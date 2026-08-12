La razón que truncó la llegada de Jhair Soto a Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Finalmente se cayó”

El defensor, de 23 años, era seguido como opción para reforzar la zaga y ampliar recambios, aunque el intento quedó condicionado por un cambio de postura en la parte vendedora. (ADT)

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Alianza Lima no contará con Jhair Soto como refuerzo para la Liga 1 2026. La negociación que lo acercaba al club íntimo quedó sin efecto tras un giro en las condiciones económicas por parte de ADT, que terminó por impedir el traspaso cuando el acuerdo parecía encaminado y el tiempo apremiaba por el cierre del libro de pases.

Según informó el periodista Gerson Cuba, la operación “finalmente se cayó” luego de que ADT solicitara una cifra superior a la que se había conversado inicialmente. Ese pedido modificó el escenario en las últimas horas y bloqueó la transferencia. La situación tomó mayor dimensión porque, siempre de acuerdo con esa versión, Soto ya se había despedido del plantel y retirado sus pertenencias, en la idea de que su salida era inminente.

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En paralelo, Alianza Lima venía trabajando contrarreloj para cerrar un último movimiento en el mercado con miras al Torneo Clausura. La gestión apuntaba a incorporar al zaguero procedente de ADT, con la intención de completar el plantel que dirige Pablo Guede y sumar una alternativa de recambio.

Los motivos de la caída: ADT pidió más dinero y cambió el escenario

La llegada de Jhair Soto a Alianza Lima se frustró después de que ADT modificara las condiciones económicas del acuerdo y solicitara un monto mayor al conversado inicialmente entre ambos clubes. (ADT)

La negociación entre Alianza Lima y ADT entró en un punto de quiebre cuando el club de Tarma planteó una exigencia económica mayor a la acordada en un principio. Ese ajuste de última hora fue el factor determinante que impidió que la transferencia se concretara, pese a que el futbolista ya se había preparado para un cambio de equipo.

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“Jhair Soto no llegará a Alianza Lima”, señaló Gerson Cuba, al explicar que la operación se frustró por el nuevo pedido de ADT. En ese mismo reporte, el periodista indicó que el defensor se había despedido del grupo y había retirado sus cosas, convencido de que su salida estaba encaminada. Sin embargo, el cambio de condiciones económicas terminó por cerrar la puerta.

En el entorno de la negociación también quedó instalada la percepción de un manejo desprolijo. Cuba sostuvo que el giro en los términos del acuerdo “hizo que finalmente no se concrete, generando una falta de seriedad del club tarmeño”, en referencia a ADT.

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Alianza Lima buscaba cerrarlo antes del cierre del libro de pases

Con el mercado de fichajes a punto de cerrar, Alianza Lima realizó un último esfuerzo para incorporar a Jhair Soto y adquirir un porcentaje mayoritario de los derechos del defensor. (ADT)

La intención de Alianza Lima era sumar a Soto como último refuerzo a pocas horas del cierre del registro de jugadores en la Liga 1 2026. En ese contexto, el reloj funcionaba como un condicionante central, mientras el club avanzaba en gestiones para llegar a un entendimiento con ADT.

De acuerdo con la información atribuida a José Varela, desde La Victoria se impulsaba un esfuerzo final para concretar la llegada del zaguero, con una operación orientada a adquirir un porcentaje mayoritario de sus derechos. En ese marco, el propio comunicador describió el tramo final de las conversaciones con una publicación en X: “Jhair Soto, futbolista de ADT, se aproxima a Alianza Lima. A pocas horas para el cierre del libro de pases, los ‘blanquiazules’ harán el último esfuerzo para cerrar las negociaciones por el 80% de su pase”.

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Soto, según el mismo reporte, tenía contrato con ADT hasta 2027. Alianza Lima apuntaba a comprar un porcentaje importante de su pase para incorporarlo como alternativa en el plantel de Pablo Guede, dentro de un objetivo deportivo mayor: sostener una campaña que le permita pelear el título nacional.

La ventana de inscripción también marcaba el contexto temporal. En la información difundida se recordó que “hasta este martes 11 de agosto” los clubes podían registrar futbolistas, por lo que cualquier cambio en el acuerdo podía ser decisivo.

Perfil del jugador: zaguero de 23 años, lectura de juego y velocidad

Pese a medir 1,70 metros, Jhair Soto destacó en ADT por su velocidad, anticipación y capacidad para leer las jugadas, características que lo convirtieron en una alternativa atractiva para Alianza Lima. (ADT)

Jhair Soto es un defensor de 23 años que venía teniendo continuidad y protagonismo en ADT en las últimas temporadas. En el análisis sobre su estilo de juego, se destacó que no cuenta con una talla habitual para un central: mide 1,70 metros. Aun así, su rendimiento fue descrito a partir de otras virtudes asociadas al puesto.

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Entre esas características, se remarcó su interpretación de las jugadas, su capacidad para anticipar y una velocidad que le permite competir en acciones de duelo directo. En el uno contra uno, fue señalado como un futbolista difícil de superar, además de mostrar recursos para cortar líneas de pase o bloquear disparos.

También se mencionó su desempeño en el juego aéreo, un aspecto normalmente asociado a la estatura en la función de zaguero. Pese a su talla, se indicó que logra imponerse en determinadas acciones por arriba.

Con ese perfil, Alianza Lima lo evaluaba como una pieza de recambio para ampliar variantes defensivas. Sin embargo, la negociación quedó sin efecto por el cambio de condiciones planteado por ADT en el tramo final, cuando el pase parecía encaminado y el futbolista ya había avanzado con su salida del plantel.

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