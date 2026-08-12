Korina Rivadeneira responde a versiones sobre Mario Hart: "No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño"

Korina Rivadeneira negó en el avant premiere de 'Mañana me caso' que Mario Hart aún tenga un sentimiento amoroso por ella y aclaró que entre ambos hay cariño.

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Un reportero le dijo a Korina Rivadeneira que Mario Hart todavía siente algo por ella y que no descarta volver. La reacción de la actriz venezolana fue inmediata: “No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño”.

La frase, lanzada durante el avant premiere de la película ‘Mañana me caso’, marcó el tono de una de las apariciones públicas más reveladoras de Rivadeneira desde que la expareja confirmó, hace unas semanas, que están separados desde enero de este año.

La corrección al periodista no fue el único momento de la noche. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la modelo e influencer también dejó en claro que atraviesa su soltería con tranquilidad y que no tiene intención de entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Dos escenarios distintos, un mismo mensaje: la separación está procesada y ella se encuentra bien.

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La reacción que no esperaba el reportero: cariño sí, sentimiento amoroso no

Cuando el periodista le mencionó que Hart había dejado entrever en el podcast ‘Sin más que decir’ que aún existía un sentimiento por ella y que no descartaba retomar la relación, Korina Rivadeneira no tardó en intervenir. La pregunta generó una reacción visible de sorpresa que derivó en una corrección directa al reportero.

La modelo venezolana Korina Rivadeneira responde a los rumores sobre una posible reconciliación con Mario Hart. En una entrevista, aclara que, si bien existe un gran cariño por ser el padre de sus hijos, ya no hay sentimientos románticos entre ellos. Video: TikTok @radiochica2

La actriz no negó el afecto, pero estableció una distinción precisa entre cariño y sentimiento romántico. “Él ha dicho que hay un sentimiento de cariño. Yo también siento mucho cariño con él, es decir, es el papá de mis hijos. He estado mucho tiempo con él, es el hombre del que me enamoré. Obviamente hay un cariño”, señaló Rivadeneira ante la prensa reunida en el evento.

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La diferencia que trazó es relevante: no negó el vínculo afectivo que subsiste tras nueve años de relación y dos hijos en común, pero sí rechazó que ese afecto equivalga a un sentimiento amoroso activo. “No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño”, respondió cuando el reportero insistió en la versión que Hart había expresado públicamente.

Lo que dijo Hart y por qué generó expectativa

Las declaraciones del piloto que motivaron la pregunta al reportero fueron emitidas semanas atrás en el podcast ‘Sin más que decir’. En ese espacio, Mario Hart fue explícito sobre la posibilidad de una reconciliación futura con la madre de sus hijos. “La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos, podría ser en unos años. Es la única a la que no le cerraría las puertas, es la mujer que voy a ver por el resto de mi vida”, afirmó el piloto en ese programa.

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Hart también condicionó esa posibilidad a un proceso de madurez personal de ambos. “Si en unos años los astros se vuelven a alinear, y nosotros seguimos madurando, cambiamos y podemos superar los motivos por los que decidimos terminar; entonces podría ser”, sostuvo.

El conductor contó que pese a su sufrimiento, no dejó que nadie lo viera llorar. "No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado", admitió. Magaly Medina El Podcast

Esas palabras circularon ampliamente en medios y redes sociales, y fueron las que el reportero llevó al avant premiere de ‘Mañana me caso’ para conocer la postura de Rivadeneira. La respuesta de la actriz dejó en evidencia que su lectura de la situación no coincide con la que proyectó el piloto en sus entrevistas.

“Me siento bien así”: Korina habla de su soltería sin nostalgia

En su conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, Korina Rivadeneira ofreció una lectura más extensa de cómo vive esta etapa. La actriz descartó que la separación haya tenido como causa una tercera persona y reconoció que el inicio del proceso fue difícil para ambos. “Al inicio fue duro, fue súper difícil para mí, para Mario también”, admitió.

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Con el tiempo, sin embargo, la situación cambió. “Mi corazón está muy bien, muy contenta, enfocadísima en mi trabajo, con mis hijos”, afirmó. Y al cierre de esa parte de la conversación, la modelo fue directa sobre su estado actual: “Ahorita en este momento me siento muy bien, estoy contenta. La verdad es que yo me siento bien así”, concluyó.

Rivadeneira también fue consultada sobre las declaraciones públicas de Hart y optó por no entrar en contradicciones abiertas. “Lo que diga él está bien, todo lo que ha dicho hasta ahora yo lo respeto muchísimo”, indicó. Esa postura de respeto sin confrontación directa convive con la corrección que sí hizo en el avant premiere, donde el tono fue más inmediato y menos diplomático.

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En una sincera conversación, Mario Hart revela que, aunque no volvería con ninguna otra expareja, sí consideraría una reconciliación con Korina Rivadeneira, la madre de sus hijos. Descubre sus motivos y la reacción de los demás panelistas de 'Sin más que decir'. Video: YouTube Q / Sin más que decir

Sobre los detalles de la ruptura, la actriz fue consistente en ambos escenarios: no los revelará públicamente. “Los detalles no los voy a conversar con ustedes. Si es que hay algo que hablar o ha habido algo que hablar va a ser con Mario únicamente”, señaló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sobre la relación que mantienen hoy, la describió como una amistad con foco en la crianza. “Nosotros tenemos una relación de amistad muy linda y de padres, sobre todo, porque lo primordial para nosotros son los niños”, afirmó.

Hart y Rivadeneira estuvieron juntos durante nueve años y tienen dos hijos en común. La separación fue confirmada oficialmente hace unas semanas, cuando el piloto reveló que se dio en enero de 2026, aunque los primeros indicios de distanciamiento habrían comenzado a circular en medios meses antes. Desde entonces, el piloto ha sido el más activo en hablar sobre el tema en entrevistas y podcasts, mientras que esta es la primera vez que la actriz habla del tema públicamente.

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