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CGTP convoca a movilización nacional para este jueves 13 de agosto: "Las amenazas contra los derechos laborales no pasarán"

La Confederación General de Trabajadores del Perú sale a marchar en rechazo al Proyecto de Ley de Delegación de Facultades Legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori, en lo que será la primera protesta de esta magnitud en Lima desde que la mandataria asumió la presidencia

Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru, May 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru, May 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce
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La CGTP convoca a una Movilización Nacional para este jueves 13 de agosto en rechazo al proyecto de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori, en lo que será la primera protesta de esta magnitud en Lima desde que la mandataria asumió la presidencia. El gremio advierte que el proyecto, filtrado a los medios, contradice el compromiso asumido por el Ejecutivo en el Mensaje Presidencial del 28 de julio, cuando se anunció que no se recortarían los derechos de los trabajadores.

En Lima, la concentración está prevista desde las 4:00 p. m. en la Plaza Dos de Mayo. En las demás regiones del país, las movilizaciones se realizarán conforme a las convocatorias de cada jurisdicción. La CGTP llama a participar a la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, y a toda la ciudadanía.

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Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)
Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)

El proyecto que contradice el discurso oficial

El pronunciamiento distribuido a la prensa por la Confederación General de Trabajadores del Perú señala que el Mensaje Presidencial del 28 de julio y el Proyecto de Ley de Delegación de Facultades Legislativas “guardan serias contradicciones”. Si bien el mensaje reconoció la grave crisis que atraviesa el país —inseguridad ciudadana, corrupción, precariedad de los servicios públicos y desigualdad social—, el gremio sostiene que omitió la responsabilidad del partido de gobierno en la profundización de esos problemas.

Según la CGTP, la solicitud de facultades legislativas filtrada a los medios revela la intención de modificar normas que protegen derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores, bajo el argumento de promover la formalización o la competitividad. El gremio advierte que esa justificación encubre una agenda de flexibilización laboral que recortaría conquistas históricas del movimiento sindical peruano.

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Demonstrators prepare signs during a protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru May 30, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Demonstrators prepare signs during a protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru May 30, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Los derechos laborales que estarían en riesgo

El proyecto habilitaría reformas sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral y el pago de horas extras. También alcanzaría la participación en utilidades, los aportes a EsSalud, el sistema previsional, la estabilidad laboral y la protección frente al despido arbitrario.

A esa lista se suma la posibilidad de crear regímenes laborales especiales con menores derechos para jóvenes, trabajadores de las micro y pequeñas empresas (MYPE) y otros sectores. La CGTP rechaza esta figura y exige al Congreso que la excluya expresamente de cualquier delegación de facultades al Ejecutivo.

Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru May 30, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru May 30, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La RMV a S/ 1.300: una promesa que pierde credibilidad

El gobierno anunció el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.300, pero luego derivó el tema al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Para la CGTP, ese traslado equivale a enterrar el compromiso: históricamente, el veto del sector empresarial en ese espacio ha impedido alcanzar acuerdos y ha postergado de forma reiterada la actualización del salario mínimo.

El gremio advierte que, de mantenerse esa decisión, el anuncio realizado al país “perdería toda credibilidad”. Por ello, exige al Poder Ejecutivo que decrete de manera inmediata el incremento de la RMV, así como el de las pensiones, sin trasladar nuevamente la decisión a un espacio donde los intereses empresariales han bloqueado sistemáticamente ese derecho.

Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru, May 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Demonstrators protest against Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori, ahead of the June 7 runoff vote, in Lima, Peru, May 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Las demandas al Congreso y la agenda laboral pendiente

La CGTP exige al Congreso de la República reducir y delimitar estrictamente las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, excluyendo cualquier reforma que afecte los derechos laborales fundamentales. Pide también garantizar la sostenibilidad financiera de EsSalud y del sistema previsional, y fortalecer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) con mayores recursos y capacidad de fiscalización.

El gremio también demanda institucionalizar el diálogo social mediante la reactivación efectiva del CNTPE, aprobar criterios técnicos pendientes para el incremento periódico de la remuneración mínima y las pensiones, e impulsar una reforma tributaria progresiva que combata la evasión y la elusión fiscal.

Una agenda de trabajo decente como horizonte

Más allá del rechazo al proyecto, la CGTP plantea la construcción de una verdadera Agenda Nacional de Trabajo Decente. Esa agenda debería garantizar empleo digno, negociación colectiva por rama, igualdad de oportunidades y protección social universal.

A ello suma la seguridad y salud en el trabajo, y lo que el gremio denomina “una transición productiva justa”. El pronunciamiento, fechado el 5 de agosto de 2026 y firmado por Gerónimo López Sevillano, Secretario General de la CGTP, cierra con una convocatoria directa: la clase trabajadora, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general están llamadas a movilizarse este jueves en todo el territorio nacional.

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