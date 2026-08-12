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Gobernadores, alcaldes y regidores se elegirán en las ERM 2026 este 4 de octubre: ¿cuántos serán en total?

Más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para elegir a las autoridades que asumirán funciones en gobiernos regionales y municipalidades durante el periodo 2027-2030

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
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El domingo 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En esta jornada, los ciudadanos definirán quiénes estarán al frente de los gobiernos regionales y municipalidades durante el periodo 2027-2030.

Según la Agencia Andina, serán 13.148 autoridades las que se elegirán en todo el país, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La votación comprende cargos de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales.

La jornada electoral también tendrá una importante despliegue logístico. La ONPE prevé instalar más de 10.000 locales de votación en más de un millar de distritos y unos 2.000 centros poblados. Además, 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) tendrán a su cargo la organización de los comicios en sus respectivas circunscripciones.

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12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

¿Qué se votará el domingo 4 de octubre?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores deberán elegir autoridades correspondientes a distintos niveles de gobierno. En el caso de los gobiernos regionales, la votación permitirá definir quiénes ocuparán los cargos de gobernador, vicegobernador y consejeros regionales.

A nivel municipal, los ciudadanos elegirán a los alcaldes y regidores de las municipalidades provinciales y distritales. De esta manera, la elección permitirá renovar las autoridades responsables de la gestión de cada provincia y distrito durante los siguientes cuatro años.

La convocatoria para estos comicios establece que las autoridades elegidas asumirán el periodo 2027-2030. Por ello, antes de acudir a votar, los electores podrán revisar con anticipación la información relacionada con su local de votación y los cargos que estarán en disputa en su jurisdicción.

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¿Cuántas autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Los ciudadanos elegirán un total de 13.148 autoridades regionales y municipales el próximo 4 de octubre. La cifra incluye los diferentes cargos que forman parte de los gobiernos regionales y de las administraciones locales.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

En el ámbito regional, se elegirán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Estas autoridades asumirán la conducción de los gobiernos regionales y participarán en las decisiones correspondientes a cada jurisdicción.

La mayor cantidad de cargos corresponde al ámbito municipal. En estas elecciones se escogerán 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. Todos ellos ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030.

Más de 26 millones de electores acudirán a las urnas

Para estas elecciones están convocados más de 26 millones 314 mil ciudadanos, según la ONPE. Ellos forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

12/04/2026 April 12, 2026, Five, Peru: Lima, Peru, April 12, 2026 - Elections / Presidential / Peru - Thousands of Peruvians were unable to cast their votes during the two-day election period, in which Keiko Fujimori currently leads the polls, followed by Lopez Aliaga in second place and Ricardo Belmont Casinelli in third. The National Elections Board and the ONPE (National Office of Electoral Processes) are currently opening polling stations located in schools in southern Limaâ?"including the Lara Bonilla National Educational Institution in the Lurin districtâ?"under strict security measures on the ground and in the air. The two-day elections conclude on April 14, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m...Credit: Naldy Castillo Gomez/TheNews2(Foto: Naldy Castillo Gomez/Thenews2/Zumapress) POLITICA Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez
12/04/2026 April 12, 2026, Five, Peru: Lima, Peru, April 12, 2026 - Elections / Presidential / Peru - Thousands of Peruvians were unable to cast their votes during the two-day election period, in which Keiko Fujimori currently leads the polls, followed by Lopez Aliaga in second place and Ricardo Belmont Casinelli in third. The National Elections Board and the ONPE (National Office of Electoral Processes) are currently opening polling stations located in schools in southern Limaâ?"including the Lara Bonilla National Educational Institution in the Lurin districtâ?"under strict security measures on the ground and in the air. The two-day elections conclude on April 14, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m...Credit: Naldy Castillo Gomez/TheNews2(Foto: Naldy Castillo Gomez/Thenews2/Zumapress) POLITICA Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

La organización de los comicios contempla la instalación de más de 10.000 locales de votación distribuidos en más de un millar de distritos y alrededor de 2.000 centros poblados. La distribución busca garantizar que los electores puedan participar en la jornada del 4 de octubre.

A esta infraestructura se sumarán las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), que se encargarán de organizar y ejecutar la jornada dentro de sus respectivas circunscripciones. El Reniec, por su parte, cumple un papel clave en la elaboración y actualización del padrón electoral utilizado para estos comicios.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa en las ERM 2026?

Otro dato que los electores deben revisar antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 es si fueron seleccionados como miembros de mesa. La ONPE realizó el sorteo el viernes 24 de julio y designó a más de 800 mil ciudadanos para las 89.935 mesas de sufragio previstas para la jornada.

Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Una persona se acerca a la mesa electoral en un colegio electoral el día de la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Cada mesa contará con un presidente, un secretario y un tercer miembro, además de seis suplentes. La ONPE también precisó que los ciudadanos que cumplieron esta función durante las Elecciones Generales 2026 no fueron incluidos nuevamente en el sorteo.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ingresando a este link de consulta de la ONPE y colocando su número de DNI.

Quienes sean designados recibirán un incentivo económico de S/165, mientras que la multa por no cumplir con la función asciende a S/275. Además, deberán participar en las jornadas de capacitación programadas para el 20 y 27 de septiembre, donde recibirán información sobre la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

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