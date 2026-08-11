Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Perú se alista para disputar los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 y ahora espera conocer a su próximo rival. La ‘bicolor’ afrontará la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de mejorar su ubicación, por lo que el desenlace de esta fecha será clave para conocer el camino que tendrá en la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino marcha tercero en el Grupo B con 8 puntos, uno menos que Venezuela, que también registra tres victorias. Por ello, el duelo final ante China, líder invicto de la serie, será determinante para saber si Perú logra escalar al segundo puesto o mantiene su actual ubicación.

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Perú todavía puede subir al segundo lugar

Perú suma actualmente 8 puntos, mientras que Venezuela ocupa la segunda posición con 9 unidades. La diferencia es mínima y ambos equipos tienen el mismo número de triunfos, por lo que el partido que la ‘bicolor’ disputará ante China tendrá un peso importante en la clasificación.

Para desplazar a Venezuela y terminar segundo, Perú necesita vencer a China o perder por 3-2. Un triunfo le permitiría sumar los puntos necesarios para escalar, mientras que una derrota ajustada también podría ser suficiente para superar al conjunto venezolano en la tabla.

El desafío, sin embargo, será mayúsculo. China llega como líder invicto del Grupo B, con una campaña perfecta hasta el momento y el cartel de una de las principales candidatas a quedarse con el título mundial. La selección peruana tendrá que enfrentarla en la última fecha antes de conocer definitivamente su posición.

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Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: FIVB

¿Quién será el rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Si la ‘bicolor’ consigue superar a Venezuela y finaliza segunda del Grupo B, se medirá en los octavos de final con el tercer clasificado del Grupo D. Por ahora, esa casilla es ocupada por China Taipéi.

En cambio, si Perú no consigue desplazar a su similar venezolano y permanece tercero, deberá enfrentarse al segundo del Grupo D. En este escenario, Italia aparece en ese casillero y podría convertirse en el adversario del equipo dirigido por Marcello Bencardino en la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Expectativas por el rival de Perú

El rival de la ‘bicolor’ quedará confirmado una vez que culminen todos los partidos de la última jornada de la fase de grupos, incluido el duelo que Perú sostendrá ante China. El resultado de este encuentro será clave para determinar el cruce que tendrá en los octavos de final.

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La selección peruana conocerá así si deberá medirse con el tercero o segundo del Grupo D, dependiendo del lugar que ocupe al cierre del Grupo B. China Taipéi e Italia aparecen entre los posibles adversarios del combinado nacional.

Los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 comenzarán este miércoles 12 de agosto, por lo que la ‘bicolor’ tendrá poco tiempo para preparar su siguiente compromiso. De todas formas, el objetivo será superar esta nueva instancia y avanzar a los cuartos de final del certamen.