Christian Cueva reveló charla con Renato Tapia tras conflicto y pidió su regreso a la selección peruana: “Es un lugar que se lo ha ganado”

'Aladin' habló sobre el cruce de palabras que tuvo con el 'Cabezón' acerca de la crisis del fútbol peruano. (Video: Nada Que No Sepa)

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La selección peruana se prepara para regresar a la actividad internacional con una serie de amistosos ante rivales que participaron en el Mundial 2026. El técnico Mano Menezes estudia nuevas alternativas para reforzar la lista de convocados, en un contexto donde Renato Tapia aparece por su ausencia en las últimas convocatorias y donde las recientes declaraciones de Christian Cueva han arrojado luz sobre su relación y los problemas internos que atraviesa el balompié nacional.

El cruce de declaraciones entre Cueva y Tapia surgió tras manifestaciones críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol y la gestión de los problemas estructurales del fútbol ‘incaico’. Mientras Tapia ha sido frontal en sus reclamos, Cueva optó por aclarar públicamente que nunca existió enemistad entre ambos, a pesar de las diferencias de pensamiento. “Yo nunca me he enemistado con Tapia. Yo tengo mis pensamientos, el como veo las cosas y él otra, eso es diferente”, señaló en el programa Nada Que No Sepa.

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La situación del ‘Cabezón’ ha captado la atención, ya que el mediocampista no ha vuelto a ser convocado desde el final de las Eliminatorias 2026, en parte porque se especula que sus críticas abiertas a la FPF lo habrían dejado fuera de los planes en la ‘bicolor’. En ese contexto, ‘Aladino’ sostuvo que la diferencia de opiniones no debe confundirse con una ruptura personal, añadiendo: “Si yo quiero decir algo, y lo tuve al frente a la persona que quise decirle algo de la selección pero no le dije nada en ocho años, ¿para que al décimo año voy a salir a hablar?”.

El volante habló sobre su situación actual y su ilusión de volver a ser considerado en el nuevo proceso clasificatorio de la ‘bicolor’. (Video: Denganche)

Las palabras de Christian Cueva dejan claro que, para él, el espacio para el diálogo siempre existió: “Si yo tengo que decir algo que sucede en la selección, tuve la confianza con la persona para decirle al frente para decirle ‘mira, como jugador de la selección, creo que tenemos esa autoridad, de decirte lo que pienso’. Ahora, las decisiones las toman las cabezas de la Federación”.

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Christian Cueva sobre la charla con Renato Tapia tras conflicto

El propio Christian Cueva confirmó que existió una conversación breve, pero directa, con Renato Tapia tras el conflicto mediático. “Sí conversamos, algo corto, pero como él lo dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia”, relató, evidenciando la voluntad de ambos por aclarar cualquier malentendido.

El menudo volante detalló que, en la charla, planteó a Tapia la importancia de haber expresado antes sus opiniones dentro del grupo: “Simplemente sí quise decirle que si en su momento se pudo decir eso y no se dijo, entonces, da a entender que ahora él sí sale a decirlo y el resto nunca lo dijo pero lo pensó, tal como el caso de Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero”.

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A juicio de Cueva, el hecho de manifestar críticas fuera del ámbito privado puede afectar la imagen del grupo: “¿Nos deja mal? Pienso así, me puedo equivocar. Yo respeto su decisión, tampoco es que yo me tengo que quedar callado a lo que pienso”.

Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

Christian Cueva pidió el regreso de Renato Tapia a la selección peruana

Más allá de las diferencias, Christian Cueva fue enfático en su respaldo al regreso de Renato Tapia a la selección peruana. “Al final creo que ni Renato ni yo tenemos ningún problema ni le hicimos un daño al fútbol o a la selección. Al contrario, le hemos dado alegrías y nos quedamos con eso, y si da la oportunidad de poder seguir dando alegrías, creo que eso es lo que más uno desea. Nunca queremos estar en esa situación”, sostuvo.

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El volante de Sport Boys destacó la trayectoria y el aporte de Tapia en la ‘blanquirroja’, mencionando que su presencia es tan merecida como la de otros históricos: “Para mí Renato es un gran jugador y sinceramente la selección creo que es un lugar donde él se ha ganado también como los que te mencioné (Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano), y ya también mi lugar pronto volverá”.