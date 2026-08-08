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Papa León XIV se reunirá con miles de jóvenes durante su visita en Lima: “En uno de los grandes estadios que tenemos”

El cardenal Carlos Castillo confirmó que el pontífice celebrará un encuentro multitudinario con la juventud peruana en uno de los principales estadios de la capital, en el marco de una agenda que impulsa la reflexión y el voluntariado

Papa León XIV se reunirá con los jóvenes, según el cardenal Carlos Castillo.
Papa León XIV se reunirá con los jóvenes, según el cardenal Carlos Castillo.
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La primera visita del papa León XIV al Perú en noviembre genera expectativa entre los fieles y, especialmente, entre los jóvenes del país. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, confirmó que el pontífice encabezará un gran encuentro juvenil como parte central de su agenda en la capital.

Según relató en el programa Diálogo de Fe de RPP, en Lima ya tienen mapeadas cuatro actividades, “una de ellas es el encuentro con todos los jóvenes”. “Probablemente en uno de los grandes estadios que tenemos en Lima”, precisó el cardenal, en referencia a la magnitud esperada del evento.

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La organización de este encuentro, según detalló el arzobispo, se enmarca en una serie de iniciativas de preparación espiritual, impulsadas durante el año dedicado a santo Toribio de Mogrovejo.

Castillo explicó que la pastoral juvenil mantiene una programación activa en diversos decanatos y parroquias, bajo la coordinación de la vicaría de la juventud. Estas actividades, conocidas como Encuentros Juveniles Toribianos (EJUTOR), logran reunir entre ochocientos y mil jóvenes en cada edición, propiciando espacios de convivencia y reflexión en torno a los valores del Evangelio.

“Se han hecho ocho o nueve. Entonces, eso es importante porque nos vamos luego hacia el encuentro el próximo año, en donde toda la juventud hará el EJUTOR grande, unido de la arquidiócesis”, remarcó Castillo.

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El prelado subrayó que estos espacios presenciales son cada vez más valorados por los jóvenes, quienes buscan relacionarse y compartir experiencias fuera de las pantallas digitales.

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Voluntariado y reflexiones rumbo a la visita papal

A medida que crece la expectativa por la llegada del sumo pontífice, la arquidiócesis de Lima conformó equipos de voluntarios encargados de la logística y el orden en las actividades.

“Ya estamos formando lo que se llama... los vigilantes del Papa o la, lo que antiguamente se llamaba la guardia juvenil, que no han querido llamarse guardia, pero más o menos es el grupo de colaboradores voluntarios para el orden y el desarrollo de las actividades del santo padre”, narró el cardenal Castillo.

Esta estructura busca garantizar que el evento se desarrolle en un ambiente seguro y de encuentro fraterno. El arzobispo también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la juventud en la era digital.

“El tiempo también influye en ellos y usan celular y las pantallas. El asunto es que se dan cuenta de que eso, poquito a poco, no es suficiente. Yo creo que, inclusive, podríamos llegar inclusive a plantear que en algunos casos ya hay hasta cansancio”, precisó.

El cardenal considera que la vivencia presencial adquiere renovada relevancia, y que el deseo de mirar a otros “cara a cara” es un signo de la generación actual.

La convocatoria del papa León XIV apunta a fortalecer el sentido de comunidad y compromiso social entre los jóvenes. En palabras de Castillo, “estos encuentros es muy interesante porque han sido masivos, porque la gente quiere reflexionar, los chicos quieren reflexionar, reunirse, mirarse cara a cara. Está pasando exactamente lo que pasó en la época de la pandemia, el deseo enorme de encontrarse, ojo a ojo, cara a cara, como amistad, y generar relaciones”.

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