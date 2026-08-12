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Caminos prehispánicos hallados en Machu Picchu serán investigados por el Ministerio de Cultura

Alberto Beingolea supervisa nuevos hallazgos arqueológicos y prioriza la continuidad de estudios en la muralla de Mandor, con énfasis en la conservación y la colaboración científica internacional en Cusco

Camino inca hacia Machu Picchu, Cusco
Los turistas pueden disfrutar de la belleza paisajística de los Andes y la ceja de selva, así como explorar sitios arqueológicos que muestran el legado inca en Sudamérica. Foto/Andina
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El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alberto Beingolea, realizó una visita técnica a la llaqta de Machu Picchu como parte de su agenda en Cusco, donde anunció medidas orientadas a fortalecer la investigación arqueológica en la zona.

Durante su recorrido, ministro de Cultura recibió información detallada sobre el reciente hallazgo de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos en las inmediaciones de la muralla de Mandor.

Según explicó el ministro, los trabajos preliminares realizados en julio de 2026 permitieron identificar, mediante tecnología LiDAR, un camino principal de al menos 1,2 kilómetros, junto a plataformas y terrazas que serán materia de futuras investigaciones. “Se impulsará la continuidad de las investigaciones arqueológicas vinculadas a este proyecto”, destacó Beingolea durante la inspección.

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El avance del reconocimiento arqueológico ha sido posible gracias a la cooperación entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco. El responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machu Picchu, Nino del Solar Velarde, brindó una exposición técnica sobre los hallazgos y los próximos pasos del equipo multidisciplinario.

A la visita técnica asistieron el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre, la directora de la DDC Cusco, Maritza Rosa Candia, y otros funcionarios del sector, quienes dialogaron sobre las estrategias de protección y gestión del patrimonio en la región.

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Arqueólogos identifican nuevos tramos de Camino Inca bajo la selva en las inmediaciones de Machu Picchu| Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco
Arqueólogos identifican nuevos tramos de Camino Inca bajo la selva en las inmediaciones de Machu Picchu| Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

Machu Picchu y la gestión del patrimonio: prioridades y retos

Durante su visita a Machu PicchuBeingolea mantuvo reuniones de trabajo con el burgomaestre de Machu Picchu y el embajador de Australia, James Yeomans, para abordar acciones de conservación y el fortalecimiento de los servicios dirigidos a los visitantes del parque arqueológico nacional de Machu Picchu.

El titular del Mincul reafirmó que la protección y gestión del patrimonio en Machu Picchu es una de las prioridades de su gestión. “Estoy escuchando a todos antes de tomar decisiones que nos ayuden a destrabar cosas y hacer que la gestión sea cada vez mejor. Machu Picchu tiene que seguir creciendo. Así que hagamos que sea más atractivo todavía y que más gente nos visite y venga al Perú”, afirmó.

La agenda de trabajo incluyó también una inspección al museo de sitio Manuel Chávez Ballón y un recorrido por el parque arqueológico, donde el ministro verificó el estado de las intervenciones de conservación e infraestructura en la llaqta.

Además, supervisó en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo los mecanismos de gestión de flujos turísticos y capacidad de carga, componentes clave de la estrategia para una visita segura y sostenible al complejo.

El ministro recogió propuestas de autoridades, especialistas y la comunidad local para incorporar recomendaciones en las políticas de conservación y atención al público.

Perfil de Alberto Beingolea

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuenta con una sólida trayectoria como docente y político.

Fue congresista (2011-2016), presidente del Partido Popular Cristiano y candidato presidencial en 2021. Además, es ampliamente reconocido por su carrera en el periodismo deportivo. En su gestión ministerial, hasta el momento, prioriza la lucha contra la corrupción, el impulso al turismo y la preservación del patrimonio nacional.

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