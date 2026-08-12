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Universitario vs Alianza Lima: día, hora y dónde ver clásico en el estadio Monumental por fecha 7 de la Liga Femenina 2026

Los elencos de Carlos Véliz y José Letelier se verán las caras sobre el gramado del recinto ‘merengue’. Conoce la programación y cómo seguir el compromiso en vivo

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y dónde ver clásico en el estadio Monumental por fecha 7 de la Liga Femenina.
Universitario vs Alianza Lima: día, hora y dónde ver clásico en el estadio Monumental por fecha 7 de la Liga Femenina. Crédito: VisualesIA ScribNews.
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La Liga Femenina 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados en la séptima fecha del Torneo Clausura. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol femenino peruano, esta vez en el estadio Monumental, en un encuentro que puede tener importantes consecuencias en la lucha por los primeros lugares de la clasificación.

Las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ volverán a encontrarse después de la reciente semifinal del Torneo Apertura, en la que Universitario consiguió una contundente victoria para avanzar a la definición por el título. Ahora, el contexto es diferente y ambos equipos afrontan el Clausura con objetivos importantes.

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Universitario vs Alianza Lima: día y hora del clásico femenino

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 30 de agosto desde las 15:15 horas de Perú. El escenario será el estadio Monumental de Ate, casa del conjunto ‘merengue’, que buscará aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura.

Estos son los horarios para otros países de Sudamérica:

  • Perú: 15:15 horas
  • Colombia: 15:15 horas
  • Ecuador: 15:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas
  • Bolivia: 16:15 horas
  • Chile: 16:15 horas
  • Paraguay: 16:15 horas
  • Argentina: 17:15 horas
  • Uruguay: 17:15 horas
  • Brasil: 17:15 horas

El partido se presenta como uno de los principales atractivos de la jornada y puede ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la segunda parte de la temporada.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

El partido entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en directo y sin costo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma transmite en streaming los partidos del campeonato femenino, por lo que los aficionados podrán seguir el clásico desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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La transmisión será completamente gratuita y abierta para el público, permitiendo que los seguidores de ambos equipos puedan acompañar en vivo el desarrollo del compromiso, incluyendo sus principales incidencias, goles y momentos determinantes.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral del partidazo del Torneo Clausura. En el sitio web se ofrecerán la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado en tiempo real, además de un resumen final del compromiso.

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima en Perú: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.
Dónde ver Universitario vs Alianza Lima en Perú: canal tv online del duelo por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

¿Cómo quedó el último duelo entre Universitario y Alianza Lima?

Universitario logró una contundente victoria por 3-0 sobre Alianza Lima en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2026 y aseguró su clasificación a la final, con un marcador global de 3-1.

El equipo crema comenzó el encuentro con mucha intensidad y rápidamente igualó la serie gracias a un penal convertido por Pierina Núñez a los tres minutos. Antes del descanso, Sofía Oxandabarat amplió la ventaja con una gran acción individual y permitió que las ‘merengues’ se marcharan al entretiempo con una ventaja importante.

En la segunda mitad, Universitario mantuvo el control y aprovechó la expulsión de Adriana Tacilla, quien dejó a Alianza Lima con diez jugadoras a los 57 minutos. Posteriormente, Luz Campoverde apareció para sellar la goleada tras un error en la salida del conjunto victoriano y completar una noche memorable para las dirigidas por Carlos Véliz.

Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor

¿Cómo marcha la tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

Alianza Lima se mantiene como líder absoluto del Clausura, con 12 puntos producto de cuatro victorias en igual cantidad de partidos. Las ‘blanquiazules’ también presentan una diferencia de gol de +17, con 17 tantos a favor y apenas ninguno en contra.

Sporting Cristal ocupa el segundo lugar con nueve unidades, mientras que Atlético Andahuaylas suma ocho puntos y aparece tercero. Universitario, por su parte, tiene siete puntos en tres partidos, producto de dos triunfos y un empate.

Carlos A. Mannucci también registra siete unidades, mientras que Melgar suma seis puntos. Más abajo aparecen Killas y Defensores del Ilucán, ambos con tres puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Captura Sofascore.

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