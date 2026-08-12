La inesperada ventaja con la que Cienciano enfrentará a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Franclim Carvalho confirma que el colombiano Jordan Barrera no viaja para el duelo ante el Cienciano, tras salir en camilla del Nilton Santos en el clásico con Fluminense y pasar exámenes médicos (Cienciano)

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Cienciano recibirá a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con un dato que reordena el escenario previo: el club brasileño no tendrá disponible a Jordan Barrera. El mediocampista colombiano se lesionó en el último clásico frente a Fluminense y, según lo expresado por su entrenador, el panorama inicial generó inquietud en el cuerpo técnico.

El cruce está programado para el jueves 13 de agosto, desde las 19:30 horas (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. En Cusco, el cuadro rojo ya activó la venta de localidades y comunicó que, a dos días del encuentro, se colocó más del 60% del total de entradas habilitadas, con todas las tribunas aún disponibles.

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La baja de Barrera se originó en una jugada sin contacto. De acuerdo con el reporte posterior al partido, el volante quedó afectado en una acción en la que no tenía marca cercana, manifestó dolor de inmediato y requirió la intervención del personal médico. La escena se agravó cuando salió en camilla del estadio Nilton Santos y luego fue llevado a un centro de salud para realizarse los exámenes correspondientes.

La lesión que dejó a Barrera fuera del partido en Cusco

Jordan Barrera quedó descartado para enfrentar a Cienciano tras lesionarse sin contacto ante Fluminense. El colombiano salió en camilla y encendió las alarmas en Botafogo antes de viajar a Cusco. (Botafogo)

La secuencia comenzó con una acción desafortunada en el estadio Nilton Santos. Barrera quedó sentido sin intervención directa de un rival y, tras mostrar señales visibles de dolor, recibió atención en el césped. La salida en camilla marcó el cierre anticipado de su participación en el encuentro ante Fluminense y abrió un compás de espera para conocer el alcance del problema físico.

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A partir de ese episodio, Botafogo quedó obligado a planificar el duelo contra Cienciano sin el mediocampista colombiano. El DT del ‘Fogao’, Franclim Carvalho anticipó la necesidad de esperar resultados médicos para tener un panorama más preciso, aunque el tono de sus declaraciones reflejó inquietud por la naturaleza de la dolencia.

Con el partido internacional a pocos días, la ausencia de Barrera fuerza ajustes en las alternativas del cuerpo técnico. En términos prácticos, el club brasileño perderá una opción que estaba considerada para la serie, lo que puede impactar en la manera de distribuir esfuerzos y roles en un contexto de eliminación directa.

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Cienciano, venta de entradas y expectativa de aforo en el Garcilaso

La expectativa crece en Cusco antes del duelo entre Cienciano y Botafogo: más del 60% de las entradas disponibles ya fueron vendidas, aunque todas las tribunas todavía mantienen localidades. (Cienciano)

Del lado cusqueño, la preparación se concentró en el compromiso de ida y en la organización del partido en el Inca Garcilaso de la Vega. El club informó que, a falta de dos días para el choque con la “Estrella Solitaria”, se vendió más del 60% de los boletos disponibles, un indicador que proyecta un marco de público importante para el inicio de la serie.

La venta se mantiene habilitada para todas las tribunas. Según el detalle comunicado, las populares tienen un costo de S/. 35, oriente se ofrece a S/. 60 y occidente a S/. 150. Con esos precios vigentes, el club espera sostener el ritmo de colocación de entradas hasta el día del encuentro.

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El calendario ya fijó el horario del partido: jueves 13, a las 19:30 (hora peruana). Cienciano afrontará el primer capítulo de los octavos con la obligación de sostener su funcionamiento en casa, en un escenario de altura y con el impulso de un estadio que apunta a presentar una asistencia alta. La idea es sacar un resultado amplio para afrontar con tranquilidad la vuelta en territorio paulista

Con ese escenario, Cienciano prepara el duelo enfocado en su rendimiento, mientras analiza los cambios que podría introducir Botafogo ante una baja que modifica su lista de alternativas para el choque de ida en Cusco.

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