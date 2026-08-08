Sporting Cristal vs Sport Huancayo: día, hora y dónde ver partido por fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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Sporting Cristal y Sport Huancayo protagonizarán uno de los encuentros de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera volverá a presentarse ante su público con la obligación de conseguir los tres puntos, mientras que el ‘rojo matador’, bajo la conducción de Richard Pellejero, buscará dar el golpe en el estadio Alberto Gallardo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

Sporting Cristal volverá a jugar como local en la quinta jornada del Torneo Clausura. El conjunto del Rímac recibirá a Sport Huancayo el próximo domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas, en el estadio Alberto Gallardo.

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Para los aficionados que se encuentran fuera del Perú, el partido comenzará a las 11:00 horas en Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Chile, el pitazo inicial será a las 12:00 horas. Mientras que los seguidores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrán disfrutar del encuentro desde la 13:00 horas.

Universitario vs Sporting Cristal: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: X.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Clausura?

La transmisión del partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1MAX, señal oficial de la Liga 1. La programación de la jornada confirma al duelo entre ambos equipos como uno de los primeros compromisos del domingo 16 de agosto.

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Esta señal puede verse a través de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, los usuarios tienen la opción digital de Liga 1 Play, plataforma que permite acceder a los partidos mediante una suscripción mensual de S/ 22,99.

Por otra parte, Infobae Perú ofrecerá cobertura en directo desde su página web, con toda la información previa, relato minuto a minuto, incidencias y declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el encuentro.

Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: Flashcore

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal afrontará este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria. En su última presentación por el Torneo Clausura, el conjunto de Roberto Mosquera igualó 1-1 ante Universitario en el Estadio Monumental.

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Los ‘cremas’ se pusieron en ventaja con un gol de Gianluca Lapadula a los 72 minutos, pero el cuadro ‘celeste’ consiguió rescatar un punto sobre el cierre. Yoshimar Yotún convirtió de penal a los 82’, luego de que el VAR advirtiera una mano de Caín Fara dentro del área.

Con ese resultado, Sporting Cristal llegó a los siete puntos en el Torneo Clausura y se mantiene entre los equipos que buscan instalarse en la parte alta de la clasificación. El conjunto ‘rimense’ necesita ahora aprovechar su condición de local para evitar que sus principales competidores se alejen.

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'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

¿Cómo llega Sport Huancayo?

Sport Huancayo llega al estadio Alberto Gallardo en condiciones similares a las de su próximo rival. El ‘rojo matador’ también registra siete puntos en el Torneo Clausura y buscará sumar fuera de casa para mantenerse cerca de los primeros lugares.

El equipo dirigido por Richard Pellejero viene de empatar 1-1 como local frente a Los Chankas. Ronal Huaccha fue el encargado de adelantar al conjunto huancaíno, pero Franco Torres apareció posteriormente para establecer la igualdad.

Sport Huancayo igualó a uno con Los Chankas por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Sport Huancayo.

¿Cómo quedó el último Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con victoria de Sport Huancayo. En el encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio IPD de Huancayo, el elenco huancaíno se impuso por 2-1 a Sporting Cristal.

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Para el conjunto huancaíno marcaron Franco Caballero y Ricardo Salcedo, mientras que Jair Moretti consiguió el descuento para los ‘celestes’ sobre el final del compromiso. El resultado significó tres puntos importantes para Sport Huancayo y dejó a Sporting Cristal con la necesidad de buscar revancha en el próximo enfrentamiento.