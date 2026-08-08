Atacan a balazos a ETUPSA 73: extorsionadores dispararon más de 15 veces contra su local en Villa María del Triunfo

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon más de 15 veces contra el patio de maniobras de la empresa de transportes Etupsa 73. El ataque, captado por cámaras de seguridad, estaría motivado por el cobro de cupos. - Latina Noticias

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La empresa de transporte ETUPSA 73, que cubre la ruta entre Villa María del Triunfo y el Cercado de Lima, volvió a ser blanco de un ataque armado. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el patio de maniobras de la empresa y dispararon en más de 15 oportunidades contra la fachada del local.

El hecho ocurrió pasadas las 9:25 p. m. y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa a dos personas desplazándose en una motocicleta negra desde la zona alta de San Gabriel, en el distrito de Villa María del Triunfo. Al llegar al portón de la empresa, uno de ellos saca un arma de fuego para efectuar varios disparos contra la fachada.

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Tras cometer el ataque, los sujetos realizaron una maniobra en U y huyeron del lugar con rumbo desconocido. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para contribuir con la identificación y captura de los responsables.

No se reportaron heridos

El ataque no dejó personas heridas. Sin embargo, trabajadores señalaron que, hasta el momento, la empresa decidió no salir a trabajar, mientras se espera conocer qué medidas adoptarán frente a este nuevo hecho de violencia.

Uno de los trabajadores consultados indicó que, si bien anteriormente habían recibido mensajes y amenazas, este tipo de ataque armado no se había registrado dentro del patio de maniobras. Según su testimonio, los hechos de violencia habían ocurrido principalmente durante el recorrido de los buses.

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Un bus de ETUPSA 73 y agentes policiales en el lugar de un ataque extorsivo en Lima, donde se señaliza la escena con marcadores de evidencia.

Una cadena de ataques contra ETUPSA 73

El nuevo atentado se suma a una serie de ataques y amenazas contra ETUPSA 73 que se han intensificado en los últimos meses y que ya dejaron víctimas mortales.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 6 de junio de 2026, cuando Simón Gómez Rutte, de 62 años, conductor de la empresa, fue atacado a balazos mientras manejaba una unidad por inmediaciones del cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra, en San Martín de Porres. El trabajador recibió dos impactos de bala y murió cuando era trasladado a un establecimiento de salud.

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La empresa también afrontó otro asesinato en septiembre de 2025, cuando el conductor Alfredo Ramón fue asesinado en San Juan de Miraflores, en medio de la ola de extorsiones que golpeaba al sector transporte. A estos crímenes se sumaron ataques contra buses, amenazas a trabajadores y dirigentes y disparos contra instalaciones de la empresa.

En 2026, la situación volvió a agravarse. A finales de mayo, ETUPSA 73 suspendió la circulación de sus líneas A y B tras recibir nuevas amenazas. Posteriormente, extorsionadores advirtieron que podían utilizar dinamita contra los buses si la empresa no cumplía con sus exigencias.

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La Policía atribuyó parte de estos hechos a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de transportistas. En junio, la PNP informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de “Los Occidentales”, vinculados, según la investigación policial, con el asesinato de Simón Gómez Rutte y otros ataques contra trabajadores del transporte público.

Policía investiga el ataque

La comisaría de José Carlos Mariátegui inició las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del ataque contra el patio de maniobras de ETUPSA 73.

Las autoridades analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que permitan establecer la identidad de los atacantes y determinar si el atentado estaría relacionado con las amenazas y extorsiones que afronta la empresa de transporte.

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