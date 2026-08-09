El mensaje de Antonio Rizola tras la victoria de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de vóley: “Queda mucho por caminar”

Antonio Rizola expresó su alegría y orgullo por la victoria de la selección peruana de vóley Sub 17. Crédito: FPV/Volleyball World.

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La selección peruana Sub 17 consiguió una importante victoria en su camino por el Mundial de la categoría y recibió el respaldo de Antonio Rizola. El entrenador de la selección mayor no fue ajeno al triunfo de las dirigidas por Marcello Bencardino frente a México y, a través de sus redes sociales, destacó el rendimiento mostrado por el equipo nacional, aunque también pidió mantener la concentración porque todavía queda un largo camino por recorrer en el torneo.

“Otra vez fuimos un equipo, dentro y fuera de la cancha. Felicitaciones a todos. Estamos siguiendo los objetivos y los planes. Queda mucho por caminar. Hoy se conmemora y se empieza a preparar el próximo partido. Orgulloso de todos. Gracias por representar al Perú como merece. Dignidad y lucha”, escribió el estratega brasileño luego del triunfo por 3-1 sobre la selección mexicana.

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El mensaje de Rizola refleja la importancia que tiene esta participación para el voleibol peruano. La selección Sub 17 afronta una competencia de máxima exigencia internacional y, después de tres jornadas, consiguió colocarse en una posición expectante para avanzar a la siguiente instancia.

Antonio Rizola compartió en redes sociales su alegría por la victoria de Perú en el Mundial Sub 17. Crédito: Captura Instagram.

La victoria ante México, además, permitió que las dirigidas por Bencardino recuperaran sensaciones después de la derrota sufrida en la segunda jornada frente a Venezuela. Ahora, el objetivo inmediato será mantener la concentración y conseguir un nuevo resultado positivo que les permita acercarse definitivamente a los octavos de final.

¿Qué necesita para clasificar a octavos de final del Mundial Sub 17?

Con dos victorias y una derrota, la selección peruana ocupa provisionalmente el segundo puesto de su grupo, solo por detrás de China, a falta de disputarse otros encuentros de la serie. A la ‘bicolor’ todavía le quedan dos compromisos para completar esta etapa: enfrentará a Filipinas y cerrará su participación ante China.

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Con cinco puntos y dos partidos todavía por disputar, Perú se encuentra en una situación favorable, aunque todavía no puede celebrar matemáticamente su clasificación. El siguiente objetivo será superar a Filipinas, rival directo en la pelea por los primeros lugares del Grupo B.

Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

Una nueva victoria acercaría considerablemente al combinado nacional al objetivo de terminar entre los cuatro primeros y avanzar a la siguiente ronda. El escenario ideal sería imponerse a Filipinas y llegar al último encuentro ante China con un margen importante en la clasificación.

Si Perú consigue una victoria por 3-0 o 3-1 ante las filipinas, sumará tres puntos y alcanzará las ocho unidades. Ese resultado dejaría a las dirigidas por Bencardino muy bien posicionadas para conseguir el boleto a los octavos de final.

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Incluso un triunfo por 3-2 sería valioso, pues permitiría a la selección llegar a siete puntos antes de afrontar su último partido de la fase de grupos. Desde entonces, los resultados que consigan los demás integrantes de la serie también serán determinantes para conocer la posición definitiva de la ‘bicolor’.

Próximo partido de Perú en el Mundial Sub 17

Perú se midió este sábado 8 de agosto ante México por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. El equipo dirigido por Marcello Bencardino consiguió una valiosa victoria por 3-1 frente a las mexicanas y dio un importante paso hacia la siguiente ronda del campeonato.

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Perú se enfrentará a Filipinas por la fecha 4 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Ahora, la selección peruana enfrentará a Filipinas por la cuarta jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará el lunes 10 de agosto desde las 16:00 horas de Perú, en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

Después de ese compromiso, la ‘bicolor’ tendrá que afrontar su último desafío de la primera fase ante China, vigente campeón mundial de la categoría. Será un partido de máxima exigencia y que podría definir la posición final de Perú en el Grupo B.