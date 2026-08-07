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La insistencia de Christian Cueva a su DT para jugar contra Alianza Lima: “Está toda la semana que me mete presión”

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, reveló que ‘Aladino’ tiene muchas disputar el partido contra los ‘blanquiazules’, pese a que recién dejó atrás una lesión

El volante viene de una lesión, pero no es seguro su presencia ante su exequipo - Crédito: Estudio Fútbol.
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Christian Cueva quiere volver cuanto antes a las canchas. Luego de superar una lesión que lo mantuvo alejado de la actividad durante varias semanas, el volante de Sport Boys tiene entre ceja y ceja el duelo frente a Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Su deseo de reaparecer es tan grande que el propio entrenador ‘rosado’, Carlos Desio, confesó que el futbolista no ha dejado de insistir para ser considerado en la convocatoria.

El técnico argentino contó que ‘Aladino’ está entrenando nuevamente con el grupo y ha manifestado durante toda la semana sus ganas de estar disponible para enfrentar a su exequipo. Sin embargo, también dejó claro que no piensa apresurar su regreso si eso pone en riesgo su estado físico.

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Durante una entrevista en el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión, Desio contó entre risas que Cueva no ha dejado de presionarlo para que le dé minutos en el compromiso ante Alianza Lima: “Está toda la semana que me mete presión. Toda la semana me vino presionando que él quiere estar, él cree que ya está bien y yo le bromeo y le digo: ‘Tranquilo, todavía te veo mal’”.

Pese a las constantes solicitudes del mediocampista, el entrenador explicó que la prioridad del comando técnico es evitar una recaída. Por ello, aseguró que cualquier decisión estará basada en la condición física del jugador y no únicamente en la importancia del partido.

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“Hay jugadores que por ahí yo tengo que pensar también en que, por tenerlo un partido, lo pierdo un mes más. Christian viene de un desgarro, entonces vos tenés que jugar tranquilo. Yo comprendo la ansiedad, la necesidad, las ganas de jugar de él y de Miguel (Trauco), pero vienen 25 a 30 días parados”, expresó.

Christian Cueva ya entrena con normalidad en Sport Boys.
Christian Cueva ya entrena con normalidad en Sport Boys. Crédito: SBA

Desio prioriza la recuperación de Cueva

Carlos Desio insistió en que su responsabilidad es pensar en el bienestar del plantel y no solo en el siguiente compromiso, por más importante que sea.

“Entonces vos decís por tenerlo un partido, que sí que es importante, pero lo pierdo un mes más. Y no me sirve, a mí me sirve tenerlo bien para llegar al final”, señaló.

Las declaraciones también alcanzaron a Miguel Trauco, otro de los futbolistas que se encuentra en la etapa final de recuperación y que busca volver a la competencia oficial.

¿Estará Christian Cueva en la convocatoria?

Aunque evitó confirmar la presencia de Cueva frente a Alianza Lima, Desio dejó abierta esa posibilidad al revelar que el mediocampista ya trabaja con normalidad junto al resto del plantel.

“Si entrenan con el grupo, ya están en condiciones de poder estar entre los 20 convocados. Christian está entrenando a la par desde el martes. Yo no digo si va a estar, porque no se los digo a ellos, lamentablemente”, indicó.

Luciano Nequecaur – Sport Boys – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 6 agosto
La cuarta fecha del Clausura ofrecerá un choque clave entre Sport Boys y Alianza Lima, con ambos clubes obligados a sumar para fortalecer sus aspiraciones en la parte alta del torneo. (Alianza Lima)

El entrenador de Sport Boys explicó que mantiene una política de no adelantar la lista de convocados ni el equipo titular, una decisión que responde a la forma en la que maneja la competencia interna dentro del plantel.

“Nunca doy el grupo y el equipo, pero no es por un misterio, es porque no se lo doy al jugador. Si ves mi entrenamiento, nunca juega el equipo titular junto. No existe eso en mí. Siempre en las prácticas lo pongo en la ubicación que lo voy a utilizar. Porque si no, el lunes ya entrenas con el plantel que va a jugar y los otros que son suplentes ya estarán desganados”, concluyó.

De esta manera, la presencia de Christian Cueva en el esperado duelo entre Sport Boys y Alianza Lima continúa siendo una incógnita. Aunque el volante ya dejó atrás la lesión y entrena con el grupo, la decisión final dependerá del cuerpo técnico, que prioriza contar con él en plenitud física para el tramo decisivo del Torneo Clausura.

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