Tsunami en Chorrillos: Estas son las dos rutas de evacuación clave en playa Agua Dulce en casos de emergencia

FILE PHOTO: Bathers enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

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El distrito de Chorrillos activó su protocolo ante la eventualidad de un tsunami en la playa Agua Dulce, una de las más frecuentadas de Lima. El subgerente de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Chorrillos, Anthony Miranda, indicó que el distrito cuenta con un plan de contingencia y un plan de gestión reactiva para responder a emergencias naturales, como un tsunami.

“En esta zona existen dos rutas de evacuación. Una de ellas es el acceso Tenderini, ubicado en la parte lateral del Club Regatas, y la otra corresponde al acceso al Circuito de Playas, por la bajada hacia Agua Dulce”, explicó Miranda.

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La autoridad municipal advirtió que, a diferencia de lo que podría pensarse, el puente peatonal no figura entre las vías recomendadas en caso de alerta, ya que se encuentra demasiado cerca del acantilado y podría verse afectado por daños estructurales tras un sismo.

“Antes de la llegada de un tsunami, tendría que ocurrir un sismo de gran magnitud, lo que podría provocar daños en la estructura y dejarla en condiciones que no se pueden determinar”, añadió.

El personal de la municipalidad mantiene una comunicación constante con los trabajadores en las playas y con las instituciones de respuesta rápida. El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital realiza monitoreo las 24 horas y está en contacto directo con los equipos de primera respuesta para coordinar la evacuación si se activa una alerta de tsunami.

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Fotografía que muestra una vía cerrada en Costa Verde este 30 de julio de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Evacuación a pie y cierre de tránsito: ¿cómo proceder ante la alarma?

Ante la consulta sobre el impacto del tráfico vehicular en las rutas de evacuación, Miranda aclaró que la prioridad es evacuar a pie.

“Lo que se quiere es que, ante una eventual ocurrencia de un tsunami, el tránsito se vea paralizado para que los bañistas o las personas que están practicando algún deporte dentro de la playa puedan evacuar a pie”, sostuvo. El cierre del tránsito vehicular permitirá que quienes se encuentren en Agua Dulce se desplacen de manera ágil y segura hacia las zonas altas.

El funcionario explicó que, ante una alerta de tsunami, se activarán las alarmas, se cerrará el paso a vehículos y se solicitará incluso a los conductores que abandonen sus autos para evacuar caminando. “No se puede conocer de antemano en qué condiciones podrían quedar las vías después de un sismo de gran magnitud”, puntualizó.

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La instrucción de evacuar a pie responde a la necesidad de evitar congestiones y a la incertidumbre sobre la condición de las vías tras un movimiento telúrico. El plan contempla también el despliegue de personal para orientar y ayudar a los bañistas y deportistas durante el proceso de evacuación.

Simulacro Nacional Multipeligro: preparación ciudadana ante emergencias

En el marco de la conmemoración de los 19 años del sismo de magnitud 7,9 ocurrido en 2007 en Pisco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m.

La jornada busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias naturales, como tsunamis y terremotos, involucrando a la población y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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El simulacro nacional contempla la activación de sirenas, bocinas, campanas y otros sistemas de alerta. Durante los primeros minutos, la recomendación es permanecer en zonas seguras internas, y luego evacuar hacia áreas exteriores o puntos de reunión, siempre con la mochila para emergencias.

Si la simulación incluye alerta de tsunami, la instrucción es alejarse del litoral y dirigirse a zonas altas a pie, replicando el protocolo previsto para escenarios reales en playas como Agua Dulce.