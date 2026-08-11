La contundente opinión de Carlos Zambrano sobre el futuro de Fabio Gruber en la selección peruana: “Hay que aprovecharlo”

El zaguero de Sport Boys remarcó que el peruano-alemán tuvo pocos minutos para mostrarse, pero rescata su salida limpia y su firmeza en la marca como recursos valiosos para el proceso (Selección Peruana)

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Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys, analizó el momento de Fabio Gruber en la selección peruana y pidió que se le mida con cautela por el tiempo limitado que ha tenido en cancha.

El zaguero consideró que el defensa peruano-alemán aún requiere continuidad para reflejar mejor sus condiciones, aunque subrayó que, en lo poco que observó, encontró atributos que pueden ser útiles para el equipo nacional.

Zambrano también puso el foco en la preparación que, a su juicio, ofrece el fútbol europeo, especialmente en ligas como la alemana, y remarcó que Perú cuenta con pocas alternativas en ese contexto. Por eso, insistió en la necesidad de integrar a futbolistas con ese recorrido al proceso de la ‘Bicolor’.

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Paciencia por los minutos y elogios a sus características

Carlos Zambrano pidió paciencia con Fabio Gruber y resaltó sus condiciones pese a sus pocos minutos con Perú, especialmente su capacidad para filtrar pases y sostener la marca. (Selección Peruana)

Zambrano sostuvo que el margen de evaluación sobre Gruber todavía es reducido. “Ha tenido muy pocos partidos y pocos minutos con la selección como para mostrarse”, señaló durante su participación en el programa ‘Nada que no sepa’, en referencia a las oportunidades que el zaguero tuvo con la ‘Bicolor’.

A partir de esa idea, el defensor rosado planteó que el central necesita acumular presencia en el campo para exhibir con mayor amplitud lo que puede aportar. Sin embargo, dejó en claro que la primera impresión fue positiva y que, aun con intervenciones acotadas, detectó rasgos que no son habituales en todos los futbolistas de su puesto.

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“Lo poco que vi, me gustó. Sabe filtrar muy bien el balón y fija muy bien la marca. Es algo que pocos centrales tienen: arriesgar prácticamente”, afirmó Zambrano, al destacar tanto la capacidad para iniciar juego desde el fondo como la firmeza en el duelo directo.

El defensor agregó que esa combinación de salida limpia y agresividad para anticipar puede ser una herramienta relevante para una selección que busca consolidar variantes en la zaga. En ese marco, su mensaje fue de respaldo, pero también de espera: el rendimiento, insistió, debe ser interpretado con relación al tiempo efectivo que el futbolista ha tenido para adaptarse a la dinámica del equipo nacional.

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“Hay que aprovecharlo”: el valor de la formación europea

Para Zambrano, la formación que Gruber recibe en Alemania representa un valor diferencial para Perú, por lo que consideró necesario darle espacio dentro del proceso de la selección nacional. (Selección Peruana)

Además del análisis de juego, Zambrano colocó la discusión en un plano más amplio: la presencia de jugadores peruanos que se desarrollan en Europa. En su intervención, remarcó que el circuito europeo —y en particular ligas como la alemana— ofrece un tipo de aprendizaje que puede marcar diferencias en la evolución de un futbolista.

“Creo que el fútbol alemán, o el fútbol europeo en general, como las ligas de Italia, Alemania, España o Francia, representan las mejores ligas hoy en día y lamentablemente tenemos muy pocos jugadores allá. Gruber es uno de ellos. Por eso creo que tenemos que aprovecharlo”, sostuvo.

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Para Zambrano, el hecho de que existan pocas opciones peruanas en ese entorno eleva el valor de quienes sí están vinculados a esa formación. Su planteo apuntó a que esa experiencia puede sumar al proceso de la selección, no solo por aspectos técnicos, sino por componentes vinculados al trabajo cotidiano, la exigencia y el modo de competir.

En ese sentido, el defensa insistió con una idea central: la selección no debería prescindir de futbolistas que, por su ruta de desarrollo, puedan aportar un diferencial. “No podemos darnos el lujo de no contar con ellos. Estando en Alemania y entrenando prácticamente con un equipo de Primera, eso nos ayuda mucho a nosotros como selección y como país”, afirmó.

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Su postura fue presentada como una invitación a capitalizar lo que, en su mirada, constituye una ventaja comparativa: el contacto con métodos y rutinas de alto nivel. El mensaje, alineado con su frase “Hay que aprovecharlo”, apuntó a que el contexto de aprendizaje también pesa en la proyección de un jugador, incluso si todavía no acumuló tantos partidos con el seleccionado.

El antecedente de Zambrano en Alemania y su mirada sobre jugar en altura

El defensor comparó su experiencia en las divisiones menores del Schalke con el caso de Gruber y sostuvo que la formación europea puede transformar la mentalidad de un futbolista antes de debutar en Primera. (Selección Peruana)

En el tramo final de sus declaraciones, Zambrano recurrió a una comparación con su propia historia para explicar por qué considera relevante la formación europea, incluso antes de un estreno profesional. Al ser consultado por el hecho de que Gruber aún no haya debutado en la máxima categoría alemana, recordó que él también fue citado a la selección cuando todavía estaba en etapa formativa.

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“A mí me pasó algo similar. A mí me llamaron a la selección cuando ni siquiera había debutado allá; estaba en la Sub-19 del Schalke. Y creo que uno, estando allá, tiene otro tipo de preparación: tu mentalidad cambia totalmente, la disciplina cambia totalmente”, expresó.

Con ese ejemplo, Zambrano puso el acento en los cambios que, según su experiencia, se producen en el futbolista a partir del entorno de competencia y de entrenamiento. Para el defensor, la influencia no se limita a lo que ocurre durante los partidos oficiales, sino que también se construye en la rutina, la exigencia y el enfoque profesional que implica estar en un club europeo.

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En paralelo, el zaguero también se refirió a una alternativa vinculada a la localía de Perú en Eliminatorias: la posibilidad de disputar encuentros en ciudades ubicadas en altura. Aunque reconoció que a nivel personal se le hace difícil actuar en esas condiciones, no descartó la idea como recurso.

“A mí se me complica el tema de la altura, pero es una buena opción. No perdemos nada jugando en la altura”, sentenció.