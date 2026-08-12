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Cinemark San Miguel respondió a joven que denunció que un hombre ingresó a espiarla al baño de mujeres

Tras la difusión del caso en Tiktok, la cadena de cines emitió un comunicado donde afirma que colaborará con la Policía Nacional del Perú

Una joven expuso en redes sociales que fue observada por un hombre dentro del baño femenino de un cine en Lima| Andina
Una joven expuso en redes sociales que fue observada por un hombre dentro del baño femenino de un cine en Lima| Andina
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Tras la denuncia realizada por una joven en su cuenta de Tiktok, la cadena Cinemark emitió un comunicado para informar sobre el caso y las acciones adoptadas. Carolina Rojas señaló que la empresa carecía de protocolos luego de relatar que encontró a un hombre en el baño de mujeres observándola desde el cubículo contiguo.

A pesar de que solicitó las cámaras de seguridad, el personal no le brindó la información y le indicó que “tendrán más cuidado”, lo que generó indignación a través de las redes sociales.

“Con relación a la lamentable situación reportada recientemente, queremos informar que hemos tomado contacto con la persona afectada y le venimos brindando el acompañamiento correspondiente”, se lee en el comunicado.

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Cinemark San Miguel responde tras denuncia por ingreso de hombre en baño de mujeres| Foto: Comunciado de Cinemark
Cinemark San Miguel responde tras denuncia por ingreso de hombre en baño de mujeres| Foto: Comunciado de Cinemark

La empresa aseguró estar colaborando con la Policía Nacional del Perú en la investigación, incluyendo la entrega de las grabaciones de video pertinentes.

Cinemark remarcó que la seguridad y el bienestar de sus clientes son prioridad. “Continuaremos actuando con responsabilidad y diligencia durante este proceso”, detalló la compañía.

¿Qué sucedió en Cinemark San Miguel?

Una joven identificada como Carolina Rojas denunció haber sido observada por un hombre mientras utilizaba el baño femenino en el Cinemark de San Miguel, en Lima. El hecho ocurrió durante la tarde de un domingo, cuando la víctima asistió a una función acompañada de su prima.

Según relató la propia Rojas en sus redes sociales, tras ingresar a un cubículo del baño en uno de los pisos del cine, notó la presencia de un hombre que la “miraba desde arriba” mientras estaba subido sobre el inodoro del cubículo contiguo.

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“Estaba dentro del cubículo y había un hombre literalmente subiéndose al inodoro para poder verme”, afirmó Rojas al difundir el episodio. La joven gritó pidiendo auxilio, lo que alertó a otras mujeres y empleados presentes en el lugar.

Una joven relata la aterradora experiencia que vivió en el baño de Cinemark San Miguel, donde un hombre la espió desde el cubículo contiguo. Narra el shock del momento y la ineficiente respuesta del personal del cine ante su denuncia.| Video: Carolina Rojas (TikTok)

Rojas buscó ayuda entre el personal del cine, pero lamentó la falta de reacción inmediata. “Tuve que ir yo sola a buscar al personal de seguridad”, explicó, y detalló que el encargado de seguridad se encontraba a dos pisos de distancia, en la zona de boleterías.

Tras la revisión de las cámaras de seguridad por parte de los responsables del establecimiento, se confirmó que “había un hombre entró al baño y después había huido”, según el testimonio recogido en su video. Al consultar por los protocolos ante este tipo de situaciones, la respuesta del personal fue: “Tendremos más cuidado”.

Rojas manifestó su preocupación por la posibilidad de que existan otras víctimas y el impacto psicológico que generó el incidente. “Hoy estoy caminando y mirando quién está detrás de mí. Entro a un baño y automáticamente estoy mirando hacia arriba”, señaló. La joven anunció que realizará la denuncia formal y exigió a Cinemark explicaciones y medidas claras para evitar que hechos similares se repitan.

A los minutos, diversos usuarios pidieron respuestas de la cadena de cines, ya que a sus locales también asisten niñas.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual.
  • La Policía Nacional del Perú es la entidad encargada de garantizar el orden interno, la seguridad ciudadana y la protección de las personas.
  • El Centro de Emergencia Mujer es un espacio de atención integral para víctimas de violencia de género, familiar y sexual. Ofrece acompañamiento legal, psicológico y social, así como ayuda para formalizar denuncias y acceder a protección.

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