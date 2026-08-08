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Perú cayó 3-1 ante Venezuela y no clasificó al Campeonato Sudamericano de vóley masculino 2026

La selección peruana dejó escapar su última oportunidad en la Copa Sudamericana. Ahora, buscará el séptimo lugar en Cochabamba

La selección peruana se quedó sin chances de clasificar al Campeonato Sudamericano. Créditos: CSV / Youtube.
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El sábado 8 de agosto, la selección peruana de vóley masculino disputó un partido clave contra Venezuela por la clasificación en la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco perdió 3-1 ante la ‘vinotinto’, quedando eliminado de la lucha por el quinto puesto del torneo y sin la posibilidad de acceder al Campeonato Sudamericano.

A Perú le volvió a costar el arranque del partido y cedió el primer set ante Venezuela por 25-22. En el segundo parcial, el equipo nacional logró ajustar su juego y se impuso por un claro 25-10, lo que reavivó el entusiasmo de la hinchada.

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Sin embargo, el conjunto de Blanco no logró capitalizar los errores del rival en el tercer set y perdió 25-23. En el cuarto parcial, la selección peruana estuvo cerca de forzar el tie break, pero nuevamente dejó escapar la ventaja y terminó cayendo 25-23.

Perú perdió 3-1 ante Venezuela y quedó fuera del Campeonato Sudamericano de vóley masculino 2026.
Perú perdió 3-1 ante Venezuela y quedó fuera del Campeonato Sudamericano de vóley masculino 2026.

Perú fuera del Campeonato Sudamericano de vóley masculino 2026

La derrota dejó a Perú sin posibilidades de disputar el quinto puesto en la Copa Sudamericana de vóley masculino y, además, lo privó de la clasificación al Campeonato Sudamericano, instancia en la que el equipo aspiraba a obtener un cupo para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos.

Hasta el momento, los equipos clasificados son Brasil, en calidad de anfitrión, y Argentina, gracias a su posición en el ranking. A ellos se suman Colombia y Chile, semifinalistas de la Copa Sudamericana, junto a Venezuela. El último cupo se definirá esta tarde en Cochabamba, en el encuentro entre Bolivia y Paraguay.

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La selección peruana de vóley masculino perdió ante Venezuela en la Copa Sudamericana 2026.
La selección peruana de vóley masculino perdió ante Venezuela en la Copa Sudamericana 2026.

Perú buscará el séptimo lugar de la Copa Sudamericana

La selección peruana de vóley masculino buscará evitar el último puesto de la Copa Sudamericana 2026. Para lograrlo, deberá superar al perdedor del encuentro entre Bolivia y Paraguay, cuyo resultado se conocerá después de las 14:30 horas en Perú.

El partido entre Perú y el equipo que resulte derrotado en ese duelo está programado para el domingo 9 de agosto a las 8:00 horas, en el Coliseo de Cochabamba. El ganador se ubicará en la séptima posición del torneo continental.

Así fue la campaña de Perú

La selección peruana de vóley masculino arribó a la Copa Sudamericana con altas expectativas por la incorporación de Marcos Blanco como director técnico. Sin embargo, el equipo no logró plasmar en el campo de juego lo trabajado durante la preparación en el coliseo de Cochabamba.

Algunos jugadores señalaron que la altura afectó el desempeño, especialmente en el servicio, un aspecto en el que se registraron numerosas fallas durante el debut ante Chile, que concluyó con una derrota por 3-0 en el clásico del Pacífico.

En la segunda fecha, Perú enfrentó a una Argentina que presentó una alineación alternativa, ya que reservó a sus titulares para la VNL. Pese a la posibilidad de conseguir un buen resultado, el equipo nacional cayó 3-1, aunque se observaron algunos avances en el juego.

La mejora evidenciada ante Argentina no se mantuvo frente a Bolivia, que superó a Perú en tres sets consecutivos. Este resultado sorprendió tanto al cuerpo técnico como a los seguidores.

La selección peruana cerró la fase de grupos con tres derrotas. Créditos: CSV / Youtube.

Tras estos encuentros, Perú finalizó en el último lugar del Grupo A y pasó a disputar los puestos secundarios. En esa instancia, se cruzó con Venezuela y volvió a perder, quedando sin opciones de clasificar al Campeonato Sudamericano. Ahora, el objetivo es evitar la última posición en la Copa Sudamericana.

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