Germán Carty vuelve al fútbol profesional a sus 58 años: el ‘inacabable’ delantero fue inscrito en la Liga 3

Germán Carty fue inscrito en la Liga 3 para jugar a sus 58 años.

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Germán Carty volvió a ponerse en modo futbolista profesional. A sus recién cumplidos 58 años, el histórico delantero fue inscrito por Club Deportivo Juventud Huracán para disputar la Liga 3 y ya cuenta con carné de cancha. El ‘Avestruz’ lleva aproximadamente dos semanas entrenando con el conjunto de Supe y se prepara para una nueva aventura dentro de los campos de juego.

El regreso de Carty se produce 11 años después de su última experiencia en el fútbol profesional. Su último equipo fue Atlético Minero de Matucana, con el que participó en la Segunda División en 2015. Ahora, más de una década después, el experimentado atacante vuelve a formar parte de una plantilla profesional y tendrá la posibilidad de sumar minutos en la tercera categoría del fútbol peruano.

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El reconocido ‘Avestruz’ ya tuvo su primera aparición oficial con Juventud Huracán. Carty integró el banco de suplentes en el duelo ante Sport Boys B por la Liga 3, quedando a disposición del comando técnico para ingresar durante el encuentro. Sin embargo, finalmente no tuvo minutos y debió esperar su oportunidad desde la banca.

El compromiso tuvo además un ingrediente especial para el experimentado delantero, ya que Boys fue uno de los clubes más importantes de su extensa trayectoria. De esta manera, aunque su esperado regreso a las canchas todavía tendrá que esperar, Carty ya volvió a formar parte de una convocatoria oficial y dio su primer paso en esta nueva etapa con Juventud Huracán.

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Germán Carty integró el banco de suplentes en el duelo ante Sport Boys B por la Liga 3. Crédito: Desde La Cancha

Una carrera marcada por la longevidad

La vuelta de Germán Carty vuelve a poner en evidencia una de las características que marcaron su trayectoria: su capacidad para mantenerse ligado al fútbol pese al paso de los años. El delantero defendió a varios de los principales clubes del país y dejó una huella especial con Cienciano, equipo con el que conquistó la histórica Copa Sudamericana 2003.

Aquel título internacional es uno de los momentos más recordados de su carrera. Carty fue parte del plantel que hizo historia para el fútbol peruano y, con el paso de los años, también se convirtió en uno de los futbolistas nacionales que más tiempo logró mantenerse en actividad profesional.

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Ahora, a sus 58 años, el ‘Avestruz’ vuelve a asumir un desafío después de permanecer 11 años alejado del fútbol profesional. Durante las últimas dos semanas se entrenó con Juventud Huracán de Supe, donde busca recuperar ritmo y ponerse a punto para tener la oportunidad de volver a jugar un partido oficial, aunque sea en la tercera categoría del balompié nacional.

El festejo en el vestuario de Cienciano tras ganar la Copa Sudamericana 2023. Julio García (de blanco) cargando el trofeo junto a Germán Carty. (Archivo - Julio García)

Un caso que recuerda a Kazuyoshi Miura

La historia de Carty tiene un curioso paralelismo con la de Kazuyoshi Miura, histórico delantero japonés que tiene 59 años y continúa jugando profesionalmente en la tercera división de Japón. La principal diferencia es que Miura ha mantenido su carrera activa de manera ininterrumpida, mientras que el peruano regresó a la competencia después de más de una década.

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Ahora, Carty vuelve a desafiar al tiempo y busca sumar un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por la longevidad. Su incorporación a Juventud Huracán representa una nueva oportunidad para el histórico delantero, que ya comenzó a entrenar con el plantel y cuenta con la documentación necesaria para jugar.

Su primera aparición en el banco de suplentes, frente a Sport Boys B, despertó expectativa entre los seguidores del conjunto de Supe. Aunque todavía no pudo sumar minutos, el ‘Avestruz’ ya está nuevamente cerca de una cancha profesional. A los 58 años, Carty demuestra que todavía no está listo para colgar los chimpunes.

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