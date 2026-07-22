Calendario de Perú por fecha FIFA: programación de los seis amistosos de la ‘blanquirroja’ por todo el 2026

Calendario de Perú por fecha FIFA 2026.

La Selección Peruana ya tiene agendados seis amistosos internacionales para la segunda mitad del año, como parte de su preparación rumbo al próximo proceso mundialista. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará exclusivamente a selecciones que estuvieron presentes en el Mundial 2026, buscando elevar el nivel de exigencia en cada compromiso.

La ‘blanquirroja’ aspira a llegar en plenitud al nuevo ciclo clasificatorio, que podría desarrollarse bajo un formato sin precedentes. La Conmebol propuso que el Mundial 2030 cuente con 64 selecciones, lo que aumentaría las posibilidades de acceso para Sudamérica y el resto de las confederaciones.

Calendario completo de los amistosos de Perú por todo el 2026

Durante la próxima fecha FIFA de septiembre, la selección peruana tiene programados dos amistosos ante Estados Unidos y México, ambos participantes del último Mundial. Para el mes de octubre, los rivales serán Canadá y Colombia, manteniendo el nivel de exigencia en la preparación.

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En noviembre, el calendario contempla la posibilidad de medirse ante Australia y Japón, dos selecciones de reconocida trayectoria en el ámbito internacional. Estos encuentros forman parte de la estrategia del comando técnico para llegar en óptimas condiciones al inicio del proceso clasificatorio y medir el rendimiento frente a equipos de distintas confederaciones, así informó César Vivar.

- Perú vs Estados Unidos (septiembre)

- Perú vs México (septiembre)

- Perú vs Canadá (octubre)

- Perú vs Colombia (octubre)

- Perú vs Australia (noviembre)

- Perú vs Japón (noviembre)

Calendario completo de los amistosos de Perú por todo el 2026. (Fanáticos del fútbol)

Fecha confirmada de Perú vs Canadá por amistoso

La selección peruana inicia una nueva etapa tras quedar fuera del Mundial 2026, centrando sus esfuerzos en la reconstrucción del equipo bajo el mando de Mano Menezes. Pese al reciente desencanto, la FPF confirmó que la agenda internacional priorizará amistosos ante rivales que participaron en la última Copa del Mundo, buscando elevar el nivel de preparación de la ‘bicolor’.

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El primer amistoso confirmado será frente a Canadá, que llega con el envión de haber jugado el Mundial y representa una prueba exigente para el plantel nacional. El encuentro está programado para el 3 de octubre en el estadio Saputo de Montreal, escenario donde Perú espera capitalizar la experiencia y sumar aprendizajes útiles para el nuevo ciclo clasificatorio.

La transmisión del partido estará a cargo de América TV y su plataforma digital América TV GO, garantizando el acceso en señal abierta para los hogares peruanos. Además, existe la posibilidad de que Movistar Deportes amplíe la cobertura, aunque por el momento la emisión gratuita ya está confirmada para quienes sigan el regreso internacional de la selección.

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Información sobre el amistoso de Perú ante Canadá en octubre del 2026. - captura: FPF

¿Cómo se jugarán las Eliminatorias 2030?

La CONMEBOL y la FIFA ultiman detalles sobre el formato de las Eliminatorias 2030, que traerá cambios significativos para Sudamérica. Según fuentes oficiales, se mantendrá la participación de todas las selecciones de la región, pero la cantidad de plazas directas al Mundial disminuirá de manera drástica: solo habrá tres cupos y medio disponibles, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay cuentan con su lugar asegurado como países anfitriones.

Esto implica que el trayecto de la selección peruana hacia la Copa del Mundo será más complejo que nunca. Perú tendrá que competir intensamente por uno de los cupos restantes, y si no logra la clasificación directa, deberá enfrentar un repechaje internacional ante selecciones europeas de alto nivel, como España o Alemania. Este repechaje se estructurará en cruces directos, definidos por el ranking FIFA y la posición final en la Eliminatoria sudamericana.

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Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, los dirigentes ya anticipan una eliminatoria mucho más disputada y con margen de error mínimo. Para Perú, el nuevo sistema exige constancia y efectividad desde el inicio del proceso, dado que un desliz podría dejarlo nuevamente fuera de la máxima cita del fútbol mundial.