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Senamhi lanza aviso rojo por inusual calor extremo en 18 regiones: temperaturas llegarán hasta los 36 °C

El organismo meteorológico recomienda extremar las medidas de prevención ante el incremento de las temperaturas en la costa y la sierra

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente.
El Senamhi alertó por el incremento de temperaturas, con máximas de hasta 36 °C en la costa norte.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel rojo ante el incremento de las temperaturas que afecta a 18 regiones del país, con registros que podrían alcanzar los 36 °C en la costa norte.

El especialista de la institución, Erick Rojas, explicó este martes en diálogo con la radio Exitosa que Lima Metropolitana registra temperaturas de entre 24 y 28 °C, valores que calificó de inusuales para esta época del año.

“Tenemos las temperaturas un tanto elevadas que van desde los 24 °C a 28 °C en Carabayllo. No son temperaturas que se suelen presentar en esta temporada", señaló.

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El episodio cálido dejó además un registro excepcional en la capital. La estación ubicada en el distrito de La Molina marcó 27,4 °C el pasado 10 de agosto, una temperatura 8,2 °C por encima de su promedio habitual para este mes, según el Senamhi. Un valor similar no se registraba desde agosto de 2023.

El incremento térmico también se ha observado en otros puntos de la costa peruana. En La Libertad se alcanzaron 28,8 °C durante los primeros días de agosto, mientras que los distritos de Lima próximos al litoral acumulan 98 noches cálidas consecutivas, con temperaturas mínimas superiores a sus valores habituales.

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Cuatro provincias de Ucayali en nivel rojo por temperaturas de niveles históricos.
Cuatro provincias de Ucayali en nivel rojo por temperaturas de niveles históricos. Foto: Agencia Andina.

El aviso meteorológico comprende territorios ubicados desde Piura, en el norte, hasta Arequipa, en el sur. En la costa norte, las temperaturas podrían llegar a 36 °C, mientras que en la costa central, incluida la capital, se esperan máximas de entre 24 y 28 °C.

Para la costa sur, el pronóstico contempla valores de entre 23 y 34 °C. En la sierra norte se esperan temperaturas de entre 18 y 32 °C; en la sierra central, de 17 a 29 °C; y en la sierra sur, de 14 a 34 °C.

El aviso meteorológico N.° 312, de nivel rojo, estará vigente desde las 10:00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 23:59 horas del jueves 13 de agosto. Las regiones comprendidas son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

El organismo meteorológico recomienda extremar las medidas de prevención ante el incremento de las temperaturas en la costa y la sierra

El organismo también prevé escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá un aumento de los niveles de radiación ultravioleta. A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

En la sierra, el organismo prevé temperaturas de entre 30 y 32 °C y recomienda mantenerse informados, hidratados y limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. “Si van a salir entre las 11:00 horas y las 16:00 horas, recomendamos que utilicen sombrilla, tal vez utilizar un gorro de la ancha, protección solar, todas esas cosas”, dijo Rojas.

Añadió que, según las estimaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), las condiciones asociadas a El Niño costero podrían prolongarse durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

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