Alejandro Ramos y Yimi Gamero se marchan de Melgar: no entraron en los planes de Miguel Rondelli para el Torneo Clausura 2026

Alejandro Ramos y Yimy Gamero se marchan de Melgar de Arequipa tras no disputar un solo minuto en el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Melgar.

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Melgar aprovechó el último día del mercado de transferencias para realizar movimientos en su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. El conjunto arequipeño anunció la salida de Alejandro Ramos y Yimi Gamero, quienes no entraban en los planes del entrenador Miguel Rondelli para afrontar la segunda parte de la temporada. La institución informó que llegó a un acuerdo con ambos futbolistas para la resolución de sus respectivos contratos y les agradeció por el tiempo que defendieron la camiseta ‘rojinegra’.

La decisión supone el cierre de dos etapas diferentes dentro del club. Mientras Gamero fue un jugador formado en las divisiones menores y que buscaba consolidarse en el primer equipo, Ramos tuvo un recorrido más prolongado y llegó a ser una pieza importante en una de las mejores campañas recientes de Melgar.

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Yimy Gamero fue ascendido al primer equipo en 2020. Sin embargo, el mediocampista no consiguió tener la continuidad esperada con el conjunto arequipeño y apenas pudo disputar siete partidos como profesional con la camiseta del ‘dominó’. Dos de esas apariciones se produjeron en 2021 y las otras cinco fueron durante la presente temporada.

La situación de Alejandro Ramos fue diferente. El defensor se incorporó a Melgar en 2021 y alcanzó su mejor momento durante la temporada 2022, cuando se convirtió en uno de los habituales titulares del equipo. Aquel año disputó 43 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana y fue parte del plantel que consiguió conquistar el Torneo Apertura y alcanzar las semifinales del certamen continental.

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El lateral le reventó el arco al portero de Cienciano y logró el empate parcial en Cusco - Crédito: DSports.

Sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo con el paso de las temporadas. Durante 2026, Ramos solamente participó en diez partidos y acumuló 482 minutos en cancha. Además, únicamente completó los 90 minutos en el encuentro correspondiente a la Copa de la Liga frente a Bentín Tacna Heroica.

Con el inicio del Clausura, ninguno de los dos jugadores fue considerado por Miguel Rondelli para formar parte de sus planes deportivos. Por ello, ambas partes optaron por poner punto final a sus respectivos vínculos contractuales.

De esta manera, Gamero y Ramos quedaron como agentes libres y tendrán la posibilidad de negociar directamente con cualquier institución interesada en contar con sus servicios para afrontar lo que resta de la temporada 2026.

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Melgar dejó escapar chance de ser líder del Clausura

La noticia sobre las salidas se produjo después de una jornada complicada para Melgar dentro del Torneo Clausura. El conjunto arequipeño perdió una importante oportunidad de colocarse como líder en solitario al caer por 4-2 frente a FC Cajamarca en el estadio Monumental de la UNSA.

Melgar cayó en casa por 4-2 ante FC Cajamarca. Crédito: Instagram Melgar.

El conjunto norteño sorprendió en Arequipa y consiguió una victoria que, además de significar tres puntos importantes, le permitió tomar aire en la lucha por evitar los últimos lugares de la clasificación.

Melgar comenzó el encuentro de la mejor manera. Jhonny Vidales volvió a aparecer como uno de los referentes ofensivos del equipo y adelantó rápidamente al cuadro local. Sin embargo, la ventaja terminó generando cierta relajación en el conjunto arequipeño, que no pudo mantener el control del compromiso.

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FC Cajamarca aprovechó los espacios y consiguió darle vuelta al marcador. Michel Rasmussen, Mauricio Arrasco y Carlos Meza fueron los encargados de marcar para el cuadro visitante, que pasó de estar en desventaja a conseguir una diferencia importante en el marcador.

Melgar intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró revertir la situación y terminó sufriendo una derrota por 4-2 que le impidió alcanzar la cima del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la fecha 4.

Ahora, el equipo de Miguel Rondelli tendrá que pasar rápidamente la página y concentrarse en su próximo desafío. El ‘rojinegro’ afrontará un complicado desplazamiento hasta Andahuaylas para enfrentarse a Los Chankas, en un partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

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Por su parte, FC Cajamarca buscará prolongar su buen momento cuando reciba a Universitario de Deportes en el estadio Héroes de San Ramón. El cuadro cajamarquino intentará aprovechar el envión conseguido en Arequipa para seguir alejándose de la zona de descenso.