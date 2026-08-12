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JNE renueva su plataforma de multas electorales: así puedes descargar gratis tu constancia de no adeudo

El sistema acumula un millón de visitas y 40.000 descargas desde el 17 de julio, sin ninguna campaña de difusión, y puede usarse desde celulares, tablets o computadoras antes de las elecciones regionales y municipales

Mano sosteniendo un DNI peruano frente a un monitor que muestra la página web del JNE para consulta de multas electorales, con campos de texto.
Una mano sostiene un DNI peruano frente a una pantalla de computadora que muestra la plataforma oficial del JNE para consultar multas electorales, destacando la accesibilidad y transparencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una plataforma digital renovada para la consulta de multas electorales, dotada de inteligencia artificial, que permite a los ciudadanos verificar su situación electoral y descargar de forma gratuita la constancia de no adeudo sin necesidad de acudir a ninguna oficina. Desde su entrada en marcha blanca el 17 de julio, el sistema acumuló un millón de visitas y cerca de 40.000 descargas del documento, pese a no haber tenido difusión en medios ni en redes sociales.

La herramienta está disponible en www.jne.gob.pe y puede usarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet: computadoras, laptops, tablets y teléfonos móviles. La especialista del JNE Karla explicó en Exitosa que el sistema fue diseñado para “atender al ciudadano de manera inmediata, con rapidez” y con “información real y fidedigna en línea”.

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Pantalla de computadora mostrando un mapa de Perú con marcadores rojos, gráficos circulares y de barras, y listas de datos. Manos teclean y usan un ratón frente a la pantalla en una oficina.
Una plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra el seguimiento de actas con gráficos de avance, un mapa de Perú y listas detalladas, operada por manos anónimas en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder, el usuario debe ingresar su número de DNI, completar el código CAPTCHA y aceptar los términos y condiciones. Una vez procesada la consulta, la plataforma entrega uno de dos resultados: si el ciudadano registra multas pendientes, las muestra con detalle; si no tiene deudas electorales, habilita de inmediato la opción de imprimir la constancia de no adeudo.

El documento descargable reemplaza al holograma físico que el JNE dejó de entregar. La constancia digital incluye el logo institucional, la firma digitalizada, los datos del ciudadano, la fecha y hora de emisión, y un código de barras que redirige a la página oficial del organismo para que cualquier entidad pueda verificar su autenticidad.

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Una mano sostiene un DNI peruano frente a una laptop abierta sobre un escritorio. En la pantalla desenfocada se ve el logo del JNE y un formulario. A la derecha, una bandera de Perú.
Una mano sostiene un DNI peruano frente a una laptop con la plataforma de consulta de multas electorales del Jurado Nacional de Elecciones, mostrando el proceso digital para verificar obligaciones cívicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia de no adeudo y su uso ante las elecciones

La renovación de la plataforma llega en un contexto electoral directo. Según explicó la especialista del JNE en la entrevista difundida por Exitosa, el sistema será de especial utilidad en el marco de las elecciones municipales y regionales (RM), donde los ciudadanos omisos deberán acreditar el pago de sus multas o la ausencia de deudas para ejercer distintos trámites.

“A los ciudadanos omisos les va a permitir ver rápidamente cuáles son sus multas pendientes de pago”, señaló la especialista. La plataforma también habilita el pago en línea de las multas vigentes, con lo que el proceso completo —consulta, pago y obtención de la constancia— puede realizarse desde un mismo entorno digital.

Un mapa de Perú con chinchetas rojas y una lupa con el logo del JNE se encuentra sobre una mesa con una calculadora y billetes de 100 soles.
Una lupa con el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se enfoca en un mapa del Perú con chinchetas rojas señalando regiones clave para el escrutinio de mesas, junto a billetes y una calculadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un millón de visitas sin campaña de difusión

Las cifras de uso anticipan una alta demanda. Desde el 17 de julio, fecha de inicio de la marcha blanca, la plataforma del JNE registró un millón de visitas y aproximadamente 40.000 descargas de la constancia de no adeudo, todo ello sin que el organismo haya lanzado ninguna campaña de comunicación en medios tradicionales ni en redes sociales.

Para el JNE, esos números confirman que existe un interés ciudadano real en conocer la situación electoral propia. La institución prevé que la demanda aumente de forma sostenida a medida que se acerquen las elecciones regionales y municipales y se intensifiquen los trámites asociados al proceso.

Manos cuentan votos en sobres sobre una mesa de escrutinio, con una urna transparente llena de boletas y banderas de Perú al fondo.
La imagen muestra una mesa de escrutinio electoral en Perú, donde manos anónimas cuentan los votos depositados en sobres oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, con banderas peruanas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso sin restricciones de dispositivo

Uno de los atributos del nuevo sistema es su compatibilidad con todo tipo de dispositivos. Los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma desde aplicativos móviles, celulares, tablets, laptops o computadoras de escritorio, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional.

La gratuidad del servicio y la inmediatez de la descarga apuntan a reducir las filas presenciales en las sedes del Jurado Nacional de Elecciones. El código de barras incluido en cada constancia garantiza que la entidad receptora —sea pública o privada— pueda corroborar en tiempo real que el documento es válido y corresponde al ciudadano identificado.

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