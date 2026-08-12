Jesús María recupera su feria del libro con más de 500 títulos y un variado programa cultural

Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.

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La Feria Fortuna se prepara para devolver a Jesús María uno de sus espacios culturales más emblemáticos. Entre el 14 y el 16 de agosto, el Parque Próceres de la Independencia acogerá una nueva edición de la feria del libro, con más de 120 stands y más de 500 títulos de una decena de editoriales. El acceso será libre y el evento incluirá actividades para todas las edades.

El regreso de la feria representa una respuesta directa al reto que atraviesa el mercado editorial peruano, marcado por la reducción de espacios para la exhibición y comercialización de libros. Diversas editoriales, autores y promotores culturales han impulsado la iniciativa para recuperar el espacio público como punto de encuentro entre libros, creadores y lectores.

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Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.| Andina

Una apuesta por el ecosistema editorial nacional

La Feria Fortuna busca revivir el espíritu de la tradicional feria de Jesús María, que durante casi dos décadas convirtió al parque en uno de los principales focos de la cultura y la lectura en Lima. En esta edición, más de una docena de editoriales presentarán un catálogo variado, dirigido a niños, jóvenes y adultos. El evento ofrecerá una plataforma para que editoriales independientes y autores nacionales encuentren nuevas oportunidades de visibilidad, mientras que el público podrá acceder a novedades y clásicos de la literatura.

Según los organizadores, la feria no solo facilitará la venta de libros, sino que también buscará fortalecer el ecosistema editorial peruano y fomentar la lectura en diferentes públicos. La recuperación de este espacio cultural apunta a devolverle al distrito un escenario donde estudiantes, familias y lectores puedan interactuar con los autores y participar en actividades literarias.

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Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.

Premios Nacionales de la Historieta Peruana y agenda artística

Uno de los ejes de la programación será la entrega de los Premios Nacionales de la Historieta Peruana, que reconocen la trayectoria y aporte de figuras clave del cómic. En esta edición se distinguirá a Dionisio Torres Moreyra, pionero de la historieta y referente de la ilustración en el país; Apolonio Zeballos Velásquez, conocido por su trabajo en la promoción del cómic peruano; y Juan Carlos Silva Bocanegra, investigador y uno de los principales impulsores de la preservación y difusión de la historieta, según detalla el programa oficial.

La agenda artística incluye una cartelera musical diversa. Destaca la presentación de Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati, quien encabezará la programación con un show especial. También actuará Cintya G, hija del recordado cantante Tongo, y se ofrecerán tributos a figuras como Diego Bertie, Camilo Sesto, Jorge González, Pedro Suárez-Vértiz, The Cure y We All Together, abarcando clásicos de la música en español e inglés.

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Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María. (FED)

Actividades familiares y propuestas para nuevos públicos

En el marco del Día del Niño, la feria contempla espectáculos infantiles, shows de magia, concursos y bautizo de perritos, con el propósito de atraer a las familias y acercar el libro a los más pequeños. Los organizadores subrayaron que el objetivo es crear un ambiente inclusivo y participativo, donde los niños disfruten junto a sus familias durante el fin de semana.

La oferta se completa con más de 120 stands dedicados a emprendimientos de moda, decoración, bienestar y gastronomía, además de un espacio inmobiliario en el que reconocidas empresas del sector presentarán proyectos y promociones para quienes buscan adquirir una vivienda o nuevas alternativas de inversión.

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Una feria del libro se realizará en el tradicional distrito de Jesús María.

El futuro de los espacios culturales en Lima

La reactivación de la Feria Fortuna en Jesús María responde a una demanda creciente de espacios accesibles para la cultura y el libro en Lima. El evento, de entrada libre, busca consolidarse como un punto de referencia para la exhibición, venta y disfrute de la lectura, al mismo tiempo que promueve el encuentro entre los distintos actores del sector editorial y el público.

Según los organizadores, la expectativa es que la feria contribuya a la recuperación de la vida cultural en el distrito y que su modelo inspire nuevas iniciativas en otras zonas de la ciudad.