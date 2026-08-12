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Vivo X El Rock 2026 se cancela en Lima: el comunicado de Kandavu, semanas de rumores y el reembolso de Ticketmaster en 15 días hábiles

La productora confirmó el final del festival tras una larga espera en redes. No dio motivos, pero sí marcó un plazo para recuperar el dinero

Festival de música nocturno con escenario iluminado, multitud de personas, logo Vivo X El Rock y banner rojo con texto CANCELADO.
Kandavu Entertainment confirmó la cancelación definitiva del Vivo X El Rock 2026 en Lima mediante un comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El festival de rock más esperado del año en Lima no se realizará. La productora Kandavu Entertainment confirmó este martes 11 de agosto la cancelación definitiva del ‘Vivo X El Rock 2026’ tras semanas de silencio y especulaciones en redes sociales. La noticia llegó a través de un comunicado oficial difundido en los perfiles del festival, y con ella vino también el anuncio del mecanismo para recuperar el dinero de las entradas ya adquiridas.

La decisión pone fin a la incertidumbre que rodeaba al evento desde hacía semanas. Los seguidores del festival aguardaban novedades sobre la edición de este año, en la que se especulaba con la presencia de bandas de primer nivel internacional. El comunicado de Kandavu no ofreció explicaciones sobre los motivos de la cancelación, pero sí precisó los pasos que deberán seguir quienes compraron sus boletos.

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Kandavu lo confirmó: el festival no se realizará

En el documento difundido este martes por sus canales oficiales, la productora fue directa: “Kandavu informa al público en general que el Festival Vivo X El Rock 2026 ha sido cancelado”. La empresa no aportó detalles sobre las razones detrás de la decisión, pero expresó sus disculpas a quienes habían confiado en la realización del evento.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestro público y de todos los fans que confiaron en el evento”, señala el comunicado de Kandavu Entertainment.

Un comunicado oficial en pantalla negra con texto blanco que anuncia la cancelación del festival El Vivo X Rock 2026 y el proceso de devolución de entradas
Kandavu Entertainment confirmó la cancelación definitiva del Vivo X El Rock 2026 en Lima mediante un comunicado oficial.

La cancelación se produce en un momento en que los rumores sobre el futuro del festival ya circulaban con fuerza en redes sociales. Los fanáticos especulaban con que The Strokes y Foo Fighters encabezarían el cartel de esta edición. Ambas bandas, sin embargo, ya habían anunciado por su cuenta presentaciones en Lima: The Strokes el 20 de noviembre de este año, y Foo Fighters el 3 de marzo de 2027.

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¿Cómo recuperar el dinero de las entradas?

Para quienes adquirieron sus boletos, Ticketmaster será la empresa encargada de gestionar el proceso de reembolso. Según precisó Kandavu en su comunicado, el procedimiento arrancó el mismo martes 11 de agosto y se extenderá por un plazo de hasta 15 días hábiles.

“El proceso de devolución será gestionado por Ticketmaster dentro del plazo de hasta quince (15) días hábiles, de conformidad con la normativa vigente y siguiendo el procedimiento establecido en su Política de Compra”, precisa el documento de la productora.

La organización advirtió que la devolución no necesariamente se verá reflejada de forma inmediata en las cuentas de los compradores, dado que el plazo establecido es el máximo permitido. Por ello, instó a los titulares de entradas a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que emita Ticketmaster con las instrucciones específicas para cada caso.

El reembolso se realizará conforme a la Política de Compra de la plataforma de venta de entradas, por lo que los usuarios deberán seguir el procedimiento que esta establezca. Hasta el momento, ni Kandavu ni Ticketmaster han publicado un tutorial paso a paso sobre cómo iniciar la solicitud.

¡Atención, rockeros! Kandavu ha emitido un comunicado oficial anunciando la cancelación definitiva del festival Vivo X El Rock 2026. En este video te contamos todos los detalles y cómo será el proceso de devolución de entradas a través de Ticketmaster. Video: TikTok @riclatorrez

Un festival con historia de interrupciones

La cancelación del ‘Vivo X El Rock 2026’ no es la primera vez que el festival enfrenta una situación de este tipo. La edición más reciente del evento se realizó el 29 de marzo de 2025 en Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, tras una ausencia de seis años en la escena musical peruana.

Aquel regreso en 2025 tuvo como figura principal a Brian Hugh Warner, conocido artísticamente como Marilyn Manson, quien ofreció su primer concierto en Perú. El cartel también incluyó a la banda sueca The Hives y al grupo de thrash metal Anthrax, además de representantes de la escena local como Los Mirlos, Zen, Gaia, La Sarita, Área 7 y Ni Voz Ni Voto.

Antes de ese retorno, la última edición del festival había tenido lugar el 23 de noviembre de 2019 en el Estadio de San Marcos, con un cartel encabezado por The Strokes y Slipknot. Esa noche también actuaron Interpol, Bullet for My Valentine, Fito Páez y The Rasmus, entre otros artistas.

El festival tenía previsto regresar el 26 de septiembre de 2020, pero la pandemia de COVID-19 y las restricciones de cuarentena obligaron a modificar los planes. Se programó entonces una nueva fecha para el 11 de septiembre de 2021, pero esa edición también terminó cancelada de forma definitiva. Tras varios intentos fallidos por reactivar el evento entre 2021 y 2024, el regreso de 2025 fue recibido como un hito por los seguidores del festival.

La cancelación de la edición 2026 frustra ahora las expectativas de miles de fanáticos que aguardaban la consolidación del evento como una cita anual en el calendario musical de Lima.

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