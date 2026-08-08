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Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Grabaciones hechas públicas muestran que el dueño de la orquesta fue advertido sobre los hechos que denunció la cantante, quien también relató que buscó apoyo psicológico durante el proceso

La cantante difundió grabaciones que evidencian que el dueño de la agrupación conocía el acoso sufrido por ella, lo que contradice las declaraciones oficiales del representante de la orquesta. Magaly TV La Firme
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La cantante Claudia Salazar difundió audios que comprometen a Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, al confirmar que tenía conocimiento del acoso que denunció contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta. El material, presentado tras una conferencia de prensa en la que Custodio negó haber recibido alertas sobre la situación, incluye conversaciones y testimonios que exponen el entorno al interior de la agrupación.

Claudia Salazar, exintegrante de la agrupación musical La Bella Luz, ya había anunciado que publicaría pruebas que demostrarían el conocimiento de la directiva sobre los incidentes de acoso laboral y personal sufridos durante su estancia en la agrupación. La publicación de los audios llegó días después de que Custodio desmintiera públicamente cualquier aviso previo.

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En uno de los audios divulgados por la artista, a través de Magaly TV La Firme, su padre informa directamente a Óscar Custodio sobre la conducta de César Sánchez Chavesta. El fragmento incluye el relato de cómo Sánchez invitó reiteradamente a la cantante a un karaoke, y ante su negativa, le retiró canciones en los ensayos. “Una chiquita del señor César, agarra la invita en Juliaca, la invita a un karaoke, ella no quiere ir y cuando va al ensayo, por eso no tiene tema”, se escucha afirmar al padre.

En el mismo audio, Claudia Salazar respalda la versión de su padre al mencionar la existencia de mensajes donde el exdirector musical la presionaba para asistir a encuentros privados, vinculando la asignación de repertorio a su disposición para aceptar esas invitaciones. “Yo tengo los mensajes donde él me dice ven, ¿Por qué no vienes? y para darme temas me dice vamos a ensayar, voy a tu casa o ven, desde hace unos meses me molesta así“, afirmó la artista en la grabación difundida por el medio televisivo.

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La publicación de audios por parte de Claudia Salazar revela que la directiva estaba al tanto de las denuncias, pese a haberlo negado públicamente días antes. Magaly TV La Firme / Difusión
La publicación de audios por parte de Claudia Salazar revela que la directiva estaba al tanto de las denuncias, pese a haberlo negado públicamente días antes. Magaly TV La Firme / Difusión

Inesperada respuesta del dueño de La Bella Luz

La respuesta de Óscar Custodio, captada en el audio, fue: “Pero eso ya depende de ti”. Ante esta reacción, Claudia Salazar declaró ante las cámaras de Magaly TV La Firme: “Me quedé fría, yo necesitaba su respaldo”. El testimonio fue presentado como evidencia de la falta de apoyo institucional ante una denuncia de acoso.

Otra grabación incluye una conversación donde el padre de Claudia Salazar informa a Custodio y a su esposa Pilar que la cantante asistía a terapia psicológica debido a la situación con César Sánchez Chavesta. “No le miento Ósquitar, tiene una psicóloga que la está viendo”, señaló el padre, a lo que el dueño de la agrupación respondió: “Me parece muy bien, es más ella me dijo, no sé si ella me dijo o me enteré, ¿Tú me has dicho? (le consulta a su esposa)“. Ante la consulta, Claudia Salazar aclaró: “No, le dije a la señora Pilar que sí estaba con psicóloga”. La conversación finaliza con Custodio indicando: “Ese es un tema muy particular, yo no soy culpable”.

La presentación de estos audios se realizó luego de que, en una conferencia de prensa, Óscar Custodio asegurara que nunca fue informado sobre los hechos denunciados por Claudia Salazar. Al divulgar el material, la excantante sostuvo en Magaly TV La Firme: “Así tal cual se escucha en los audios, esa es su verdadera personalidad”.

La polémica ha generado repercusiones en el entorno de la música tropical peruana, donde La Bella Luz es una de las agrupaciones más reconocidas. El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los directivos frente a denuncias internas y la protección de los miembros de los colectivos artísticos.

Hasta el momento, Óscar Custodio no ha emitido nuevas declaraciones tras la publicación de los audios. El caso permanece bajo seguimiento mediático, mientras la opinión pública demanda una investigación exhaustiva y el establecimiento de garantías para la protección de los integrantes de agrupaciones musicales.

Claudia Salazar difunde pruebas de que Óscar Custodio sabía del acoso en La Bella Luz. Magaly TV La Firme
Claudia Salazar difunde pruebas de que Óscar Custodio sabía del acoso en La Bella Luz. Magaly TV La Firme

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