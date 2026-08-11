Perú
Agregar Infobae enGoogle

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La actriz venezolana rompió el silencio sobre las acusaciones por el inicio de su romance con el piloto, tomó distancia de la polémica y dejó claro que confía en la versión que él dio

Collage con la actriz Korina Rivadeneira sonriente, el piloto Mario Hart hablando en un micrófono y la cantante Leslie Shaw en un círculo
Korina Rivadeneira respaldó la versión de Mario Hart y afirmó que confía en lo que el piloto ya aclaró sobre su relación y Leslie Shaw.
Guardar

Korina Rivadeneira respondió a las acusaciones de Leslie Shaw con una frase que resumió su postura en pocas palabras: “Es lo que ella cree, no es una realidad”, comentó en entrevista con Trome, donde también habló por primera vez sobre cómo atraviesa su separación de Mario Hart.

La aparición pública de Rivadeneira se produjo en un momento en que la polémica sobre los tiempos del inicio de su relación con Hart volvía a circular en los medios. La cantante Shaw había renovado sus acusaciones en las semanas previas, y la respuesta de Korina llegó sin estridencias pero con una posición clara: respalda la versión del piloto y no tiene intención de entrar en un intercambio público con la artista.

PUBLICIDAD

“Ya Mario lo aclaró”: Korina respalda la versión del piloto y cierra el debate

Al ser consultada sobre las declaraciones de Leslie Shaw, quien sostiene que Korina Rivadeneira fue la tercera en discordia cuando el piloto aún mantenía una relación con la cantante, la actriz venezolana no esquivó la pregunta. “Ya Mario lo aclaró. Es lo que ella cree, no es una realidad, y yo confío en lo que él ha dicho y me siento tranquila por eso”, respondió Rivadeneira.

La declaración remite directamente a lo que Mario Hart expuso semanas atrás en el podcast ‘Sin más que decir’. En ese espacio, el piloto negó de forma tajante que su vínculo con la venezolana haya comenzado mientras aún estaba con Shaw. “Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie”, sentenció Hart hace algunas semanas.

PUBLICIDAD

Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. TikTok

En esa misma conversación, Hart admitió que sí cometió una infidelidad durante su relación con Shaw, pero aclaró que fue con otra persona. “Muchas veces eso es producto de la inmadurez y muchas veces he aceptado que en mi relación con Leslie, yo cometí un error. Yo también podría haber negado hasta la muerte la infidelidad con la otra persona, como nunca hubo imágenes, y en su momento le pedí perdón a Leslie”, sostuvo el piloto.

Rivadeneira, al respaldar esa versión, optó por no ampliar el tema. Ante la pregunta sobre si existió un acuerdo previo con Hart para no hablar públicamente de su separación —acuerdo que el piloto habría roto al ser el primero en confirmarlo—, la actriz fue escueta: “Los detalles sobre eso prefiero reservarlos”, indicó.

La acusación de Shaw y la respuesta que dividió versiones

El origen de la polémica se remonta a los años en que Leslie Shaw y Mario Hart mantuvieron una relación. La cantante, conocida en el medio artístico peruano como la ‘Gringa’ o ‘Barbie de la cumbia’, relató en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que, cuando ya había decidido darle una segunda oportunidad al piloto, apareció el registro que lo mostraba junto a Rivadeneira en una discoteca.

“Confié en él, lo perdoné y de ahí me enteré de que estaba con la Korina (...) Fue lo del estreno de la obra, fue toda su familia, él me mandó rosas y el lunes salió el ampay de él con ella”, declaró Shaw en ese programa.

La artista reafirma su acusación de infidelidad, descarta cualquier reconciliación profesional y asegura que prefiere centrarse en su vida personal y musical. Amor y Fuego

La artista también reconoció que en aquella época era muy joven y que hoy evalúa la situación con otra perspectiva. “En verdad, yo tonta de darle otra oportunidad, yo chibola estúpida, habiendo tantos hombres. No sé qué me pasó. Me metió un florazo, que no se acordaba de nada”, señaló Shaw.

Tras la respuesta pública de Hart en el podcast, Shaw no dio marcha atrás. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la cantante sostuvo que la negativa del piloto a reconocer una infidelidad con Korina respondería al interés de proteger su imagen ante las marcas que lo patrocinan.

“Si él tiene miedo y tiene vergüenza, a decir verdad, por perder las marcas, que sea feliz así, engañando a la gente. Seguro quiere dar una imagen limpia para mantener alguna marca”, expresó Shaw. La cantante también descartó cualquier posibilidad de colaboración futura con el piloto y cerró el tema con una frase directa: “Ya fue, no soy la monga. Yo estoy feliz con mi novio y mis perritos.”

Separada, tranquila y con proyectos: ¿cómo está Korina hoy?

Más allá de la polémica con Shaw, la aparición de Korina Rivadeneira sirvió también para que la actriz ofreciera su primera lectura pública sobre cómo vive la separación. Sus palabras distaron de cualquier dramatismo. “Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, afirmó.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

La actriz señaló que el trabajo fue su principal soporte durante ese período. Su participación en el programa ‘Me caigo de risa’ y la dedicación a sus hijos fueron, según explicó, los factores que le permitieron atravesar la etapa con mayor estabilidad. Ante la pregunta de si tiene algún nuevo interés romántico, fue directa: no hay nadie. Pero aclaró que no ha cerrado esa posibilidad. “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”, afirmó.

Rivadeneira también fue consultada sobre las declaraciones de Hart, quien en entrevistas recientes reveló que lloró a solas por la separación y que no descarta una reconciliación futura. La reacción de la actriz fue de genuina sorpresa: “¿Qué? No sabía nada de eso”, respondió. Sobre su futuro profesional, adelantó que espera retomar la actuación. “Estoy trabajando mucho y espero volver a actuar, que es lo que me gusta mucho”, señaló.

Temas Relacionados

Korina RivadeneiraMario HartLeslie Shawperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín confirmó multas por 3,60 UIT, equivalentes a S/ 19.800, tras acreditar tres infracciones vinculadas con la gestión académica y la atención de reclamos

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

El aspirante a la alcaldía de Lima cuestionó las publicaciones del líder de Renovación Popular y exigió el retiro de los señalamientos que considera falsos y difamatorios

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Los estudiantes iniciaron el tercer bimestre en espacios habilitados por el Ministerio de Educación, mientras continúan las acciones para recuperar la infraestructura educativa afectada por los movimientos sísmicos

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”