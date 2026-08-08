¿Los perros pueden comer frutas? Veterinario explica cuáles son seguras y cuáles es mejor evitar

¿Sabías que no todas las frutas son buenas para tu mascota? Un veterinario aclara qué frutas son indispensables y cuáles podrían ser perjudiciales para la salud de tu perro, explicando el porqué detrás de cada recomendación. (Crédito: Exitosa)

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Los perros pueden comer frutas como parte de su alimentación, pero no todas son recomendables y su consumo debe realizarse con moderación. El médico veterinario Rodrigo Rondón explicó cuáles son algunas de las opciones que pueden ofrecerse a las mascotas y cuáles conviene evitar por sus características nutricionales.

Durante una entrevista difundida por Exitosa, Rondón señaló que frutas pueden ser buenas alternativas para los perros. Además, ante las altas temperaturas, recomendó una forma particular de ofrecerlas: pueden colocarse en la refrigeradora para que las mascotas las consuman frías, como una especie de helado.

Según el especialista, también es importante considerar las características de cada fruta antes de incorporarla a la alimentación de una mascota. No todos los alimentos que son beneficiosos para las personas tienen necesariamente el mismo efecto en los animales, por lo que las cantidades y las condiciones particulares de cada perro deben tomarse en cuenta.

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Un perro dálmata consume una porción de sandía que le ofrece una mano humana, en línea con la discusión sobre alimentación de mascotas. (Difusión)

Frutas que tu perro sí puede comer

El médico veterinario sugirio manzanas y peras como frutas que pueden formar parte de la alimentación de los perros. Ambas pueden ofrecerse como una alternativa de premio, siempre teniendo en cuenta la cantidad total de alimentos que consume la mascota durante el día.

“Yo manzana, pera, que es lo que tiene muy pocas calorías”, explicó el veterinario durante la conversación con Exitosa. El especialista también recordó que las frutas no están libres de calorías ni de azúcar, por lo que su consumo debe mantenerse dentro de determinados límites.

El veterinario también mencionó al plátano, aunque con una consideración particular. Debido a su contenido de potasio, señaló que no debería ofrecerse a mascotas que presenten problemas cardiológicos. Por ello, la condición de salud del animal es un aspecto que debe tenerse en cuenta antes de incorporar determinados alimentos a su dieta.

Un perro Xoloitzcuintli descansa mientras la imagen ilustra, en círculos, peras, plátanos y manzanas como opciones de frutas para su alimentación, según recomendaciones veterinarias. (Composición: Infobae Perú)

¿Qué frutas es mejor evitar?

Entre las frutas que el especialista recomendó evitar se encuentran los cítricos, como la naranja y la mandarina. Rondón explicó que estas frutas presentan un pH ácido, por lo que considera preferible no dárselas a las mascotas.

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“Ni naranja ni mandarina, porque suelen ser con un pH ácido”, sostuvo el veterinario. En ese sentido, recomendó optar por frutas como la manzana o la pera en lugar de los cítricos cuando se quiera ofrecer este tipo de alimento a los perros.

Asimismo, Rondón llamó la atención sobre las frutas que contienen mayores cantidades de azúcar o calorías. Mencionó específicamente al mango como una fruta que conviene evitar o limitar debido a sus características nutricionales, ya que un consumo excesivo puede contribuir al aumento de peso de la mascota.

Cachorros de perro y mandarinas ilustran las recomendaciones de veterinarios sobre las frutas adecuadas para la dieta de las mascotas. (Composición: Infobae Perú)

Cuidado con el sobrepeso de los perros

El veterinario también advirtió sobre el problema del sobrepeso en las mascotas. Durante la entrevista con Exitosa, señaló que el exceso de alimentos y premios puede generar un aumento de peso en los perros, especialmente cuando estos productos se ofrecen de manera frecuente.

“Hoy día tenemos una epidemia mundial, que es el sobrepeso”, manifestó Rondón, quien precisó que esta situación no afecta únicamente a las personas, sino también a los animales de compañía. Por ello, recomendó mantener un control sobre la cantidad de alimentos que reciben los perros.

El especialista explicó que una de las razones por las que las mascotas pueden aumentar de peso es que sus dueños suelen asociar el cariño con la comida. Además, el sedentarismo puede contribuir al problema cuando los perros pasan gran parte del día dentro de casa, comen y posteriormente duermen sin realizar suficiente actividad.

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El consumo de frutas debe ser moderado, ya que algunas contienen cantidades importantes de azúcar y calorías que pueden favorecer el sobrepeso en los animales. (Crédito: Exitosa)

Hábitos de los dueños y sus mascotas

Rondón señaló que existe una relación entre las rutinas de los propietarios y las de sus mascotas. Durante la conversación, explicó que puede encontrarse tanto a dueños con sobrepeso junto a perros con una condición similar como a personas con hábitos saludables que tienen mascotas con exceso de peso.

“El tema es mantener a tu mascota con un buen peso”, enfatizó el veterinario. Para ello, consideró necesario prestar atención tanto a la alimentación como a las actividades que realiza el animal y evitar que los premios o alimentos adicionales se conviertan en una práctica excesiva.

Un perro come un trozo de manzana, una de las frutas que los veterinarios sugieren como parte de su alimentación. (Difusión)

En ese sentido, ofrecer frutas a los perros no significa que puedan consumir cualquier variedad o hacerlo sin límites. La recomendación del especialista es elegir opciones adecuadas, controlar las cantidades y considerar la condición particular de cada mascota, especialmente cuando presenta alguna enfermedad o requiere una alimentación específica.