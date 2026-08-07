Resultados de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos

Resultados de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Guardar

Se marcó el inicio de la segunda fecha del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino 2026, donde la selección peruana buscó consolidar su buen arranque en el torneo. La victoria ante Túnez por 3-0, con parciales de 25-21, 26-24 y 25-14, dejó a la ‘blanquirroja’ con confianza y optimismo de cara al siguiente desafío.

No pudo con Venezuela y sufrió su primera derrota en la competición, y se quedó sin sumar puntos por el Grupo B. Sigue con chances de poder clasificar a los octavos de final del torneo internacional.

Resultados de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley

FINALIZADO | Turquía 0-3 Estados Unidos (12-25, 18-25, 17-25 / Grupo A)

FINALIZADO | Brasil 2-3 Polonia (25-22, 14-25, 17-25, 25-23, 10-15 / Grupo C)

FINALIZADO | Perú 0-3 Venezuela (23-25, 25-23, 25-27, 20-25 / Grupo B)

FINALIZADO | China Taipéi 1-3 Corea del Sur (19-25, 25-18, 13-25, 15-25 / Grupo D)

FINALIZADO | Egipto 1-3 República Checa (13-25, 20-25, 25-20, 21-25 / Grupo A)

FINALIZADO | Argentina 3-0 España (25-22, 25-17, 25-22 / Grupo C)

FINALIZADO | México 1-3 Filipinas (19-25, 25-20, 18-25, 23-25 / Grupo B)

FINALIZADO | Puerto Rico 3-0 Argelia (25-14, 25-6, 25-18 / Grupo D)

FINALIZADO | Chile 1-3 Tailandia (25-19, 20-25, 17-25, 15-25 / Grupo A)

FINALIZADO | Japón 3-0 Croacia (26-24, 25-22, 25-18 / Grupo C)

FINALIZADO | China 3-0. Túnez (25-8, 25-10, 25-14 / Grupo B)

FINALIZADO | Italia 3-1 República Dominicana (25-18, 27-29, 25-23, 25-20 / Grupo D)

Así se jugará la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley. (Dosis de voleibol)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El duelo entre la selección peruana y Venezuela por la segunda fecha del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 contará con transmisión garantizada para la audiencia nacional. Latina Televisión posee los derechos exclusivos para todos los partidos del equipo peruano, asegurando que los hinchas puedan seguir cada encuentro tanto por la señal abierta como en sus plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Los seguidores podrán acceder al partido en vivo a través de la emisión tradicional de Latina, así como mediante la página web y la aplicación oficial del canal. Esta cobertura multiplataforma facilita que ningún aficionado se quede sin la posibilidad de acompañar a la ‘bicolor’, ya sea desde el televisor, el ordenador o el teléfono móvil.

Quienes busquen alternativas fuera del territorio nacional también disponen de la opción de VBTV, el servicio de streaming oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El acceso a esta plataforma requiere suscripción, permitiendo ver todos los partidos del campeonato en directo desde cualquier lugar con conexión a internet. Así, la cobertura integral garantiza que la hinchada peruana siga de cerca el desempeño del equipo en cada instancia del torneo.

PUBLICIDAD

Los aficionados tendrán varias opciones para ver el Perú vs Venezuela en directo, con transmisión por Latina TV, su aplicación, su página web y el canal oficial de Volleyball World. (Volleyball World)

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo B con Perú?

La selección de China domina el Grupo B en el Mundial de Vóley Sub 17 tras dos jornadas, al haber conseguido victorias en ambos compromisos sin ceder un solo set. Esta actuación posiciona al equipo asiático como líder absoluto de su zona y lo perfila como uno de los principales aspirantes del certamen.

Mientras tanto, la Bicolor se ubica en la tercera posición del grupo. El equipo nacional, tras una victoria y una derrota, mantiene sus opciones de clasificación, pero depende de los resultados de la próxima fecha para definir su continuidad en la competencia.

Tabla de posiciones de Perú previo a la fecha 3 por el Mundial Sub 17 de vóley