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La Serie A no le pierde el rastro a Gianluca Lapadula y saluda su carácter goleador con Universitario en Liga 1: “¿Se escucha, ‘crema’?”

Las redes sociales de la élite de Italia siguen de cerca la primera experiencia de ‘Il Peruviano’ en Ate. Con un corto mensaje desató una ola de reacciones, en su mayoría positiva

Gianluca Lapadula festejando su segundo gol con Universitario. - Crédito: Olenka Valencia
Gianluca Lapadula festejando su segundo gol con Universitario. - Crédito: Olenka Valencia
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La Serie A sigue muy de cerca el quehacer de Gianluca Lapadula en su primera andadura en la Liga 1 con Universitario de Deportes. Al descubrir que el ítalo-peruano sigue a lo suyo en su país, compartió un saludo con el que se dio pie a una interacción por X (antes Twitter).

“¿Se escucha, ‘crema?”, fue el mensaje publicado, que ha sido acompañado por una imagen de espaldas de Lapadula cuando solía realizar su oficial goleador en Italia. De manera inmediata, el post alcanzó cerca de 300 compartidos y más de 2 mil ‘likes’.

Gianluca Lapadula no deja de ser motivo de orgullo para la máxima categoría de Italia. - Crédito: @SerieA
Gianluca Lapadula no deja de ser motivo de orgullo para la máxima categoría de Italia. - Crédito: @SerieA

Lo que sí ha llamado la atención es que las respuestas al tweet de la Serie A han reflejado una ola dividida entre los simpatizantes de Universitario. Una parte se ha mostrado feliz por su incorporación y la otra ha lamentado que el fichaje haya coincidido con un derrape deportivo que ha puesto en peligro la meta del tetracampeonato.

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El aterrizaje de Gianluca Lapadula a Ate se dio en un panorama gris. Ante la falta de un delantero con experiencia y jerarquía, tras una serie de contrataciones fallidas, la administración presidida por Franco Velazco avanzó por el internacional con Perú, quien al no encontrar lugar en el fútbol italiano aprobó su traslado.

El delantero abrió el marcador de cabeza en el Estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Por su falta de rodaje, producto de inconvenientes físicos, el futbolista tuvo que redoblar esfuerzos en los entrenamientos y empezó el Torneo Clausura 2026 como suplente bajo las órdenes de Héctor Cúper.

Sin embargo, la notable ausencia de un jerarca en el área obligó al entrenador a echar mano pronto de un Lapadula que conectó de inmediato con la ‘U’. De momento, suma dos goles y su margen de crecimiento no tiene techo.

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Gianluca Lapadula anotó su segundo gol con Universitario en el partido ante Sporting Cristal.
Gianluca Lapadula anotó su segundo gol con Universitario en el partido ante Sporting Cristal. Crédito: LFP

Lapadula, altibajos en Serie A

Gianluca Lapadula inició su carrera en escenarios modestos de Italia. No fue hasta el 2016 cuando dio el enorme salto tras irrumpir con fuerza en el Pescara, contribuyendo con un histórico ascenso a la máxima categoría toda vez que se constituyó como el máximo anotador de la Serie B con un registro récord (36).

Su asombroso desenvolvimiento activó el interés de clubes realmente históricos de la Serie A, pero el más insistente en los contactos fue el AC Milan. A ‘Il Peruviano’ le atrajo la persistencia de la entidad ‘rossonera’, pero sobre todo le gustó todo lo que traía consigo marcharse hacia San Siro.

El delantero peruano puso el empate por el campeonato italiano de Primera División. (Video: ESPN)

Sin titubeos de por medio, Lapadula aceptó la propuesta del Milan, firmó un contrato de mediana duración y se vistió con la dorsal ‘9’, asumiendo la enorme responsabilidad de convertirse en el delantero referencia de un equipo que había dejado de ser el animador por excelencia de Italia.

Durante su primera y única instancia con los ‘rossoneros’, el futbolista ítalo-peruano apareció en 27 encuentros y marcó tan solo ocho goles, cifra muy debajo del promedio esperado. Fue el refuerzo que reunió toda la esperanza de los estamentos del club y acabó decepcionando por las altas exigencias de la Serie A.

Gianluca Lapadula marcó ocho goles durante su paso por AC Milan. (Foto: Marco Luzzani/ Getty)
Gianluca Lapadula marcó ocho goles durante su paso por AC Milan. - Crédito: Marco Luzzani

A pesar de la experiencia declinante, Gianluca Lapadula se convenció que debía continuar en la Primera División de Italia. Así las cosas, se hizo un camino allí con otros clubes como el Genoa, US Lecce y Benevento. Durante ese recorrido, que duró cerca de un lustro, completó 28 goles.

Su último paso por la Serie A lo hizo representando al Cagliari después de una eclosión final en la Lega B. En ese periplo, se vio mermado por constantes problemas físicos que impidieron una mayor regularidad. Con tan solo tres goles firmados dijo adiós a un escenario del que sacó conclusiones variadas.

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