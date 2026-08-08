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Resultados de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

La selección peruana se enfrentó a México en un duelo parejo en Chile. Conoce cómo le fue en esta jornada

Resultados de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Resultados de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Las definiciones de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026 se concentran hoy, sábado 8 de agosto, en Chile, donde se jugará la tercera fecha. La jornada reviste carácter decisivo, ya que los resultados determinarán la ubicación de cada selección en los cuatro grupos antes de que las delegaciones disfruten de la jornada de descanso prevista para el domingo.

La selección peruana de vóley enfrentó a México en un encuentro reñido que se definió en el quinto set. Fernanda Pinto se destacó nuevamente como la máxima anotadora y fue clave para que la ‘bicolor’ diera un paso significativo hacia la clasificación a la siguiente ronda.

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La 'bicolor' se impuso en un intenso partido ante el combinado azteca y celebró su segunda victoria en el certamen. (Video: Volleyball World)

Resultados de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

  • Finalizado | Turquía 3-0 Egipto
  • Finalizado | Brasil 0-3 Argentina
  • Finalizado | Perú 3-2 México
  • 13:00 horas | China Taipéi vs. Puerto Rico (Grupo D)
  • 16:00 horas | Tailandia vs. República Checa (Grupo A)
  • 16:00 horas | Croacia vs. España (Grupo C)
  • 16:00 horas | Túnez vs. Filipinas (Grupo B)
  • 16:00 horas | República Dominicana vs. Argelia (Grupo D)
  • 19:00 horas | Chile vs. Estados Unidos (Grupo A)
  • 19:00 horas | Japón vs. Polonia (Grupo C)
  • 19:00 horas | China vs. Venezuela (Grupo B)
  • 19:00 horas | Italia vs. Corea del Sur (Grupo D)
Así se jugará la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de Voleibol)
Así se jugará la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley

El enfrentamiento entre Perú y México por la tercera fecha del Mundial Sub 17 de vóley 2026 contará con transmisión en Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos para los partidos de la selección peruana en el certamen. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en señal abierta como a través de la página web y la aplicación de Latina, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Además de la cobertura de Latina para los partidos de Perú, el canal de YouTube de Volleyball World transmitirá en directo todos los encuentros correspondientes a la tercera jornada del torneo. Esta alternativa amplía las opciones para quienes deseen seguir el desarrollo completo de la competencia y no solo los compromisos del representativo nacional.

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La posibilidad de ver los partidos por ambas plataformas responde a la demanda de los seguidores que buscan distintas formas de conectarse con el campeonato. Mientras Latina se enfoca en la participación peruana, Volleyball World asegura una cobertura integral del certamen, permitiendo que el público no se pierda ningún detalle de la acción en Chile.

Perú cayó 3-1 ante Venezuela en la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú cayó 3-1 ante Venezuela en la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Créditos: FIVB.

Así fue la dura derrota de Perú con Venezuela

El equipo femenino sub 17 de Perú sufrió su primera derrota en el Mundial de Vóley 2026 tras caer 3 sets a 1 frente a Venezuela en el estadio de San Felipe, Chile. El resultado obliga a las peruanas a replantear su estrategia con miras al próximo compromiso, donde enfrentarán a México.

El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, se caracterizó por la intensidad y el equilibrio en cada parcial. Las venezolanas, actuales campeonas sudamericanas, lograron quedarse con la victoria tras imponerse en los sets por 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25. La diferencia se marcó en los momentos clave, donde la contundencia de las ‘llaneras’ resultó determinante.

Con este resultado, Perú pierde el invicto que había conseguido en el inicio del torneo con la victoria sobre Túnez. La selección nacional deberá ahora enfocarse en su siguiente objetivo para mantenerse en la disputa por la clasificación.

El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

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