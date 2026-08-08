Jesús Castillo, anunciado en el mítico Espérance Sportive de Túnez, club con el que da inicio a su aventura en África

Jesús Castillo se ha vinculado al Espérance Sportive, dando inicio a su recorrido en África. - Crédito: Difusión

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El acuerdo entre Jesús Castillo y Espérance Sportive ya estaba hecho desde hace cerca de una semana. El futbolista peruano, incluso, logró desplazarse a Túnez, acompañado de su empresario, iniciando la semana. Sin embargo, asuntos burocráticos prolongaron el anuncio oficial del fichaje, el cual acaba de darse este sábado (08.08.2026).

A través de sus plataformas sociales oficiales, el club más ganador del fútbol tunecino le dio la bienvenida a su nuevo integrante, con el que espera elevar el nivel y la competencia de la primera línea del campo. Asimismo, ofreció detalles de la vinculación del efectivo de la selección peruana con la institución.

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Jesús Castillo, recibido por todo lo alto en el club 'taraji'. - Crédito: Espérance Sportive

No ha trascendido el monto desembolsado en la operación, pero Universitario de Deportes ha querido recalcar que conservará un porcentaje de los activos del jugador en el futuro: “Agradecemos a Jesús Castillo Molina por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. El mediocampista continuará su carrera en Espérance Sportive, club que adquirió el 80% de su pase”.

Castillo Molina, de 25 años, ha pasado de manera satisfactoria sus evaluaciones médicas en los servicios de sanidad del club africano y ya acaba de realizar su primer entrenamiento con un nuevo grupo que lo ha recibido de la mejor forma posible.

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El seleccionado peruano apareció en el aeropuerto Túnez-Cartago y apenas mandó saludos en tunecino. | VIDEO: Nessma TV

Movimiento que abre nueva ventana

La llegada de Jesús Castillo al Espérance Sportive es un movimiento que causa demasiada sorpresa, dado que abre un nuevo mercado para los futbolistas peruanos: el africano. Aunque suele ser un escenario con crecimiento innegable, al día de hoy todavía no está a la altura de las ligas europeas ni mucho menos asiáticas.

A pesar de esa circunstancia, Jesús Abdallah se decidió por aceptar la propuesta del club ‘taraji’ con el firme propósito de escribir su propia historia en África, la cual podría servir de motivación para que otros connacionales le sigan los pasos con el avance del tiempo.

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Jesús Castillo dejó Universitario de Deportes; Espérance Sportive es su nuevo destino. - Crédito: Difusión

Espérance Sportive puede presumir de ser el equipo con más campeonatos en la Championnat de Ligue Profesionelle 1. Sin embargo, lleva dos años consecutivos en absoluto silencio, lo que ha derivado en una profunda reestructura deportiva aprobada por el entrenador Laurențiu Reghecampf.

Dentro de esas modificaciones ejecutadas, se encuentra la marcha del pivote nigeriano Onuche Ogbelu, quien durante su periplo con la institución se erigió como un músculo de rigor defensivo. En su lugar acaba de llegar Jesús Castillo, cuya misión central será no solo suplir a su antecesor, también superarlo por las innatas cualidades ofensivas que posee.

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El nuevo futbolista del Espérance Sportive reúne unas características sólidas que contribuirán en los propósitos futbolísticos del club tunecino. | VIDEO: YouTube

Castillo piensa en revancha personal

Castillo Molina respaldó su llegada al Espérance con la intención de lograr una reivindicación en el extranjero. El futbolista peruano había arribado a Europa hace dos años tras fichar por el Gil Vicente.

En el club portugués no consiguió afianzarse ni sumar minutos relevantes. Desde entonces, Jesús Abdallah mantuvo el deseo de una revancha personal, aunque entendió que necesitaba retroceder para avanzar.

Jesús Castillo fichó por Espérance Sportive por un monto no especificado. - Crédito: Difusión

Por ello, se integró a Universitario de Deportes, donde acumuló una cantidad significativa de presencias. Además, fue parte del equipo que conquistó la Liga 1 2025.

El nuevo paso por el fútbol internacional representa el anhelo de Jesús Castillo de consolidar su carrera fuera del país.