumí descolló en la recta final de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

No es nada fácil entender el próximo movimiento que realizará Juan Lucumí. Su imponente desenvolvimiento en Ayacucho FC, con el que perdió la categoría de una manera más que controversial, le abrió las puertas para unirse a otros clubes, de rango menor, del medio local, pero finalmente terminó virando hacia un destino muy exótico.

El expeditivo atacante colombiano, de 26 años, se decantó por la propuesta presentada por el histórico Nejmeh SC de la máxima categoría del Líbano. Al parecer, el músculo económico de la institución, que actualmente se ubica en la segunda plaza de la clasificación por detrás del Al Ansar SC, plasmado en la propuesta formal que se extendió a sus agentes, acabó por convencerlo.

Juan Lucumí marcó diferencias en
Juan Lucumí marcó diferencias en Ayacucho FC por su velocidad e intuición en ataque. - Crédito: Difusión

A Lucumí le surgieron varios pretendientes de Perú en el último tiempo y todo gracias a la recta final realizada con los ‘zorros’. El punto de inflexión fue aquel recital frente a Universitario de Deportes, en el estadio Nacional, donde se apuntó un gol y se transformó en un verdadero quebradero de cabeza para la zaga central local.

De ahí a que, según rumores, Sporting Cristal consignara su ficha en una agenda dentro de los despachos del Rímac. No obstante, Cienciano fue el club que estuvo en la ‘pole’ por adquirir su carta pase. De hecho, las tratativas iban muy avanzadas hasta que apareció el Nejmeh SC en el camino y se lo llevó a sus filas.

El colombiano puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

De no ser por la pérdida de categoría a la división de plata, seguramente Juan Lucumí continuaría en un Ayacucho FC que le sirvió de vidriera a lo largo de la convulsa pasada temporada. En líneas generales registró cinco goles y sietes asistencias entre el Apertura y Clausura 2025.

Consumado el descenso, Lucumí quedó libre para definir su destino, pero lo vivido con los ‘zorros’ quedará en su corazón: "Muchas gracias a toda la familia de Ayacucho FC por haberme dado la oportunidad de vestir esta linda camiseta y a toda la hinchada ayacuchana por el cariño brindado”.

Juan Lucumí suena para reforzar
Juan Lucumí suena para reforzar a los clubes tradicionales del Perú. - Crédito: Ayacucho FC

A un grande de Líbano

El Nejmeh Sporting Club es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol libanés. Fue fundado en 1945 en Beirut por un grupo de jóvenes apasionados por el deporte, y su nombre, que significa “La Estrella”, se convirtió rápidamente en símbolo de identidad y orgullo popular. Desde sus primeros años, el club destacó por su fuerte vínculo con la afición y por representar a amplios sectores de la sociedad libanesa.

A lo largo de su historia, el Nejmeh SC ha sido protagonista constante de la Liga Libanesa, conquistando numerosos títulos nacionales y copas, además de participar en competiciones regionales y asiáticas. Sus partidos como local suelen atraer a miles de seguidores, conocidos por crear una de las atmósferas más intensas del país.

Más allá de los trofeos, el Nejmeh ha tenido un papel clave en el desarrollo del fútbol en Líbano, formando jugadores, manteniendo viva la rivalidad histórica con otros grandes clubes y convirtiéndose en un verdadero símbolo deportivo y cultural del país.

Temas Relacionados

Juan LucumíLiga 1Nejmeh SCperu-deportes

Más Noticias

Gianluca Lapadula pide que el nuevo DT de Perú tenga el estilo de Ricardo Gareca: “No debe cambiar nuestra esencia”

El ariete nacional que milita en la división de plata del fútbol italiano espera por la resolución de las negociaciones entre las autoridades en Videna y el próximo comando técnico

Gianluca Lapadula pide que el

Luis Advíncula se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima en Uruguay con miras a la Serie Río de la Plata 2026

El lateral derecho peruano se sumará en los próximos días a la pretemporada del club ‘blanquiazul’ en Montevideo, luego de cerrar su salida del ‘xeneize’

Luis Advíncula se unirá a

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

El mediocentro argentino, recién llegado desde Godoy Cruz, habla en exclusiva con este sitio digital acerca de su retorno a Alianza Lima, el cariño del público, las exigencias de Pablo Guede, la admiración por Paolo Guerrero, el respeto a Federico Girotti y el sueño de medirse ante Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Alan Cantero con Infobae Perú:

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Los dirigidos por Juan Reynoso tendrán un desafío internacional en el estadio Monumental de la UNSA. Entérate de todos los detalles

Melgar anunció su Tarde Rojinegra

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano

El campeonato nacional iniciará a fines de enero y el sorteo del fixture se realizará este viernes 9 de enero en la Videna. Los equipos conocerán a sus rivales

Liga 1 2026: nuevas reglas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí hace un alto

José Jerí hace un alto a la crisis con México y pide al Congreso imitar reforma constitucional: “Dieron un paso firme”

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Guerra en el Partido Morado: Militante denuncia irregularidades y pide a los JEE anular todas las listas

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

El lujoso anillo de compromiso

El lujoso anillo de compromiso que Jota Benz entregó a Angie Arizaga: ¡Carlos Cacho revela el precio!

El romántico video de Lis Padilla y Tania Pineda que derrite a sus seguidores en redes: “quiero estar 100 años contigo”

Jazmín Pinedo responde a críticas y defiende su trayectoria en América TV: “Hay que ser un poco más empáticos”

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

DEPORTES

Gianluca Lapadula pide que el

Gianluca Lapadula pide que el nuevo DT de Perú tenga el estilo de Ricardo Gareca: “No debe cambiar nuestra esencia”

Luis Advíncula se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima en Uruguay con miras a la Serie Río de la Plata 2026

Alan Cantero con Infobae Perú: su revancha en Alianza Lima, la jerarquía de Federico Girotti y por qué enfrentar a Leo Messi será “una locura”

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano