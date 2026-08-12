Perú
Agregar Infobae enGoogle

Tsunami en Chorrillos: Estas son las dos rutas de evacuación clave en playa Agua Dulce en casos de emergencia

La municipalidad establece caminos seguros para evacuar a pie en caso de alerta por tsunami en la playa más concurrida del distrito. INDECI refuerza la importancia de la práctica y la preparación ante desastres con el Simulacro Nacional Multipeligro

FILE PHOTO: Bathers enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo
FILE PHOTO: Bathers enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo
Guardar

El distrito de Chorrillos activó su protocolo ante la eventualidad de un tsunami en la playa Agua Dulce, una de las más frecuentadas de Lima. El subgerente de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de ChorrillosAnthony Miranda, indicó que el distrito cuenta con un plan de contingencia y un plan de gestión reactiva para responder a emergencias naturales, como un tsunami.

“En esta zona existen dos rutas de evacuación. Una de ellas es el acceso Tenderini, ubicado en la parte lateral del Club Regatas, y la otra corresponde al acceso al Circuito de Playas, por la bajada hacia Agua Dulce”, explicó Miranda.

PUBLICIDAD

La autoridad municipal advirtió que, a diferencia de lo que podría pensarse, el puente peatonal no figura entre las vías recomendadas en caso de alerta, ya que se encuentra demasiado cerca del acantilado y podría verse afectado por daños estructurales tras un sismo.

“Antes de la llegada de un tsunami, tendría que ocurrir un sismo de gran magnitud, lo que podría provocar daños en la estructura y dejarla en condiciones que no se pueden determinar”, añadió.

El personal de la municipalidad mantiene una comunicación constante con los trabajadores en las playas y con las instituciones de respuesta rápida. El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital realiza monitoreo las 24 horas y está en contacto directo con los equipos de primera respuesta para coordinar la evacuación si se activa una alerta de tsunami.

PUBLICIDAD

Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Evacuación a pie y cierre de tránsito: ¿cómo proceder ante la alarma?

Ante la consulta sobre el impacto del tráfico vehicular en las rutas de evacuación, Miranda aclaró que la prioridad es evacuar a pie.

“Lo que se quiere es que, ante una eventual ocurrencia de un tsunami, el tránsito se vea paralizado para que los bañistas o las personas que están practicando algún deporte dentro de la playa puedan evacuar a pie”, sostuvo. El cierre del tránsito vehicular permitirá que quienes se encuentren en Agua Dulce se desplacen de manera ágil y segura hacia las zonas altas.

El funcionario explicó que, ante una alerta de tsunami, se activarán las alarmas, se cerrará el paso a vehículos y se solicitará incluso a los conductores que abandonen sus autos para evacuar caminando. “No se puede conocer de antemano en qué condiciones podrían quedar las vías después de un sismo de gran magnitud”, puntualizó.

La instrucción de evacuar a pie responde a la necesidad de evitar congestiones y a la incertidumbre sobre la condición de las vías tras un movimiento telúrico. El plan contempla también el despliegue de personal para orientar y ayudar a los bañistas y deportistas durante el proceso de evacuación.

Simulacro Nacional Multipeligro: preparación ciudadana ante emergencias

En el marco de la conmemoración de los 19 años del sismo de magnitud 7,9 ocurrido en 2007 en Pisco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m.

La jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias naturales, como tsunamis y terremotos, involucrando a la población y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El simulacro nacional contempla la activación de sirenas, bocinas, campanas y otros sistemas de alerta. Durante los primeros minutos, la recomendación es permanecer en zonas seguras internas, y luego evacuar hacia áreas exteriores o puntos de reunión, siempre con la mochila para emergencias.

Si la simulación incluye alerta de tsunami, la instrucción es alejarse del litoral y dirigirse a zonas altas a pie, replicando el protocolo previsto para escenarios reales en playas como Agua Dulce.

Temas Relacionados

TsunamiChorrillosPlaya Agua Dulceperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026