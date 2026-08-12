Perú
Agregar Infobae enGoogle

Jesús María recupera su feria del libro con más de 500 títulos y un variado programa cultural

El evento se instalará en el Parque Próceres de la Independencia, donde editoriales, músicos y artistas se reunirán para acercar la lectura y la cultura a nuevos públicos en Lima

Una mujer de perfil, con camiseta lila, mira libros exhibidos en un estante. Al fondo, se observan otras personas y estanterías con volúmenes
Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.
Guardar

La Feria Fortuna se prepara para devolver a Jesús María uno de sus espacios culturales más emblemáticos. Entre el 14 y el 16 de agosto, el Parque Próceres de la Independencia acogerá una nueva edición de la feria del libro, con más de 120 stands y más de 500 títulos de una decena de editoriales. El acceso será libre y el evento incluirá actividades para todas las edades.

El regreso de la feria representa una respuesta directa al reto que atraviesa el mercado editorial peruano, marcado por la reducción de espacios para la exhibición y comercialización de libros. Diversas editoriales, autores y promotores culturales han impulsado la iniciativa para recuperar el espacio público como punto de encuentro entre libros, creadores y lectores.

PUBLICIDAD

Feria Internacional del Libro de Lima 2026: cómo llegar en transporte público y tarifas de ingreso
Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.| Andina

Una apuesta por el ecosistema editorial nacional

La Feria Fortuna busca revivir el espíritu de la tradicional feria de Jesús María, que durante casi dos décadas convirtió al parque en uno de los principales focos de la cultura y la lectura en Lima. En esta edición, más de una docena de editoriales presentarán un catálogo variado, dirigido a niños, jóvenes y adultos. El evento ofrecerá una plataforma para que editoriales independientes y autores nacionales encuentren nuevas oportunidades de visibilidad, mientras que el público podrá acceder a novedades y clásicos de la literatura.

Según los organizadores, la feria no solo facilitará la venta de libros, sino que también buscará fortalecer el ecosistema editorial peruano y fomentar la lectura en diferentes públicos. La recuperación de este espacio cultural apunta a devolverle al distrito un escenario donde estudiantes, familias y lectores puedan interactuar con los autores y participar en actividades literarias.

PUBLICIDAD

Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.
Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.

Premios Nacionales de la Historieta Peruana y agenda artística

Uno de los ejes de la programación será la entrega de los Premios Nacionales de la Historieta Peruana, que reconocen la trayectoria y aporte de figuras clave del cómic. En esta edición se distinguirá a Dionisio Torres Moreyra, pionero de la historieta y referente de la ilustración en el país; Apolonio Zeballos Velásquez, conocido por su trabajo en la promoción del cómic peruano; y Juan Carlos Silva Bocanegra, investigador y uno de los principales impulsores de la preservación y difusión de la historieta, según detalla el programa oficial.

La agenda artística incluye una cartelera musical diversa. Destaca la presentación de Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati, quien encabezará la programación con un show especial. También actuará Cintya G, hija del recordado cantante Tongo, y se ofrecerán tributos a figuras como Diego Bertie, Camilo Sesto, Jorge González, Pedro Suárez-Vértiz, The Cure y We All Together, abarcando clásicos de la música en español e inglés.

Feria de Editores (FED) lIBROS
Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María. (FED)

Actividades familiares y propuestas para nuevos públicos

En el marco del Día del Niño, la feria contempla espectáculos infantiles, shows de magia, concursos y bautizo de perritos, con el propósito de atraer a las familias y acercar el libro a los más pequeños. Los organizadores subrayaron que el objetivo es crear un ambiente inclusivo y participativo, donde los niños disfruten junto a sus familias durante el fin de semana.

La oferta se completa con más de 120 stands dedicados a emprendimientos de moda, decoración, bienestar y gastronomía, además de un espacio inmobiliario en el que reconocidas empresas del sector presentarán proyectos y promociones para quienes buscan adquirir una vivienda o nuevas alternativas de inversión.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.

El futuro de los espacios culturales en Lima

La reactivación de la Feria Fortuna en Jesús María responde a una demanda creciente de espacios accesibles para la cultura y el libro en Lima. El evento, de entrada libre, busca consolidarse como un punto de referencia para la exhibición, venta y disfrute de la lectura, al mismo tiempo que promueve el encuentro entre los distintos actores del sector editorial y el público.

Según los organizadores, la expectativa es que la feria contribuya a la recuperación de la vida cultural en el distrito y que su modelo inspire nuevas iniciativas en otras zonas de la ciudad.

Temas Relacionados

Feria del LibroJesús MaríaLimaliteratura peruanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026