Fernanda Urbina y Anely Dávila admiten que el gesto en concierto de Tarapoto fue inoportuno, pero niegan burla a Naldy Saldaña

Fernanda Urbina y Anely Dávila negaron que la escena del concierto en Tarapoto haya sido una burla a Naldy Saldaña.

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Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de la orquesta ‘La Bella Luz’, se vieron obligadas a pronunciarse este martes 11 de agosto tras la difusión de imágenes de su concierto en Tarapoto en las que ambas aparecen tocándose entre risas en pleno escenario, en un gesto que el programa ‘Magaly TV La Firme’ interpretó como una imitación de los videos de tocamientos indebidos que protagonizaron la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta.

La escena, captada durante el regreso de la agrupación a los escenarios apenas días después de la conferencia de prensa en la que ambas lloraron y aseguraron desconocer el acoso, generó una nueva ola de indignación. La polémica se produjo en un momento en que la orquesta ya enfrenta una investigación fiscal, nuevas denunciantes y la revelación de que el abogado de Saldaña cuenta con chats de WhatsApp que contradirían la versión de las propias integrantes sobre su desconocimiento del acoso.

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Ante ese panorama, la escena del concierto en Tarapoto encendió las redes sociales y obligó a ambas cantantes a dar explicaciones.

La escena que encendió las redes y la respuesta de Urbina y Dávila

El momento que generó el escándalo ocurrió durante la presentación que la agrupación realizó el viernes 7 de agosto. En el video difundido por ‘Magaly TV La Firme’, Urbina y Dávila aparecen juntas en el escenario, tocándose mutuamente entre risas, en una dinámica que la conductora Magaly Medina calificó como una burla directa a los videos del caso Saldaña.

Las cantantes rechazaron esa interpretación y explicaron el origen de esa escena. “Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la delicada situación que está atravesando. Quiero ser muy clara con eso. Lo que aparece en el video es un show que nosotras hacemos desde hace tiempo, porque constantemente nos molestan con que somos pareja por el hecho de estar siempre juntas. Las imágenes que estoy mostrando son de otros eventos y demuestran que esto no es algo que haya surgido a raíz de lo ocurrido con Naldy”, escribió Urbina en sus historias de Instagram.

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Recopilación de los chats, comunicados y publicaciones que exponen la fuerte polémica en torno a Fernanda Urbina y Anely Dávila de 'La Bella Luz', tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña. El video muestra los mensajes de amenaza que ha recibido la cantante y sus aclaraciones sobre las imágenes que se vieron en el concierto de Tarapoto, negando que se hayan burlado de su excompañera. Video: Instagram Fernanda Urbina

La cantante también adjuntó imágenes de eventos anteriores a la denuncia para respaldar su versión. Sin embargo, reconoció que el contexto hacía indefendible la escena. “Reconozco que quizás el momento no fue el indicado para continuar con este tipo de juego, y puedo entender que, viendo únicamente ese fragmento y con todo lo que está sucediendo, algunas personas hayan podido interpretarlo de otra manera. Pero una cosa es reconocer que pudo ser inoportuno y otra muy distinta que nuestra intención fue burlarnos de Naldy o de su denuncia”, añadió.

Urbina también negó una acusación adicional que circuló en paralelo: que en el video se le escucha decir la frase “¿Qué prefieres, un vino o una cerveza?”, interpretada por algunos usuarios como una referencia al acoso. La cantante lo desmintió de forma categórica. “Quiero dejar en claro que esa NO es mi voz y que yo NO dije esa frase”, escribió.

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Y añadió: “Me parece muy injusto que, basándose únicamente en una suposición, se me esté señalando y recibiendo una cantidad desmedida de odio. No les estoy pidiendo que dejen de expresar lo que sienten; les estoy pidiendo que dejen de atacarme injustamente por algo que no hice”.

