Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

Korina Rivadeneira respaldó la versión de Mario Hart y afirmó que confía en lo que el piloto ya aclaró sobre su relación y Leslie Shaw.

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Korina Rivadeneira respondió a las acusaciones de Leslie Shaw con una frase que resumió su postura en pocas palabras: “Es lo que ella cree, no es una realidad”, comentó en entrevista con Trome, donde también habló por primera vez sobre cómo atraviesa su separación de Mario Hart.

La aparición pública de Rivadeneira se produjo en un momento en que la polémica sobre los tiempos del inicio de su relación con Hart volvía a circular en los medios. La cantante Shaw había renovado sus acusaciones en las semanas previas, y la respuesta de Korina llegó sin estridencias pero con una posición clara: respalda la versión del piloto y no tiene intención de entrar en un intercambio público con la artista.

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“Ya Mario lo aclaró”: Korina respalda la versión del piloto y cierra el debate

Al ser consultada sobre las declaraciones de Leslie Shaw, quien sostiene que Korina Rivadeneira fue la tercera en discordia cuando el piloto aún mantenía una relación con la cantante, la actriz venezolana no esquivó la pregunta. “Ya Mario lo aclaró. Es lo que ella cree, no es una realidad, y yo confío en lo que él ha dicho y me siento tranquila por eso”, respondió Rivadeneira.

La declaración remite directamente a lo que Mario Hart expuso semanas atrás en el podcast ‘Sin más que decir’. En ese espacio, el piloto negó de forma tajante que su vínculo con la venezolana haya comenzado mientras aún estaba con Shaw. “Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie”, sentenció Hart hace algunas semanas.

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Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. TikTok

En esa misma conversación, Hart admitió que sí cometió una infidelidad durante su relación con Shaw, pero aclaró que fue con otra persona. “Muchas veces eso es producto de la inmadurez y muchas veces he aceptado que en mi relación con Leslie, yo cometí un error. Yo también podría haber negado hasta la muerte la infidelidad con la otra persona, como nunca hubo imágenes, y en su momento le pedí perdón a Leslie”, sostuvo el piloto.

Rivadeneira, al respaldar esa versión, optó por no ampliar el tema. Ante la pregunta sobre si existió un acuerdo previo con Hart para no hablar públicamente de su separación —acuerdo que el piloto habría roto al ser el primero en confirmarlo—, la actriz fue escueta: “Los detalles sobre eso prefiero reservarlos”, indicó.

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La acusación de Shaw y la respuesta que dividió versiones

El origen de la polémica se remonta a los años en que Leslie Shaw y Mario Hart mantuvieron una relación. La cantante, conocida en el medio artístico peruano como la ‘Gringa’ o ‘Barbie de la cumbia’, relató en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que, cuando ya había decidido darle una segunda oportunidad al piloto, apareció el registro que lo mostraba junto a Rivadeneira en una discoteca.

“Confié en él, lo perdoné y de ahí me enteré de que estaba con la Korina (...) Fue lo del estreno de la obra, fue toda su familia, él me mandó rosas y el lunes salió el ampay de él con ella”, declaró Shaw en ese programa.

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La artista reafirma su acusación de infidelidad, descarta cualquier reconciliación profesional y asegura que prefiere centrarse en su vida personal y musical. Amor y Fuego

La artista también reconoció que en aquella época era muy joven y que hoy evalúa la situación con otra perspectiva. “En verdad, yo tonta de darle otra oportunidad, yo chibola estúpida, habiendo tantos hombres. No sé qué me pasó. Me metió un florazo, que no se acordaba de nada”, señaló Shaw.

Tras la respuesta pública de Hart en el podcast, Shaw no dio marcha atrás. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la cantante sostuvo que la negativa del piloto a reconocer una infidelidad con Korina respondería al interés de proteger su imagen ante las marcas que lo patrocinan.

“Si él tiene miedo y tiene vergüenza, a decir verdad, por perder las marcas, que sea feliz así, engañando a la gente. Seguro quiere dar una imagen limpia para mantener alguna marca”, expresó Shaw. La cantante también descartó cualquier posibilidad de colaboración futura con el piloto y cerró el tema con una frase directa: “Ya fue, no soy la monga. Yo estoy feliz con mi novio y mis perritos.”

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Separada, tranquila y con proyectos: ¿cómo está Korina hoy?

Más allá de la polémica con Shaw, la aparición de Korina Rivadeneira sirvió también para que la actriz ofreciera su primera lectura pública sobre cómo vive la separación. Sus palabras distaron de cualquier dramatismo. “Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, afirmó.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

La actriz señaló que el trabajo fue su principal soporte durante ese período. Su participación en el programa ‘Me caigo de risa’ y la dedicación a sus hijos fueron, según explicó, los factores que le permitieron atravesar la etapa con mayor estabilidad. Ante la pregunta de si tiene algún nuevo interés romántico, fue directa: no hay nadie. Pero aclaró que no ha cerrado esa posibilidad. “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”, afirmó.

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Rivadeneira también fue consultada sobre las declaraciones de Hart, quien en entrevistas recientes reveló que lloró a solas por la separación y que no descarta una reconciliación futura. La reacción de la actriz fue de genuina sorpresa: “¿Qué? No sabía nada de eso”, respondió. Sobre su futuro profesional, adelantó que espera retomar la actuación. “Estoy trabajando mucho y espero volver a actuar, que es lo que me gusta mucho”, señaló.