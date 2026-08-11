Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

En una reveladora llamada telefónica, Silvia Cornejo expresa su dolor y decepción por la infidelidad de Jean Paul Gabuteau, asegurando que él tuvo múltiples oportunidades para irse con la otra persona y que nadie lo forzó a mantener su relación familiar. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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En una llamada telefónica en directo con el programa ‘Magaly TV La Firme’, Silvia Cornejo lanzó el reproche más directo que ha formulado contra Jean Paul Gabuteau desde que estalló el escándalo del ampay con Analía Jiménez: si el empresario quería estar con esa mujer, tuvo tiempo de sobra para elegirla.

La conductora, que atraviesa un embarazo en estado avanzado, dejó en claro que el problema no es solo la traición, sino la oportunidad desperdiciada de ser honesto. La entrevista con Magaly Medina se produjo el mismo día que Cornejo anunció la ruptura de su matrimonio de casi dos años en el programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

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En aquella primera declaración, la exMiss Perú Mundo 2006 confirmó su segundo embarazo y puso fin a una relación de 11 años con Gabuteau. Ante Medina, amplió ese relato con un argumento que apunta directamente a la responsabilidad del empresario.

“Nadie lo obligó a volver”: el reproche central de Cornejo a Gabuteau

La conductora le explicó a Medina que la pareja atravesó varias separaciones a lo largo de los años, y que en cada una de ellas Gabuteau tuvo la libertad de no regresar. Para Cornejo, esas pausas en la relación eran ventanas abiertas que él pudo haber aprovechado para tomar otro rumbo.

En una reveladora llamada con Magaly Medina, Silvia Cornejo confirma el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau. Embarazada y visiblemente afectada, la exreina de belleza cuenta los detalles del ampay y su firme decisión de no perdonar más infidelidades. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Es un tema de decisión también. Nosotros en cada episodio que ha podido pasar, sí hemos tenido separaciones, y él ha podido decidir si quiere tener una vida con quien sea, la puede haber tenido. Nadie lo ha obligado a estar conmigo, volver y tener una vida conmigo y hacer una vida familiar conmigo”, afirmó Cornejo en declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’.

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Medina le preguntó de forma directa si consideraba que Gabuteau pudo haberse ido con Jiménez en alguna de esas etapas. Cornejo respondió sin dudar: “Hace mucho tiempo, ¿no? Si no lo hace, sus motivos tendrá, y si lo hace hoy por hoy, qué bien, pues que le vaya bien, ¿no? Pero a veces uno puede decidir sin tener que causar daño a los demás”, sostuvo.

El reproche de Cornejo no se limitó a la pareja. La conductora señaló que las decisiones de Gabuteau tienen consecuencias que van más allá de su matrimonio. “Por acá no solamente está dañando a Silvia como mujer, sino también no se da cuenta que también nuestro hijo se daña también emocionalmente cuando se entere de todas estas cosas”, expresó ante Medina.

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Lo que más la afectó, según relató, fue el momento en que ocurrió la traición. El viernes previo a la difusión del ampay, Gabuteau le dijo que saldría con un grupo de amigos. Al día siguiente, sábado, ambos compartieron una reunión familiar. Cornejo se enteró de las imágenes minutos antes de que el programa de González las emitiera al aire.

Silvia Cornejo reprochó a Jean Paul Gabuteau que no eligiera irse con Analía Jiménez durante las separaciones de la pareja.

“Eso sí no me (lo esperaba), te digo que me ha sorprendido y me ha dejado muy helada. Porque saben el estado que estoy”, manifestó. La pregunta que no logra responder se la hizo en voz alta: “¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fuiste mejor sincero?”.

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Un embarazo avanzado en medio del escándalo público

Silvia Cornejo reconoció ante Medina que el impacto emocional del escándalo llega en un momento especialmente delicado. La conductora se encuentra en una etapa avanzada de gestación de su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau y señaló que debe manejar la situación con calma por el bienestar del bebé y del hijo de 9 años que ya tienen en común.

“Siempre he preferido mantenerme callada para cuidar, para proteger. Pero esta vez yo sí tengo que ahora ver por mi estabilidad emocional y la de mis hijos. Ahorita tengo uno ya de nueve años y uno que viene en camino”, expresó en el programa de Medina.

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La conductora fue explícita sobre el esfuerzo que le exige mantener la compostura en este contexto. “Tengo que estar tranquila y también porque tengo un hijito ya grande que cualquier cosa se puede estar preguntando y prefiero ahorita evitar y que esté tranquilo también él emocionalmente”, declaró. Cornejo también reveló que Gabuteau no vive con ella en el departamento y que prefirió no divulgar las explicaciones que él le dio tras ser expuesto públicamente.

“Esto es muy fuerte”, admitió Cornejo, quien también reconoció que durante años optó por el silencio precisamente para proteger su imagen y la estabilidad familiar. “Yo soy la mediática y a la que van a atacar y han atacado siempre. Porque es la Cornejo, porque perdona la Cornejo esto, la Cornejo lo otro. Y es por eso que digo: ‘Ya es momento que yo tenga ya que hablar, porque ya callé demasiado y aguanté demasiado. Y no es bueno tampoco estar cargándose esas cosas’”, señaló.

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La prioridad de Cornejo: proteger a su hijo de 9 años

Pese a la gravedad de la ruptura, Silvia Cornejo fue enfática en que su hijo mayor no será arrastrado al conflicto entre adultos. La conductora aseguró que, independientemente de lo que Gabuteau haya hecho en la relación, el vínculo entre padre e hijo debe preservarse intacto.

“Lo único que a mí me preocupa en este momento es la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años, manejar con pinzas la situación y siempre decirle que él va a ser su padre toda la vida, que le tenga un respeto y admiración toda su vida. Porque padre es padre. Yo jamás voy a ser de las mamás que le va a hablar feo del papá, por más que haya hecho lo que haya hecho”, sostuvo ante Medina.

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Cornejo también trazó el modelo que busca seguir hacia adelante: una relación de coparentalidad sin mezclar los problemas de pareja. “Yo conozco muchas amigas y amigos que son separados con hijos y la relación es papá y mamá. No se mezclan las cosas”, indicó.

El historial entre Gabuteau y Jiménez se remonta al 2010, cuando el músico inició un vínculo con ella. En el 2016, ambas mujeres —Jiménez y Cornejo— quedaron embarazadas del mismo hombre en el mismo año. Desde entonces, el empresario fue captado en reiteradas ocasiones en situaciones comprometedoras con Jiménez, incluso después de que Cornejo y él se casaran. La boda, que se celebró hace casi dos años, no puso fin a los encuentros entre Gabuteau y la madre de su primer hijo.

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