En su aclaración, Urbina también escribió: “Durante nuestras presentaciones siempre tratamos de darle la mejor cara al público y continuar con nuestro trabajo. Eso fue exactamente lo que hicimos. No hubo una intención de burlarnos, ridiculizarla ni mucho menos hacer referencia a lo que está viviendo”. Y cerró con una frase que resume su postura: “Naldy merece respeto, y nosotras también. No conviertan un momento de nuestro show, que existe desde mucho antes, en algo que nunca tuvo la intención de ser”.

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Dávila reposteó las publicaciones de su compañera como muestra de respaldo, sin emitir un pronunciamiento propio sobre el fondo de la polémica. En un momento adicional, la cantante escribió en sus historias: “Me da tanta repugnancia la sociedad en la que vivimos”.

Anely Dávila respaldó la versión de Fernanda Urbina al compartir sus publicaciones y escribió en redes que siente "repugnancia" por la sociedad.

Urbina responde a los ataques y apunta contra el programa de Magaly

La reacción de Urbina no se limitó a explicar la escena del concierto. La cantante también respondió a los mensajes que recibió tras la emisión del programa. Uno de ellos, cargado de insultos, fue el que ella misma eligió mostrar en sus historias. “Ya paren por favor, paren con todo esto”, escribió Urbina al compartir el mensaje.

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Horas después, la artista amplió su postura con una reflexión que apuntó directamente al tipo de cobertura que hace ‘Magaly TV La Firme’. “Resulta preocupante ver cómo nuestra sociedad está cada día más acostumbrada al morbo. En pleno 2026 todavía hay personas que toman como verdad absoluta todo lo que escuchan en un programa de chismes, sin cuestionar, contrastar ni buscar otras fuentes. Simplemente creen la versión que más les entretiene”, escribió la cantante.

Urbina también señaló que los espacios de espectáculos no deberían convertirse en tribunales. “Insultar, humillar, amenazar o acosar a alguien sigue siendo violencia, aunque ocurra detrás de una pantalla y miles lo hagan al mismo tiempo. No se trata de defender ciegamente a nadie, sino de tener criterio y humanidad antes de condenar a una persona”, sostuvo la cantante.

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Entre los mensajes que Urbina expuso en sus historias figura uno enviado por una usuaria de Instagram en respuesta a sus publicaciones. El texto incluye insultos muy graves. La cantante eligió mostrar ese mensaje sin censura como evidencia del nivel de violencia que está recibiendo en redes.

Magaly Medina muestra su total indignación al presentar imágenes donde las integrantes de 'La Bella Luz' habrían parodiado en pleno concierto la agresión que sufrió su compañera Naldy Saldaña. La conductora califica el acto de 'irrespetuoso' y 'asqueroso'. ATV/ Magaly TV: La Firme.

El contexto que hace más difícil la defensa de las integrantes

Las explicaciones de Urbina y Dávila llegan en un momento particularmente delicado para las integrantes de la orquesta. Cuatro días antes, en la conferencia de prensa del 6 de agosto, ambas habían protagonizado momentos de emoción ante las cámaras. Urbina afirmó que la situación de Saldaña podría haberles pasado a cualquiera de ellas y pidió que cesen los ataques. Dávila lloró al relatar que fueron a tirarle piedras a su casa.

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Sin embargo, el domingo 10 de agosto, el abogado de Saldaña reveló en el programa ‘Día D’ que la defensa cuenta con conversaciones de WhatsApp en las que la cantante habría informado a sus compañeras sobre el acoso que sufría. El letrado advirtió que si las integrantes niegan esos mensajes ante la Fiscalía, estarían cometiendo un delito.

Esa revelación colocó a Urbina, Dávila y Mackeily Luján —quien también negó haber sabido de la magnitud de los hechos— en una posición más comprometida que la que tenían antes de la conferencia. La investigación fiscal contra Sánchez Chavesta continúa activa. El acusado sigue sin presentarse a declarar ante las autoridades y su paradero permanece desconocido, según confirmaron vecinos de su domicilio en el distrito de San Juan de Lurigancho a Latina Noticias.

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