Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

La ‘bicolor’ ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y cerrará la fase de grupos ante China. Conoce qué adversario tendrá al frente en la próxima etapa

Perú se alista para disputar los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú se alista para disputar los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World
Guardar

La selección peruana ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 y ahora espera conocer a su próximo rival. La ‘bicolor’ afrontará la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de mejorar su ubicación, por lo que el desenlace de esta fecha será clave para conocer el camino que tendrá en la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino marcha tercero en el Grupo B con 8 puntos, uno menos que Venezuela, que también registra tres victorias. Por ello, el duelo final ante China, líder invicto de la serie, será determinante para saber si Perú logra escalar al segundo puesto o mantiene su actual ubicación.

PUBLICIDAD

Perú todavía puede subir al segundo lugar

Perú suma actualmente 8 puntos, mientras que Venezuela ocupa la segunda posición con 9 unidades. La diferencia es mínima y ambos equipos tienen el mismo número de triunfos, por lo que el partido que la ‘bicolor’ disputará ante China tendrá un peso importante en la clasificación.

Para desplazar a Venezuela y terminar segundo, Perú necesita vencer a China o perder por 3-2. Un triunfo le permitiría sumar los puntos necesarios para escalar, mientras que una derrota ajustada también podría ser suficiente para superar al conjunto venezolano en la tabla.

El desafío, sin embargo, será mayúsculo. China llega como líder invicto del Grupo B, con una campaña perfecta hasta el momento y el cartel de una de las principales candidatas a quedarse con el título mundial. La selección peruana tendrá que enfrentarla en la última fecha antes de conocer definitivamente su posición.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: FIVB
Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: FIVB

¿Quién será el rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

Si la ‘bicolor’ consigue superar a Venezuela y finaliza segunda del Grupo B, se medirá en los octavos de final con el tercer clasificado del Grupo D. Por ahora, esa casilla es ocupada por China Taipéi.

En cambio, si Perú no consigue desplazar a su similar venezolano y permanece tercero, deberá enfrentarse al segundo del Grupo D. En este escenario, Italia aparece en ese casillero y podría convertirse en el adversario del equipo dirigido por Marcello Bencardino en la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Expectativas por el rival de Perú

El rival de la ‘bicolor’ quedará confirmado una vez que culminen todos los partidos de la última jornada de la fase de grupos, incluido el duelo que Perú sostendrá ante China. El resultado de este encuentro será clave para determinar el cruce que tendrá en los octavos de final.

La selección peruana conocerá así si deberá medirse con el tercero o segundo del Grupo D, dependiendo del lugar que ocupe al cierre del Grupo B. China Taipéi e Italia aparecen entre los posibles adversarios del combinado nacional.

Los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 comenzarán este miércoles 12 de agosto, por lo que la ‘bicolor’ tendrá poco tiempo para preparar su siguiente compromiso. De todas formas, el objetivo será superar esta nueva instancia y avanzar a los cuartos de final del certamen.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóley sub 17Mundial Sub 17 de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

La disposición adoptada por la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado a su primer opositor: el último ‘10′ por excelencia del balompié nacional. “Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos chocolate y lo seguiremos haciendo”, dijo

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Con pocos minutos en los últimos meses y fuera de las convocatorias recientes, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre mientras en el entorno se menciona una posible “novedad” vinculada a su futuro

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

El ‘Colorado’ es siembra por segundo torneo consecutivo y evita disputar la primera ronda en Ohio

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación