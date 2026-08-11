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Día del Niño en la FAP: sortean 20 cupos para visitar aviones y helicópteros en la base aérea del Callao

Los ganadores del concurso lanzado en Instagram, TikTok y Facebook recorrerán las instalaciones militares este domingo, acompañados por un adulto, y conocerán los equipos con los que la institución realiza evacuaciones aeromédicas y combate incendios forestales

Con motivo del Día del Niño, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ha organizado un concurso especial. Veinte niños tendrán la oportunidad única de visitar la Base Aérea del Callao, conocer de cerca los aviones y helicópteros, e interactuar con los pilotos. Panamericana TV
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Veinte niños visitarán la base aérea del Callao el próximo domingo para celebrar el Día del Niño junto a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en una actividad que les permitirá recorrer instalaciones militares, interactuar con pilotos y conocer de cerca helicópteros, aviones de transporte y equipos especializados. La convocatoria, lanzada hace varios días a través de redes sociales, cerró este martes a la medianoche.

El comandante Carlos Carrión, de la FAP, explicó que la iniciativa busca acercar a los más jóvenes al mundo de la aviación. “La Fuerza Aérea del Perú abre las puertas para que los niños puedan interactuar con nuestros helicópteros y aviones”, señaló el oficial durante una entrevista con Panamericana Televisión. El objetivo, precisó, es promover la cultura aeronáutica y dar a conocer las capacidades operativas de la institución ante la población.

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Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina
Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina

Para participar en el sorteo, los interesados debían seguir las cuentas oficiales de la FAP en Instagram, TikTok y Facebook, dar like a las publicaciones relacionadas con la actividad y etiquetar a dos personas en los comentarios. El requisito de edad fue de cinco a doce años. Las tres plataformas concentraron miles de interacciones: solo en Instagram, una de las publicaciones fijadas superó los 4.300 comentarios de padres y madres que expresaron el deseo de sus hijos de conocer la base.

La distribución de los veinte cupos se definió por red social y por mérito: seis ganadores por cada plataforma (seis de Facebook, seis de TikTok y seis de Instagram) completarán dieciocho lugares. Los dos cupos restantes los obtendrán quienes logren la mayor cantidad de likes en un comentario donde expliquen por qué quieren visitar la base aérea del Callao. Esos dos niños, además del recorrido, recibirán una casaca de piloto como premio especial.

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Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.
Aviones F-16 exhibieron su potencial es festival aéreo celebrado en la base Las Palma, en Surco.

El sorteo estaba previsto para el miércoles, con el fin de contactar a tiempo a los padres de los ganadores y coordinar la logística del recorrido dominical. En un inicio, la convocatoria contemplaba solo diez cupos, pero la respuesta masiva del público llevó a la FAP a duplicar la cantidad de plazas disponibles.

Un recorrido por tierra, aire y emergencias

El programa del domingo incluye un guiado por las instalaciones de la base, donde los niños podrán ver de cerca los aviones de transporte y los helicópteros con los que la FAP realiza traslados de personal, carga y evacuaciones aeromédicas. Carrión mencionó también los equipos Helibalde, utilizados para el combate de incendios forestales, como parte de los atractivos del recorrido.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya
F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Cada menor podrá asistir acompañado de un adulto. La jornada contempla además juegos y sorpresas que la institución no detalló de antemano, con el propósito de mantener el factor sorpresa para los participantes. La actividad está diseñada para que los niños no solo observen el material aeronáutico, sino que interactúen con las tripulaciones.

Una tradición que va más allá de las redes

La apertura de la base a niños no es una novedad absoluta para la FAP. El comandante Carrión confirmó que la institución ya realizaba visitas guiadas previas a esta convocatoria, tanto en la base aérea del Callao como en la base aérea de Las Palmas, en coordinación con colegios e instituciones educativas. El propósito de esos recorridos ha sido siempre incentivar el interés por la aviación entre los estudiantes.

Fuerza Aérea del Perú despliega operativo tras perder contacto con helicóptero militar. Facebook/ La Fuerza Aérea del Perú/ Andina.
Fuerza Aérea del Perú despliega operativo tras perder contacto con helicóptero militar. Facebook/ La Fuerza Aérea del Perú/ Andina.

La diferencia de esta edición es el canal de convocatoria: las redes sociales permitieron una difusión masiva que desbordó las expectativas de la institución. Los comentarios en las publicaciones reflejaron el entusiasmo de las familias; frases como “mi hijo sueña con ser un gran piloto” o “mi hijo ama todo lo relacionado a las Fuerzas Armadas” se repitieron a lo largo de los miles de interacciones registradas.

La demanda abre la puerta a más actividades

El alto nivel de participación generó, durante la misma entrevista con Panamericana, una conversación sobre la posibilidad de ampliar la frecuencia de estas actividades. Ante la consulta sobre si podrían organizarse con mayor regularidad —mensualmente o en coordinación directa con colegios—, Carrión respondió que la institución “va a tenerlo presente para una próxima oportunidad”.

Fuerza Aérea del Perú despliega operativo tras perder contacto con helicóptero militar. Facebook/ La Fuerza Aérea del Perú/ Andina.
Fuerza Aérea del Perú despliega operativo tras perder contacto con helicóptero militar. Facebook/ La Fuerza Aérea del Perú/ Andina.

La FAP no anunció fechas concretas para futuras ediciones, pero el interés generado por la convocatoria deja abierta esa posibilidad. Las tres publicaciones relacionadas con la actividad en el perfil oficial de la institución —verificado con distintivo azul en Instagram— acumularon un alcance que, según los conductores del programa, superó las expectativas de la propia Fuerza Aérea.

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