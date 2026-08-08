Dana Guzmán alcanza la final del W35 de Southaven y queda a un triunfo de su primer título profesional

La peruana Dana Guzmán sacó boleto para la final del W35 de Southaven y quedó a una sola victoria de conquistar su primer título profesional. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

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Dana Guzmán (#479 WTA) continúa firmando una extraordinaria semana en el Snowden Grove Tennis Complex y dio un nuevo paso hacia el primer título de su carrera. La tenista peruana derrotó por 6-2 y 6-1 a la coreana Eunhye Lee (#357), cuarta preclasificada del W35 de Southaven, y se clasificó a la gran final del certamen estadounidense tras apenas una hora y diez minutos de juego.

La raqueta nacional volvió a mostrar un tenis de alto nivel ante una rival que partía con mejor ubicación en el ranking mundial. Guzmán impuso condiciones desde los primeros intercambios, tomó la iniciativa con sus golpes de fondo y logró mantener a Lee lejos de una posible reacción durante prácticamente todo el encuentro.

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Un detalle refleja la capacidad de respuesta que tuvo la peruana. Guzmán comenzó ambos sets con un quiebre en contra y quedó 0-1 en el marcador, pero en las dos ocasiones reaccionó inmediatamente. La piurana recuperó el servicio en el ‘game’ siguiente y, a partir de ese momento, tomó el control absoluto del partido.

En la primera manga, la peruana encadenó varios juegos consecutivos para despegarse de su adversaria y cerrar el parcial por 6-2. La tendencia se mantuvo en el segundo set, donde Guzmán encontró todavía mayor regularidad y aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar nuevamente el servicio de la asiática. El 6-1 definitivo confirmó la superioridad de la representante nacional.

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Dana Guzmán clasificó a su primera final de la temporada. Crédito: FPT/VisualesIA ScribNews.

Con este resultado, Dana Guzmán se instaló en la tercera final individual de su carrera en el circuito profesional y, además, disputará su primera definición de la temporada. Sus dos finales anteriores también se produjeron en torneos W35 disputados en Argentina durante 2025, por lo que esta será una nueva oportunidad para conseguir el primer título profesional de su trayectoria.

Además, su campaña en Southaven le permitió asegurar la defensa de los 23 puntos que tenía previsto perder en la actualización del ranking WTA del próximo 17 de agosto. La peruana, por tanto, evita un retroceso en la clasificación y todavía tiene la posibilidad de sumar una importante cantidad de unidades si consigue quedarse con el trofeo.

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Rival definido en la final

Dana Guzmán ya conoce a su última rival en el W35 de Southaven. Se trata de la estadounidense Annika Penickova (#928 WTA), quien avanzó a la definición luego de imponerse a su compatriota Anne-Christine Lutkemeyer por 6-1 y 7-5.

La final está programada para este domingo 9 de agosto desde las 09:00 horas de Perú. El encuentro también comenzará a las 09:00 en Colombia y Ecuador; a las 10:00 en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 11:00 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Annika Penickova, de 16 años, se medirá ante la peruana Dana Guzmán en la final del W35 de Southaven. Crédito: US Open.

La transmisión podrá seguirse a través de World Tennis Tour Live, en su página web, y mediante el canal de YouTube de Tenis al Máximo. La peruana tendrá así la posibilidad de cerrar una semana perfecta con el primer título profesional de su carrera.

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¿Cómo le ha ido a Dana Guzmán en las finales que disputó?

La tenista piurana afrontará su tercera final individual en el circuito profesional. Sus dos experiencias anteriores terminaron con derrotas, ambas frente a la argentina Luisina Giovannini.

La primera ocurrió en el W35 de Pergamino, en julio de 2025. En aquella oportunidad, Guzmán llegó al partido decisivo y se enfrentó a la jugadora local, segunda preclasificada del torneo. Giovannini impuso su experiencia y regularidad para quedarse con el título por 6-3 y 6-1, después de una hora y 23 minutos de juego.

Unas semanas después, Guzmán volvió a alcanzar una final, esta vez en el W35 de Chacabuco. Nuevamente tuvo como adversaria a Giovannini y estuvo muy cerca de conseguir el título. La peruana ganó el primer set por 7-5, pero la argentina reaccionó y se llevó las dos mangas siguientes por 6-3 y 6-3 para completar la remontada.

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