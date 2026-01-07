Juan Lucumí se marcha de la Liga 1 con destino a Asia: integrará el histórico Nejmeh SC del Líbano

Juan Lucumí descolló en la recta final de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

No es nada fácil entender el próximo movimiento que realizará Juan Lucumí. Su imponente desenvolvimiento en Ayacucho FC, con el que perdió la categoría de una manera más que controversial, le abrió las puertas para unirse a otros clubes, de rango menor, del medio local, pero finalmente terminó virando hacia un destino muy exótico.

El expeditivo atacante colombiano, de 26 años, se decantó por la propuesta presentada por el histórico Nejmeh SC de la máxima categoría del Líbano. Al parecer, el músculo económico de la institución, que actualmente se ubica en la segunda plaza de la clasificación por detrás del Al Ansar SC, plasmado en la propuesta formal que se extendió a sus agentes, acabó por convencerlo.

Juan Lucumí marcó diferencias en Ayacucho FC por su velocidad e intuición en ataque. - Crédito: Difusión

A Lucumí le surgieron varios pretendientes de Perú en el último tiempo y todo gracias a la recta final realizada con los ‘zorros’. El punto de inflexión fue aquel recital frente a Universitario de Deportes, en el estadio Nacional, donde se apuntó un gol y se transformó en un verdadero quebradero de cabeza para la zaga central local.

De ahí a que, según rumores, Sporting Cristal consignara su ficha en una agenda dentro de los despachos del Rímac. No obstante, Cienciano fue el club que estuvo en la ‘pole’ por adquirir su carta pase. De hecho, las tratativas iban muy avanzadas hasta que apareció el Nejmeh SC en el camino y se lo llevó a sus filas.

El colombiano puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

De no ser por la pérdida de categoría a la división de plata, seguramente Juan Lucumí continuaría en un Ayacucho FC que le sirvió de vidriera a lo largo de la convulsa pasada temporada. En líneas generales registró cinco goles y sietes asistencias entre el Apertura y Clausura 2025.

Consumado el descenso, Lucumí quedó libre para definir su destino, pero lo vivido con los ‘zorros’ quedará en su corazón: "Muchas gracias a toda la familia de Ayacucho FC por haberme dado la oportunidad de vestir esta linda camiseta y a toda la hinchada ayacuchana por el cariño brindado”.

Juan Lucumí suena para reforzar a los clubes tradicionales del Perú. - Crédito: Ayacucho FC

A un grande de Líbano

El Nejmeh Sporting Club es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol libanés. Fue fundado en 1945 en Beirut por un grupo de jóvenes apasionados por el deporte, y su nombre, que significa “La Estrella”, se convirtió rápidamente en símbolo de identidad y orgullo popular. Desde sus primeros años, el club destacó por su fuerte vínculo con la afición y por representar a amplios sectores de la sociedad libanesa.

A lo largo de su historia, el Nejmeh SC ha sido protagonista constante de la Liga Libanesa, conquistando numerosos títulos nacionales y copas, además de participar en competiciones regionales y asiáticas. Sus partidos como local suelen atraer a miles de seguidores, conocidos por crear una de las atmósferas más intensas del país.

Más allá de los trofeos, el Nejmeh ha tenido un papel clave en el desarrollo del fútbol en Líbano, formando jugadores, manteniendo viva la rivalidad histórica con otros grandes clubes y convirtiéndose en un verdadero símbolo deportivo y cultural del país.