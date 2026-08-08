Caín Fara pide disculpas por cometer penal ante Sporting Cristal: “Lamentablemente me toca a mí, me hago cargo”

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Caín Fara no ocultó su tristeza después del empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El defensor ‘crema’ quedó involucrado en la jugada que terminó cambiando el rumbo del partido, luego de cometer una mano dentro del área que fue sancionada como penal en los minutos finales del encuentro.

Desde los doce pasos, Yoshimar Yotún se encargó de ejecutar la pena máxima y convirtió el empate para el conjunto visitante. Tras el pitazo final, Fara conversó con L1 MAX y reconoció su responsabilidad en la acción, aunque también destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel en una fecha especial para la institución, que celebró sus 102 años de historia.

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“La verdad estoy muy triste por la jugada. Creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme, más en el aniversario del club, era una fiesta, una noche especial. Lamentablemente, me toca a mí y esa jugada fue muy rápida. Quiero poner las manos atrás y la pelota me da en la mano. Es penal. Por eso también me hago cargo que no la llegué a guardar”, declaró el defensor.

El zaguero también se dirigió a los aficionados de Universitario, que llenaron el estadio en esta fecha conmemorativa, y lamentó que una acción suya terminara privando al equipo de quedarse con los tres puntos. Fara reconoció que este tipo de situaciones pueden ocurrir en el fútbol, pero admitió que el momento hizo que el error tuviera un peso especial por el contexto del partido.

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“Pedirle disculpas a la gente porque es algo que puede pasar, pero no debería. Estábamos ya llegando al final, estábamos haciendo un gran partido, un gran esfuerzo. Como digo, era el aniversario del club y estábamos todos muy ilusionados con llevarnos los tres puntos”, sostuvo.

Caín Fara, defensor de Universitario de Deportes, cometió penal ante Sporting Cristal. Crédito:

El empate dejó a Universitario con una sensación amarga, especialmente porque el equipo había conseguido ponerse en ventaja gracias al gol de Gianluca Lapadula. Sin embargo, la ejecución de Yotún desde el punto penal permitió que Sporting Cristal rescatara un punto del Monumental y evitara la derrota en la cuarta jornada del Torneo Clausura.

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Fara, de pieza clave a protagonista de una noche amarga

Caín Fara se ha consolidado como uno de los habituales en el once de Universitario y, con el paso de los partidos, se ganó un lugar importante dentro del conjunto ‘merengue’. Su presencia en la última línea se volvió una constante, pero además ha conseguido aportar en ataque pese a desempeñarse como defensor. En lo que va de la temporada, el zaguero ya celebró tres goles, una cifra destacable para un jugador cuya principal función está en la retaguardia.

Sin embargo, esta vez el desenlace fue diferente. Fara terminó siendo protagonista de la acción que permitió a Sporting Cristal rescatar el empate en el Monumental. Su mano dentro del área derivó en el penal que Yoshimar Yotún transformó en el 1-1, dejando al defensor con una sensación amarga después de un partido en el que la ‘U’ estuvo cerca de celebrar una victoria especial por su aniversario.

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'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Universitario ya piensa en su próximo partido

Tras el empate ante Sporting Cristal, Universitario tendrá que pasar página y enfocarse en la quinta fecha del Torneo Clausura. La ‘U’ visitará a FC Cajamarca el domingo 16 de agosto, con la misión de volver al triunfo y seguir prendida en la parte alta de la tabla. Los cremas suman actualmente siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota.