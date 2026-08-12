Perú
Agregar Infobae enGoogle

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 10 de agosto del 2026

Como cada lunes, La Tinka divulga los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4669

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada lunes la Tinka dio a conocer los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: lunes 10 de agosto de 2026

Número del sorteo: 4669

Resultados: 20,16,33,12,22

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

PUBLICIDAD

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026