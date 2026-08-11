Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

El volante de Sport Boys se pronunció por el altercado con el ‘Cabezón’ sobre los problemas del balompié nacional y aprovechó para aclarar la situación

'Aladin' habló sobre el cruce de palabras que tuvo con el 'Cabezón' acerca de la crisis del fútbol peruano. (Video: Nada Que No Sepa)
Guardar

La selección peruana se prepara para regresar a la actividad internacional con una serie de amistosos ante rivales que participaron en el Mundial 2026. El técnico Mano Menezes estudia nuevas alternativas para reforzar la lista de convocados, en un contexto donde Renato Tapia aparece por su ausencia en las últimas convocatorias y donde las recientes declaraciones de Christian Cueva han arrojado luz sobre su relación y los problemas internos que atraviesa el balompié nacional.

El cruce de declaraciones entre Cueva y Tapia surgió tras manifestaciones críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol y la gestión de los problemas estructurales del fútbol ‘incaico’. Mientras Tapia ha sido frontal en sus reclamos, Cueva optó por aclarar públicamente que nunca existió enemistad entre ambos, a pesar de las diferencias de pensamiento. “Yo nunca me he enemistado con Tapia. Yo tengo mis pensamientos, el como veo las cosas y él otra, eso es diferente”, señaló en el programa Nada Que No Sepa.

PUBLICIDAD

La situación del ‘Cabezón’ ha captado la atención, ya que el mediocampista no ha vuelto a ser convocado desde el final de las Eliminatorias 2026, en parte porque se especula que sus críticas abiertas a la FPF lo habrían dejado fuera de los planes en la ‘bicolor’. En ese contexto, ‘Aladino’ sostuvo que la diferencia de opiniones no debe confundirse con una ruptura personal, añadiendo: “Si yo quiero decir algo, y lo tuve al frente a la persona que quise decirle algo de la selección pero no le dije nada en ocho años, ¿para que al décimo año voy a salir a hablar?”.

El volante habló sobre su situación actual y su ilusión de volver a ser considerado en el nuevo proceso clasificatorio de la ‘bicolor’. (Video: Denganche)

Las palabras de Christian Cueva dejan claro que, para él, el espacio para el diálogo siempre existió: “Si yo tengo que decir algo que sucede en la selección, tuve la confianza con la persona para decirle al frente para decirle ‘mira, como jugador de la selección, creo que tenemos esa autoridad, de decirte lo que pienso’. Ahora, las decisiones las toman las cabezas de la Federación”.

PUBLICIDAD

Christian Cueva sobre la charla con Renato Tapia tras conflicto

El propio Christian Cueva confirmó que existió una conversación breve, pero directa, con Renato Tapia tras el conflicto mediático. “Sí conversamos, algo corto, pero como él lo dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia”, relató, evidenciando la voluntad de ambos por aclarar cualquier malentendido.

El menudo volante detalló que, en la charla, planteó a Tapia la importancia de haber expresado antes sus opiniones dentro del grupo: “Simplemente sí quise decirle que si en su momento se pudo decir eso y no se dijo, entonces, da a entender que ahora él sí sale a decirlo y el resto nunca lo dijo pero lo pensó, tal como el caso de Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero”.

A juicio de Cueva, el hecho de manifestar críticas fuera del ámbito privado puede afectar la imagen del grupo: “¿Nos deja mal? Pienso así, me puedo equivocar. Yo respeto su decisión, tampoco es que yo me tengo que quedar callado a lo que pienso”.

Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl
Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

Christian Cueva pidió el regreso de Renato Tapia a la selección peruana

Más allá de las diferencias, Christian Cueva fue enfático en su respaldo al regreso de Renato Tapia a la selección peruana. “Al final creo que ni Renato ni yo tenemos ningún problema ni le hicimos un daño al fútbol o a la selección. Al contrario, le hemos dado alegrías y nos quedamos con eso, y si da la oportunidad de poder seguir dando alegrías, creo que eso es lo que más uno desea. Nunca queremos estar en esa situación”, sostuvo.

El volante de Sport Boys destacó la trayectoria y el aporte de Tapia en la ‘blanquirroja’, mencionando que su presencia es tan merecida como la de otros históricos: “Para mí Renato es un gran jugador y sinceramente la selección creo que es un lugar donde él se ha ganado también como los que te mencioné (Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano), y ya también mi lugar pronto volverá”.

Temas Relacionados

Christian CuevaRenato TapiaSelección peruanaFederación Peruana de Fútbolperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo nacional afronta su último desafío de la fase de grupos ante el poderoso combinado asiático, actual líder de la serie. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue en directo las incidencias

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

La peruana leva dos meses privada de libertad en un centro de migraciones en el país estadounidense y su familia pide apoyo de las autoridades para su liberación

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

La fase de grupos está por cerrar el telón y se definirán las llaves de la instacia decisiva. Perú se medirá con China por el Grupo B. Entérate de todos los detalles

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo frente el cuadro cajamarquino en su condición de visita. Conoce los detalles del decisivo cotejo de la ‘U’

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Se filtaron detalles reveladores de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez en Sporting Cristal vs Universitario

El capitán del cuadro ‘celeste’ y el arquero protagonizaron un fuerte fruce en el estadio Monumental tras el gol de Gianluca Lapadula, que generó grandes repercusiones

Se filtaron detalles reveladores de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez en Sporting Cristal vs Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Inician investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en la campaña presidencial

Miembros de la JNJ renunciaron al CAL: Afirman que gremio ya no tiene competencia para suspenderlos

Fuerza Popular pagó diplomados con dinero del Estado, pero militantes reprobaron

Carlos Bruce sobre intención de voto que lidera Rafael López Aliaga: “Es un hipo y va a caer”

Rafael López Aliaga sigue en carrera: JEE rechaza tacha por intento de reelección encubierta

ENTRETENIMIENTO

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Magaly Medina cuestiona el regreso de La Bella Luz a los escenarios tras reciente escándalo: “Hipócritas mosquitas muertas”

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

DEPORTES

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Boxeadora peruana detenida por ser inmigrante en Estados Unidos: el drama de Alessandra Pajuelo

Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿cuándo empieza la etapa eliminatoria?

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Se filtaron detalles reveladores de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez en Sporting Cristal vs Universitario