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Mujeres al volante: ATU inicia programa para formar conductoras de transporte público

La primera promoción está integrada por nueve participantes, quienes recibirán capacitación especializada y acompañamiento para fortalecer sus competencias laborales

Dos mascotas institucionales de ATU y tres mujeres sonríen frente a dos autobuses del Metropolitano. Una mujer sostiene un cuaderno y una bolsa azul
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la primera promoción del programa Impulso Mujer posan junto a las mascotas institucionales frente a autobuses del Metropolitano. (ATU)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó el programa Impulso Mujer, una iniciativa que busca formar conductoras y promover la incorporación de mujeres al transporte público formal. La presentación contó con la participación de algunas de las seleccionadas que integran la primera promoción del programa.

Según informó Andina Noticias, las participantes iniciarán una etapa de formación especializada y acompañamiento técnico orientada a fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias. El objetivo es que puedan acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del sistema de transporte público formal de Lima y Callao.

Seis personas, cinco mujeres y un hombre, posan en un escenario con el logotipo de ATU en el fondo y en bolsas. Hay letras grandes "ATU" en el suelo
El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, junto a mujeres seleccionadas de la primera promoción del programa Impulso Mujer durante la ceremonia de presentación en Lima y Callao. (ATU)

Primera promoción abre oportunidades para mujeres

Durante la ceremonia de presentación, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, destacó que esta primera promoción representa el inicio de una mayor participación femenina en el transporte público. El funcionario señaló que las participantes están abriendo un camino que podría ser seguido por muchas más mujeres en el futuro.

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Asimismo, Hernández felicitó a las seleccionadas por haber superado el proceso de selección y las exhortó a aprovechar la etapa de formación. De acuerdo con Andina Noticias, el titular de la ATU resaltó que su incorporación constituye un aporte para la construcción de un sistema de transporte orientado a Lima y Callao.

Un grupo de hombres, mujeres y dos mascotas posa delante de varios autobuses blancos y dos banners con logotipos de la ATU e Impulso Mujer
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presenta el programa Impulso Mujer junto a sus primeras seleccionadas en una estación de autobuses. (ATU)

Capacitación en seguridad y atención al usuario

El programa Impulso Mujer contempla una capacitación integral para preparar a las participantes para sus futuras labores como conductoras. Entre los contenidos figuran seguridad vial, conducción eficiente, atención al usuario, primeros auxilios y normativa de transporte.

La formación también comprende aspectos vinculados con la igualdad de género, prevención del acoso, manejo de situaciones de emergencia, desarrollo personal y liderazgo. De esta manera, las participantes recibirán herramientas relacionadas tanto con la conducción como con la atención y seguridad de los usuarios del transporte público.

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Tres mujeres adultas sonriendo, dos con pulgares arriba, posan dentro de un autobús; al fondo, otros autobuses y cielo despejado
Tres mujeres seleccionadas para el programa Impulso Mujer posan sonrientes dentro de un autobús en Lima y Callao, iniciativa de la ATU para formar conductoras. (ATU)

Certificación y acompañamiento

Al finalizar el proceso de formación, las nueve participantes que integran esta primera promoción recibirán la certificación correspondiente. Esta acreditación será parte del proceso mediante el cual las beneficiarias podrán continuar avanzando hacia nuevas oportunidades laborales en el sector.

Además, las participantes tendrán acceso a bolsas de trabajo de operadores de transporte urbano y contarán con acompañamiento durante su proceso de inserción laboral. Con ello, la ATU busca facilitar su incorporación al transporte público formal y ampliar el acceso de mujeres a empleos en este sector.

Flota de autobuses blancos articulados y un autobús amarillo estacionados en un patio. Al fondo se observan edificaciones sobre un cerro bajo cielo despejado
Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

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