Pablo Guede respondió con ironía por nuevo rol de Guerrero y Girotti en Alianza Lima: “Están deprimidos, los voy a llevar al psicólogo”

El técnico argentino explicó su propuesta en ataque con Eryc Castillo en punta y Paolo Guerrero y Federico Girotti más retrasados. (Video: Jax Latin Media)

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Alianza Lima volvió a sumar de a tres en Matute tras superar a Alianza Atlético en un duelo válido por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El marcador final, 3-1, dejó a los ‘blanquiazules’ con siete puntos y renovadas esperanzas luego de la última igualdad con Comerciantes Unidos. La figura fue Eryc Castillo, quien marcó un gol y provocó un autogol, consolidando su rol ofensivo en el cuadro ‘íntimo’.

Justamente, Pablo Guede valoró la paciencia de su equipo para buscar los espacios mediante diagonales y resaltó la cantidad de situaciones generadas ante la portería rival. “Tuvimos más buenas que malas. Fue un partido difícil cuando un equipo se te viene a defender en bloque bajo. Lo que más me gustó fue que nunca perdimos la paciencia de atacar como queríamos, que era tirando diagonales, y generamos muchas situaciones de gol”, afirmó en conferencia de prensa, alegando que aún tienen cosas por mejorar.

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Frente a las críticas por los goles recibidos en las últimas jornadas, Guede respondió con autocrítica, pero también con una dosis de ironía: “El problema es que creen que nos van a volver a meter ocho goles. Eso no es real. Si me dices que somos un coladero, que ‘Ale’ Duarte sale figura todos los partidos porque estamos defendiendo muy mal, te la daría. ¿Nos están llegando? Sí, pero porque estamos arriesgando más, y más en casa”.

Alejandro Duarte ha recibido 4 goles en el arranque del Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima

Para Pablo Guede, los errores defensivos recientes tienen relación directa con el planteo ofensivo. “Hoy (ayer) defendíamos con dos nada más, con Garcés y Gaibor, y Mateo con Pavez, solamente porque tiramos a todos arriba. El gol fue de falta y la jugada fue de saque de banda”, analizó el DT, quien también pidió no exagerar con los cuestionamientos: “No creemos un monstruo de que en cuatro partidos nos metieron el 50% de los goles. Hay que ver cómo nos meten los goles”.

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La reflexión del DT apunta a una causa puntual: “Nos meten un gol de rebote, la jugada que nos hizo fue de saque de banda. Esas desatenciones hay que estar un poco más rápidos, más vivos”.

La respuesta irónica de Pablo Guede sobre la falta de gol de Paolo Guerrero y Federico Girotti

El desempeño individual de Paolo Guerrero y Federico Girotti ha generado debate por su sequía goleadora, pero Pablo Guede optó por desdramatizar la situación. “El equipo está por encima de las individualidades. Si Eryc mete los goles es gracias a todos los compañeros. ¿El tema anímico de Guerrero y Girotti? Ganamos 3-1, tenemos siete puntos. ¿Qué los voy a levantar anímicamente? Son cosas que no vienen a contexto”.

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El entrenador bromeó sobre la posibilidad de hablar con ambos delanteros por su falta de gol: “¡Dale! (risas) ¿De verdad me estás hablando? Pero acabo de responder que el equipo está por encima de las individualidades, los chicos lo tienen recontra asimilado. ¿Me vas a decir que voy a hablar con ellos de que no meten los goles? Están deprimidos, los voy a llevar al psicólogo (risas)”, ironizó.

Pablo Guede respondió con ironía por nuevo rol de Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima.

Guede minimizó el peso de las estadísticas individuales y puso el foco en el colectivo: “Para mí eso es una mentira. Porque ahora Eryc le pegó en el talón y la metió. El gol que mete en Comerciante estaba ‘Fede’ atrás. El muchacho está tocado por la varita mágica y todo lo que va por ahí le cae. El rebote de Jairo le cae a él, no es que Jairo le da un pase. Pero como la mete ¡Oh, Eryc Castillo! Lo que a mí me llena de orgullo y felicidad es que estos chicos de verdad sienten que el equipo está por encima de las individualidades”.

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La celebración de Girotti en el segundo gol fue utilizada como ejemplo por Guede: “¿Tú crees que pueden estar deprimidos? Se le desgañitó la garganta. Hay partidos y partidos, donde algunas veces destacarán uno, y otros destacarán otro”.

Goles y resumen del triunfo 'blanquiazul' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Pablo Guede sobre nuevo rol de Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima

La escasez de goles de los dos centrodelanteros no es casualidad, sino una decisión táctica del entrenador. Pablo Guede explicó: “Los estoy sacando del área. Lo digo para que no creen fantasmas. El partido estaba en diagonales de segunda línea. ¿Quién es más rápido? ¿Jairo Vélez y Eryc o Paolo y Girotti? Entonces hacía venir a ‘Fede’ y a Paolo para que arrastren gente, para que Jairo y Eryc corrieran al espacio”.

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El técnico expuso de forma didáctica cómo funciona su planteamiento: “El otro día, Eryc hace el gol porque ‘Fede’ aguanta al otro central. Si ‘Fede’ se hubiera quedado parado, Eryc no tenía espacio para correr. Por eso no cabe que los ‘9′ no meten goles, no. El equipo está por encima de las individualidades”.