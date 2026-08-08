Erick Delgado lanzó dura crítica a Roberto Mosquera tras empate en Universitario vs Sporting Cristal: “No puedes ir a especular”

El exarquero de Sporting Cristal criticó al DT tras empate con Universitario. (L1 Max)

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El Estadio Monumental de Ate fue escenario de un empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en la cuarta fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026. El resultado se dio en el marco del 102 aniversario de la institución ‘crema’, aunque la celebración no pudo completarse con una victoria local.

El partido se definió en el segundo tiempo. Gianluca Lapadula abrió el marcador para los ‘cremas’ a los 72 minutos, tras anticipar a Leonardo Díaz y conectar un cabezazo que venció a Diego Enríquez. Diez minutos después, Yoshimar Yotún igualó el marcador mediante un penal, sancionado tras una mano de Caín Fara en el área, sentenciando así el reparto de puntos.

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'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

“No es la esencia de Sporting Cristal”

Tras el frío empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Erick Delgado hizo un exhaustivo análisis y criticó duramente a Roberto Mosquera. El exarquero cuestionó el planteamiento del DT y no entendió por qué puso una línea de cinco al fondo.

“La sensación es que de verdad es un partido bastante chato, un partido bastante mezquino de parte de los dos equipos. Le puedo dar la derecha en que la ‘U’ intentó por ser local mucho más, pero la verdad es que Roberto a mí me sorprendió: mandó cinco atrás, te deja una cancha tan grande y larga para jugar a Santi González, terrible. Normalmente, este cinco que ponía atrás lo ponía cuando estábamos ganando, pero no puede jugar del minuto uno hasta el minuto noventa y con cinco atrás en la cancha”, apuntó el comentarista en el L1 Max.

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Sporting Cristal viajará a São Paulo con la intención de sostener el nivel exhibido en la ida. Roberto Mosquera considera que ese libreto puede acercar al equipo a la clasificación. (Sporting Cristal)

Además, mostró su enojo por el estilo de juego que plasmaron los ‘cerveceros’ en el Monumental. Precisó que ‘Mous’ no debería realizar el mismo esquema porque no es compatible con el ADN de los rimenses.

“Le tengo mucho cariño a Roberto y se lo puedo decir, se lo diría también. No puede ser posible, no puede jugar así. Tiene que ir a jugar de igual a igual. Lo puedes ir a perder, lo puedes ir a ganar, lo puedes ir a empatar, pero tienes que jugar de diferente manera, porque claramente es un partido totalmente chato. Tiene jugadores individualmente, Yotún, Barcos, Santi González, pero no puedes ir a especular o tratar de estar arropado para ver qué sale. No es la esencia de Cristal”, añadió.

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¿Qué pasó entre Yoshimar Yotún y Jairo Concha?

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 dejó un capítulo de máxima tensión en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizaron un empate cargado de episodios intensos. A los 29 minutos, una falta de Yoshimar Yotún sobre Jairo Concha encendió los ánimos: el volante crema cayó con gestos de dolor y la jugada derivó en un cruce inesperado.

El capitán de Sporting Cristal no solo cometió la infracción, sino que se acercó a Concha y lo tomó del cuello durante breves segundos. El árbitro Sebastián Lozano presenció la escena y decidió amonestar a Yotún con tarjeta amarilla, decisión que generó debate tanto en la tribuna como entre analistas.

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El encuentro estuvo marcado por el roce físico, la dureza en cada balón dividido y el protagonismo de los futbolistas en ambos bandos. El episodio entre Yotún y Concha se convirtió en símbolo del clima de rivalidad y competitividad que se vivió durante los noventa minutos.

Ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal (L1 Max)