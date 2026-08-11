Perú
Agregar Infobae enGoogle

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

El propietario de la agrupación y su esposa rechazaron responder preguntas de la prensa sobre la reaparición del grupo en Tarapoto, en medio de la polémica por las denuncias que involucran a la orquesta

El propietario de la agrupación y su esposa rechazaron responder preguntas de la prensa sobre la reaparición del grupo en Tarapoto, en medio de la polémica por las denuncias que involucran a la orquesta. América Hoy
Guardar

El regreso de La Bella Luz a los escenarios, en medio de la controversia por la denuncia de Naldy Saldaña, generó expectativa y reacciones diversas, especialmente tras el contacto de la prensa con el entorno de la orquesta. El propietario del grupo, Óscar Custodio, y su esposa Pilar Torres, fueron abordados por las cámaras del programa América Hoy en San Juan de Lurigancho, donde el conjunto tiene su local. El acercamiento ocurrió luego de que la agrupación retomara sus presentaciones públicas, tras un breve periodo de suspensión debido a las denuncias internas que salieron a la luz semanas atrás.

La reportera de América Hoy consultó directamente a Óscar Custodio sobre la reaparición del grupo. “El grupo, señor Óscar, ha retomado las presentaciones el sábado, ¿cómo lo ha tomado?”, preguntó. Custodio optó por una respuesta corta y sin entrar en detalles: “Por favor, gracias”. Al persistir la periodista en busca de una declaración, el propietario fue aún más tajante: “Paren ya”, expresó, marcando así el final del intercambio con el equipo periodístico. La reacción sorprendió por su contundencia y reflejó la decisión de Custodio de no profundizar en el tema ante los medios.

PUBLICIDAD

Óscar Custodio y su esposa reaccionan ante pregunta sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios.
Óscar Custodio y su esposa reaccionan ante pregunta sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios.

Pilar Torres, esposa del fundador de La Bella Luz, adoptó una actitud similar. Consultada sobre el regreso del grupo y la situación interna, la empresaria evitó referirse a los recientes acontecimientos. “No vamos a hablar nada, señito, ya, no voy a hablar nada ya”, respondió ante las cámaras, reiterando el deseo de la familia de mantener distancia frente a la polémica. Tanto Custodio como Torres evitaron comentar sobre el proceso judicial, el futuro de la orquesta o el impacto de las denuncias en la actividad musical.

El encuentro con la prensa se produjo tras la reactivación de las actividades de La Bella Luz, que viajó a Tarapoto para participar en las celebraciones por el aniversario de la ciudad. En esta oportunidad, Óscar Junior Custodio, hijo del propietario, asumió el papel de vocero oficial ante los medios locales, dado el silencio de sus padres. La agrupación se presentó en el escenario con parte de su elenco habitual, en un contexto de atención mediática y vigilancia sobre el desarrollo del espectáculo.

PUBLICIDAD

Caso Naldy Saldaña: miembros de La Bella Luz rinden declaración ante las autoridades
Caso Naldy Saldaña: miembros de La Bella Luz rinden declaración ante las autoridades

Integrantes lloraron en el regreso de La Bella Luz

Durante el show en Tarapoto, la emoción estuvo presente entre algunas de las integrantes. Ariana González y Anely Dávila fueron vistas entre lágrimas durante el espectáculo, escena que fue capturada en videos y compartida en redes sociales. Las imágenes evidenciaron la carga emocional que atraviesa el grupo, tanto por el reencuentro con el público como por la presión derivada de la controversia. La reacción de las cantantes generó comentarios entre los asistentes y usuarios digitales, quienes opinaron sobre la oportunidad del regreso y la gestión de la crisis.

El retorno de La Bella Luz se produjo apenas un día después del anuncio de suspensión temporal de sus presentaciones, decisión tomada tras las denuncias de acoso y hostigamiento que involucraron a miembros del entorno artístico del conjunto. A pesar del breve receso, la agrupación retomó su actividad con la presencia de seguidores en Tarapoto y la expectativa de la prensa nacional.

El regreso de la agrupación generó aplausos entre los asistentes y controversia en redes sociales por la rápida reaparición tras el escándalo. Tiktok
El regreso de la agrupación generó aplausos entre los asistentes y controversia en redes sociales por la rápida reaparición tras el escándalo. Tiktok

La decisión de la familia Custodio-Torres de no emitir declaraciones públicas contrasta con la atención mediática que rodea al caso. La agrupación se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades y de la opinión pública, tras la denuncia formalizada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez. Las investigaciones siguen en curso y han derivado en la citación de integrantes a declarar ante la policía.

Mientras tanto, la actividad artística de La Bella Luz continúa en medio de cuestionamientos y manifestaciones de apoyo de parte de sus seguidores. Usuarios en redes sociales han expresado opiniones divididas sobre la decisión de reanudar las presentaciones, algunos defendiendo la necesidad de seguir adelante y otros criticando la rapidez del retorno tras el escándalo.

Integrantes de La Bella Luz se emocionan en el escenario de Tarapoto ante la ovación de un público que llenó el recinto. Tiktok/ IG
Integrantes de La Bella Luz se emocionan en el escenario de Tarapoto ante la ovación de un público que llenó el recinto. Tiktok/ IG

Temas Relacionados

Óscar CustodioLa Bella Luzperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín confirmó multas por 3,60 UIT, equivalentes a S/ 19.800, tras acreditar tres infracciones vinculadas con la gestión académica y la atención de reclamos

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

El aspirante a la alcaldía de Lima cuestionó las publicaciones del líder de Renovación Popular y exigió el retiro de los señalamientos que considera falsos y difamatorios

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Los estudiantes iniciaron el tercer bimestre en espacios habilitados por el Ministerio de Educación, mientras continúan las acciones para recuperar la infraestructura educativa afectada por los movimientos sísmicos

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”