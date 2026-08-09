Examen de Admisión UNI 2026-II inicia este lunes 10 de agosto con más de 5.500 postulantes y tres jornadas de evaluación

Varios estudiantes, incluido un joven latino en primer plano, realizan un examen de admisión al aire libre frente al edificio principal de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se prepara para recibir a miles de postulantes que buscan alcanzar una vacante en una de las principales casas de estudios del país. El Examen de Admisión UNI 2026-II comenzará este lunes 10 de agosto y se desarrollará en tres jornadas, con evaluaciones diferenciadas por áreas.

Para este proceso, la universidad registró 7.142 preinscritos, de los cuales 5.545 pagaron el prospecto de admisión. Entre ellos figuran 320 postulantes becados, además de estudiantes que llegarán desde distintas regiones del país, como Tingo María, Ayacucho, Junín, Áncash, Puno y Arequipa.

El examen de admisión 2026-II de la UNI tendrá pruebas de Aptitud Académica y Humanidades, Matemática, Física y Química. Además, los aspirantes a Arquitectura deben cumplir con una evaluación adicional. La universidad también implementará medidas de monitoreo para supervisar el desarrollo de las evaluaciones durante las tres fechas.

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¿Cuándo se realizará el examen de admisión 2026-II de la UNI?

El Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-II se desarrollará durante tres días: lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de agosto. Cada jornada contempla un grupo específico de asignaturas, por lo que los postulantes deberán acudir de acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección de Admisión.

Las inscripciones estarán abiertas del 30 de junio al 31 de julio de 2026 (27 de julio para CEPRE-UNI). Captura de pantalla

Antes del inicio de las pruebas ordinarias, los postulantes a la carrera de Arquitectura deben cumplir con la Prueba de Aptitud Vocacional, programada para el sábado 8 de agosto. Esta evaluación forma parte de los requisitos adicionales que deben completar quienes buscan una vacante en dicha especialidad.

El cronograma también establece fechas diferentes para otras modalidades de ingreso. Los postulantes por Traslado Externo, Titulados o Graduados y provenientes de universidades no licenciadas rendirán su evaluación el miércoles 12 de agosto. En tanto, la modalidad de Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI contó con una Prueba de Aptitud Vocacional el 1 de agosto y un examen final el 2 de agosto.

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Examen de admisión UNI 2026-II: así se distribuirán las pruebas

La primera jornada del examen UNI 2026-II será este lunes 10 de agosto y estará dedicada a Aptitud Académica y Humanidades. Esta evaluación comprende contenidos vinculados con el razonamiento verbal y el razonamiento matemático, áreas que forman parte de la primera etapa del proceso ordinario.

La segunda prueba se realizará el miércoles 12 de agosto y estará enfocada exclusivamente en Matemática. Esta jornada forma parte del esquema de evaluación presencial diseñado por la Dirección de Admisión y constituye la segunda fecha que deberán considerar los postulantes dentro del cronograma general.

El proceso culminará el viernes 14 de agosto con las evaluaciones correspondientes a Física y Química. De acuerdo con la información proporcionada por la UNI, los postulantes rendirán las pruebas establecidas para cada etapa del concurso. Los aspirantes a Arquitectura deberán sumar a este proceso la evaluación de aptitud vocacional.

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Admisión UNI 2026-II: estas son las medidas de seguridad durante el examen

La UNI implementará un sistema de monitoreo mediante cámaras para reforzar la seguridad y transparencia durante las tres jornadas del examen. Este mecanismo permitirá realizar un seguimiento permanente de las evaluaciones y registrar las incidencias que puedan presentarse en los ambientes donde se desarrolla el proceso.

El joven fue operado de apendicitis en el Hospital Loayza dos días antes del primer examen. Foto: UNI

El proceso reúne a postulantes con perfiles diversos. Según los datos proporcionados por la universidad, la persona de menor edad registrada tiene 16 años, mientras que la de mayor edad tiene 48 años. También participarán 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros.

A ello se suma la presencia de estudiantes que viajarán desde diferentes puntos del país para rendir el Examen de Admisión UNI 2026-II. Con más de 5.500 postulantes, el proceso se extenderá durante tres fechas y combinará evaluaciones de distintas áreas académicas bajo un esquema de supervisión permanente.

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