Áncash envejece más rápido que el promedio del país: adultos mayores ya representan más del 16% de la población, según el INEI

Adultos mayores conversan en la plaza principal de una ciudad de Áncash, donde representan más del 16% de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Áncash presenta un proceso de envejecimiento poblacional más marcado que el promedio nacional, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El indicador regional refleja una mayor presencia de personas adultas mayores dentro de la estructura demográfica del departamento.

El índice de envejecimiento de Áncash se ubicó en 69,6, por encima del promedio del país, situado en 65,1. El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, presentó estos resultados desde Huaraz, junto con otros indicadores relacionados con la población, educación, salud, migración y condiciones de vivienda.

Los datos censales también muestran una población departamental de 1 millón 206 mil habitantes durante el periodo intercensal 2017-2025, con un crecimiento anual de 0,7%. Las personas de 60 años y más representan el 16,2% de la población, mientras que los menores de 15 años constituyen el 23,4%.

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La estructura por edades ubica al grupo de 15 a 59 años como el de mayor peso demográfico, con 60,4% del total. En paralelo, Áncash registra una esperanza de vida al nacer de 77,4 años y una tasa global de fecundidad de 1,8 hijos por mujer en 2025, según la información presentada por el INEI.

Huarmey registra el mayor crecimiento poblacional

La evolución de la población no fue uniforme entre las provincias de Áncash. Huarmey registró la mayor tasa de crecimiento intercensal entre 2017 y 2025, con 2,5%.

En el extremo opuesto se ubicó Carlos F. Fitzcarrald, provincia que registró una variación de -2,0% durante el mismo periodo.

El departamento cuenta con 166 distritos. De ese total, 18 superan los 10 mil habitantes y concentran el 71,0% de la población censada. Chimbote y Nuevo Chimbote mantienen las mayores cantidades de población entre los distritos del departamento.

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Lima Metropolitana concentra buena parte de los movimientos migratorios

Además del envejecimiento poblacional, Áncash mantiene diferencias importantes frente al promedio nacional en alfabetización y acceso a servicios y tecnologías, especialmente en determinados grupos y zonas rurales. Difusión

Los resultados también permiten observar los principales lugares de origen de la población inmigrante que reside en Áncash. Lima Metropolitana representa el 48,0% del total, seguida por La Libertad, la Región Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Estas cuatro jurisdicciones reúnen el 74,7% de la población inmigrante del departamento. El flujo migratorio también se presenta en sentido contrario: entre las personas que dejaron Áncash, Lima Metropolitana, la Región Lima y La Libertad concentran el 76,7% de los emigrantes.

Persisten diferencias en educación y alfabetización

Los Censos Nacionales 2025 registraron distintos niveles de acceso educativo según los grupos de edad. Entre los niños de 3 a 5 años, el 55,3% cuenta con educación inicial. En el grupo de 6 a 11 años, el 79,3% alcanza la educación primaria, mientras que el 71,1% de los adolescentes de 12 a 17 años registra educación secundaria.

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Entre los jóvenes de 18 a 26 años, el 32,0% cuenta con educación superior universitaria y el 17,1% con educación superior no universitaria.

La tasa de analfabetismo en Áncash llegó a 8,6%, frente al 5,1% registrado como promedio nacional. El indicador es menor al correspondiente a 2017. Por sexo, la tasa alcanza 12,7% entre las mujeres y 4,3% entre los hombres.

La diferencia es más marcada entre las personas de 60 años y más. En este grupo, el analfabetismo llega al 34,9% entre las mujeres y al 12,1% entre los hombres.

Identidad cultural presenta diferencias entre zonas urbanas y rurales

La identificación étnica también forma parte de los resultados de los Censos Nacionales 2025. El 45,9% de la población de Áncash se identifica como mestiza, el 33,3% como quechua y el 10,9% como blanca.

La distribución cambia según el área de residencia. En las zonas urbanas, el grupo que se identifica como mestizo representa el 57,6%. En el ámbito rural, el 62,6% de la población se identifica como quechua.

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Áncash registra más de 523 mil viviendas

El departamento cuenta con 523 mil 153 viviendas, de acuerdo con los resultados censales. Del total, el 71,2% corresponde a viviendas ocupadas y, dentro de este grupo, el 69,8% registra ocupantes presentes. Las viviendas desocupadas representan el 10,8%.

El acceso a servicios básicos muestra diferencias entre los hogares. El 71,7% de las viviendas dispone de agua conectada a una red pública dentro del inmueble, mientras que el 61,0% cuenta con servicios higiénicos conectados a la red pública. El alumbrado eléctrico llega al 92,5%.

En cuanto a las características constructivas, solo el 13,7% de las viviendas presenta de forma conjunta paredes, pisos y techos considerados adecuados. El 32,4% posee techos de concreto armado y el 44,5% cuenta con paredes de ladrillo o bloque de cemento.

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Gas y leña concentran el uso de combustibles para cocinar

Los resultados del INEI también detallan las fuentes de energía utilizadas en los hogares. El gas en balón GLP es empleado por 227 mil hogares, mientras que 185 mil utilizan leña.

El gas natural figura con 47 mil hogares y la electricidad con 28 mil. El resto utiliza otras fuentes de energía o combustibles.

Internet llega al 65,6% de los hogares

Internet fijo - Osiptel

El acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación alcanza al 95,1% de los hogares de Áncash cuando se considera la disponibilidad de alguna de estas tecnologías.

El teléfono celular presenta una cobertura de 94,9% de los hogares. El acceso a Internet llega al 65,6%, mientras que el 25,8% dispone de computadora, laptop o tablet, según los resultados de los Censos Nacionales 2025.

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