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Perú y Bolivia pactan reunión en frontera y Gabinete Binacional: acuerdo se dio en cambio de mando presidencial en Colombia

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión entre los cancilleres Carlos Espá y Héctor Huanca en Cali, donde también acordaron realizar un encuentro en la frontera y celebrar este año una nueva reunión presidencial bilateral

Perú y Bolivia acordaron reunirse próximamente en la frontera y realizar este año en Perú el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional para impulsar la agenda bilateral.
Perú y Bolivia acordaron reunirse próximamente en la frontera y realizar este año en Perú el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional para impulsar la agenda bilateral. Foto: Gobierno del Perú
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El canciller peruano Carlos Espá y su homólogo de Bolivia, Héctor Huanca, acordaron fortalecer la agenda bilateral durante una reunión que sostuvieron en Cali, Colombia, en el marco de los actos oficiales por la transmisión del mando presidencial. Ambos funcionarios revisaron asuntos de interés común y plantearon nuevas reuniones entre los dos países.

Como resultado del encuentro, Perú y Bolivia acordaron realizar una reunión próxima en la zona fronteriza y programar para este año en territorio peruano el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional. El entendimiento busca dar continuidad al diálogo entre ambos gobiernos y abordar los principales temas de la relación bilateral.

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Perú y Bolivia retomaron agenda bilateral

La reunión entre Carlos Espá y Héctor Huanca se produjo durante las actividades desarrolladas en Cali por la transmisión del mando presidencial de Colombia. En ese contexto, ambos cancilleres revisaron los principales asuntos de la agenda compartida entre Perú y Bolivia.

La Cancillería señaló que el diálogo estuvo orientado a elevar los históricos lazos bilaterales. Como parte de los acuerdos alcanzados, los ministros determinaron que volverán a reunirse próximamente en la frontera común.

Carlos Espá y Héctor Huanca se reunieron en Cali, durante la transmisión del mando presidencial de Colombia, para revisar la agenda bilateral entre Perú y Bolivia.
Carlos Espá y Héctor Huanca se reunieron en Cali, durante la transmisión del mando presidencial de Colombia, para revisar la agenda bilateral entre Perú y Bolivia. Foto: El Peruano

Gabinete Binacional se realizaría en Perú

Además de la reunión fronteriza, ambos países acordaron celebrar este año el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en Perú. La actividad permitirá continuar el tratamiento de asuntos de interés para las dos naciones dentro de los mecanismos de diálogo bilateral.

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El acuerdo fue alcanzado durante la visita del canciller peruano a Cali, donde encabezó la delegación nacional que participó en los actos oficiales de la transmisión del mando presidencial colombiano. Espá acudió en representación de la presidenta Keiko Fujimori para transmitir sus felicitaciones y deseos de éxito al nuevo mandatario de Colombia.

Canciller peruano sostuvo reuniones en Cali

Durante su permanencia en Colombia, Carlos Espá también tenía previstas reuniones bilaterales con autoridades y representantes de otros países. Entre ellas se contemplaron encuentros con los cancilleres de España, Israel, Bolivia y Suecia, con el objetivo de abordar iniciativas y asuntos de interés común.

La participación peruana en las actividades oficiales buscó reafirmar la importancia de la relación con Colombia, país con el que Perú mantiene vínculos históricos, una frontera amazónica compartida y una agenda de cooperación. Asimismo, el Gobierno peruano planteó impulsar una nueva etapa de diálogo y cooperación con el país vecino.

Bolivia enfrenta un ajuste económico bajo el Gobierno de Rodrigo Paz, marcado por escasez de divisas, problemas de combustibles, inflación y menores ingresos por hidrocarburos.
Bolivia enfrenta un ajuste económico bajo el Gobierno de Rodrigo Paz, marcado por escasez de divisas, problemas de combustibles, inflación y menores ingresos por hidrocarburos. Foto: Facebook

La situación actual de Bolivia y su relación con Perú

Bolivia atraviesa una etapa de ajuste económico tras el cambio de Gobierno. La administración de Rodrigo Paz enfrenta problemas como la falta de divisas, dificultades para abastecer combustibles, inflación y una menor generación de ingresos por hidrocarburos. En este contexto, el Ejecutivo busca estabilizar las cuentas públicas y conseguir respaldo financiero internacional.

La situación económica también repercute en el comercio con Perú, especialmente en la zona de Desaguadero, donde los problemas internos y los bloqueos han afectado el tránsito de mercancías y compradores. Aun así, ambos países mantienen mecanismos de cooperación en áreas como comercio, salud, agricultura, turismo y medio ambiente.

La relación bilateral tiene además un componente estratégico por la posibilidad de que Bolivia utilice infraestructura peruana para ampliar su acceso a mercados del Pacífico. Entre los temas de interés figuran el desarrollo de conexiones viales, el uso de puertos peruanos y proyectos de integración fronteriza.

En este escenario, Perú y Bolivia buscan reactivar el diálogo político. Los cancilleres Carlos Espá y Héctor Huanca acordaron reunirse próximamente en la frontera y realizar este año en Perú el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional. El objetivo es revisar la agenda común y fortalecer los vínculos entre ambos países.

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